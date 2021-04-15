РосВласти бодро врут об организованной эвакуации россиян из Турции. Бардак - полный

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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08:13 17.04.2021

Застрявшая в Турции Екатерина Андреева обвинила Голикову во лжи
"Я не знаю, как россияне будут возвращаться"

Ведущая новостей "Первого канала" Екатерина Андреева эмоционально описала в сторис своего Instagram свои приключения при возвращении из ЮАР в Россию через Стамбул. Она не смогла вылететь из Турции из-за введения ограничительных мер и заявила, что вице-премьер Татьяна Голикова фактически обманула, когда говорила, что все туристы, находящиеся за границей, смогут без проблем вернуться домой.

"Я не знаю, как россияне будут возвращаться"

По словам Андреевой, вылет из Турции отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

"Голикова обещала, но обманула. Догузова (Зарина Догузова, глава Ростуризма - ред.) сказала, но неправду. Нас никто не вывез", - констатировала ведущая.

"Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам - ложь", - добавила Андреева.

Однако ведущей позже все-таки удалось улететь. Она отметила, что она и другие россияне, все сделали сами. "Это была спецоперация спецназа, но нам это удалось!", - отметила она, не сообщив подробности, добавив только, что им помогли "счастливый случай и Бог".

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Ранее сообщалось, что Россия ограничила с 15 апреля регулярное и чартерное сообщение с Турцией. При этом в Ростуризме заявили, что уехавшие в Турцию россияне смогут вернуться в плановом порядке.

Источник - московский комсомолец
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