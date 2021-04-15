Наманган. Студента, собравшего подписи для новой оппозиционной партии, подвергли публичному позору

12:48 17.04.2021 Студента, собравшего подписи для новой оппозиционной партии, подвергли публичному позору. Давление на активистов партии продолжается



В Намангане студента Абдурахмана Икрамова предали публичному позору за сбор подписей в поддержку оппозиционной партии "Хакикат ва Тараккиет".



В Узбекистане 24-летнего студента Абдурахмана Икрамова, собравшего подписи для недавно созданной в Узбекистане социал-демократической партии "Хакикат ва Тараккиет" ("Справедливость и развитие"), подвергли публичному позору, обвинив его в том, что он собирал подписи у жителей своей махалли обманным путем.



В телефонном разговоре с журналистом "Озодлика" студент из Намангана полностью опроверг эти обвинения, заявив, что под давлением его вынудили признать свою вину и извиниться перед людьми.



Остальные активисты партии "Хакикат ва Тараккиет" в Намангане сообщили, что местные власти и правоохранительные органы жестко контролируют сбор подписей в поддержку этой партии и пытаются заставить сторонников отказаться от членства в партии.



Предание публичному позору



По словам активиста партии Мухаммадамина Эрматова, 24-летний студент Абдурахман Икрамов, проживающий в махалле "Бирлашган" Туракурганского района Наманганской области, собрал 300 подписей для новоучрежденной партии "Хакикат ва Тараккиет" ("Справедливость и развитие").



13 апреля в мессенджере Telegram и Facebook"е распространилось видео, на котором запечатлено, как около 50 жителей махалли "Бирлашган", собравшиеся в спортзале одного из местных учебных заведений, предают студента публичному позору, обвиняя его в том, что он обманным путем собирал подписи для партии.



На видео мужчина, представившись активистом данной махалли, обвиняет Абдурахмана Икрамова в том, что студент "опозорил всю махаллю, собирая подписи для партии Хидирназара Аллакулова, которая официально еще не зарегистрирована". На видео также видно, как несколько женщин кричат на студента, требуя исключить их фамилии из списка.



Далее на видео мужчина, представившись председателем махалли "Бирлашган", говорит, что в заблуждении Икрамова "виноваты все жители махалли". "Это произошло только из-за нашей беспечности", говорит он. Затем мужчина, обращаясь к жителям махалли, говорит, что поручается за Икрамова и просит жителей махалли простить его. Жители махалли принимают его просьбу.



Также на распространенной в социальных сетях видеозаписи запечатлено обращение самого Абдурахмана Икрамова. В своем видеообращении студент говорит, что получил информацию о возглавляемой Х. Аллакуловым партии в социальных сетях, после связался с активистом партии Мухаммадамином Эрматовым и получил у него бланки для сбора подписей.



Затем студент Икрамов признается, что попросил около 300 жителей своей махалли подписать пустые бланки, а после вверху списка добавил сведения о самой партии. Далее на видеозаписи студент просит прощения у жителей махалли "Бирлашган".



Студент отказался от ранее сказанных слов



14 апреля в кратком телефонном разговоре с журналистом "Озодлика" студент из Туракурганского района Наманганской области Абдурахман Икрамов опроверг обвинения в том, что он обманным путем собирал подписи у жителей своей махалли.



Икрамов заявил, что перед сбором подписей он подробно рассказал около 300 жителям своей махалли о недавно созданной партии "Хакикат ва Тараккиет".



– Я никого не обманывал. Все жители махалли добровольно поставили свои подписи в бланках, – сказал Абдурахман Икрамов "Озодлику".



Студент добавил, что под давлением был вынужден признаться в том, что собирал подписи людей обманным путем.



Абдурахман Икрамов отказался дать подробное интервью "Озодлику", сославшись на то, что члены его семьи опасаются давления со стороны жителей махалли.



Житель Намангана: "Абдурахман находится под давлением"



Один из жителей Намангана, добровольно вступивший в партию "Хакикат ва Тараккиет", сообщил нашей редакции о том, что студент Абдурахман Икрамов и его семья находятся под сильным давлением махаллинского комитета и правоохранительных органов.



По словам собеседника, разговаривавшего с журналистом "Озодлика" на условиях анонимности, 13 и 14 апреля несколько активистов и жительниц махалли "Бирлашган" ворвались в дом Абдурахмана.



– Они ворвались в дом студента и устроили там скандал. "Исключи из списка наши фамилии, потому что махалля и правоохранительные органы угрожают нам, что в противном случае нашим детям не позволят выехать на заработки в Россию", говорили они. Сейчас махалля оказывает сильное давление и на родителей Абдурахмана. Махаллинский комитет вызвал родителей студента и сказал: "Почему вы не следите за тем, чем занимается ваш ребенок? Почему он впутался в незаконные дела и выступает против президента?" Сейчас местные власти добиваются того, чтобы 300 жителей махалли "Бирлашган" отозвали свои подписи. За 40 лет у нас появилась партия, которая выступает за интересы народа, но власти пытаются уничтожить ее, – говорит житель Намангана.



Житель Туракурганского района Наманганской области Абдукадыр Джабборов, который вступил в новую партию по собственной воле, осуждает действия местных властей, подвергнувших публичному позору 24-летнего студента.



– Я лично знаком с этим парнем. Он мог обмануть 3-4 человек, но не 300 жителей своей махалли. Я не верю в то, что Абдурахман обманным путем собирал подписи для партии "Хакикат ва Тараккиет". Во-вторых, какие действия студента являются противозаконными? Ведь даже в Конституции указано, что перед выборами граждане могут создавать партии и собирать подписи. Сказать честно, я не понял, почему жителей махалли "Бирлашган" разгневало то, что этот студент собирал подписи для партии, – сказал собеседник из Намангана.



Абдукадыр Джабборов сказал "Озодлику", что недавно его и самого вызывали в районный отдел милиции, где расспрашивали о новой партии.



– Мне не угрожали и не оказывали никакого давления. В отделение милиции меня вызвали по делу о краже, но когда я пришел туда, меня начали расспрашивать о партии "Хакикат ва Тараккиет". Я объяснил им, что все делается в рамках закона. Потом меня отпустили. В Узбекистане есть всего лишь пять партий. Новая партия составит им конкуренцию. Я думаю, что это поможет развитию конкуренции. Народ от этого только выиграет, – сказал житель Туракурганского района Абдукадыр Джабборов.



Власти ужесточают давление на активистов партии



Активист партии "Хакикат ва Тараккиет" Мухаммадамин Эрматов сказал "Озодлику"​, что не знаком лично со студентом Абдурахманом Икрамовым и общался с ним лишь по телефону.



Эрматов обратил внимание на то, что давление на студента из Намангана наблюдается в то время, когда активисты партии сдали собранные подписи в Министерство юстиции.



– После учреждения нашей партии, нам позвонили сотни людей из различных областей Узбекистана и даже из России. Мы связываемся с ними по номеру, который указан в Интернете, и отправляем бланки для подписи. У нас есть три вида бланка. Я и Абдурахману отправлял бланки. Потому что он говорил, что хочет помочь нам и собрал для нашей партии 300 подписей. За два дня до того, как его предали публичному позору, он позвонил мне и сказал: "Все эти люди подписались добровольно, я всем им заранее объяснял, что это за партия. А теперь на меня оказывают давление. Я не могу рассказать обо всем по телефону", – сказал Мухаммадамин Эрматов.



По его словам, в последние дни поступают сообщения о том, что в Хорезмской и Самаркандской областях правоохранительные органы звонят активистам партии и оказывают на них давление.



– Только что мне позвонил наш активист из Самарканда и сказал: "От меня требуют, чтобы я записал видеообращение и признался в том, что незаконно собирал подписи для партии". Наши активисты в регионах жалуются на то, что не понимают, почему на них оказывается столь сильное давление, – сказал активист партии "Хакикат ва Тараккиет"​ Мухаммадамин Эрматов "Озодлику".​



Нападения на лидера и активистов



Группа активистов недавно созданной оппозиционной Социально-демократической партии "Хакикат ва тараккиет" 7 апреля пришла в Министерство юстиции для сдачи собранных подписей, необходимых для официальной регистрации.



В социальных сетях оказалась видеозапись, на которой можно увидеть политическую дискуссию между лидером партии и принимающим подписи представителем министерства.



Прибывший для сдачи собранных подписей в Минюст Хидирназар Аллакулов обращается к представителю министерства по имени Аваз со следующим вопросом: "Почему вы сдали список 76 членов оргкомитета партии в МВД и СГБ, кто вам дал такое право?"



Лидер социально-демократической партии "Хакикат ва тараккиет" также спрашивает у представителя Минюста о том, на основании какого закона министерство передало в силовые структуры список его однопартийцев.



Однако в ответ представитель Минюста обвиняет Аллакулова в провокации.



На видеозаписи Хидирназар Аллакулов, отмечает, что смог собрать около 20 тысяч подписей для регистрации партии, и обращаясь к представителю министерства, говорит: "В Узбекистане нет ни одной партии, которая на деле смогла собрать такое количество подписей, вы можете доказать, что подписи были собраны таким образом?"



Недавно созданная в Узбекистане партия "Хакикат ва Тараккиет" столкнулась с множеством проблем, с которыми сталкивались ранее другие оппозиционные объединения.



На прошлой неделе "Озодлик" сообщал о том, что группа неизвестных напала на лидера партии Хидирназара Аллакулова в подъезде его дома. Около двадцати неизвестных лиц, поджидавших профессора в подъезде его дома, потребовали от него прекратить заниматься политикой и освободить офис в 17-м квартале Юнусабадского района города Ташкента, арендованный для партии.



Группа неизвестных лиц напала на лидера новой оппозиционной партии в Узбекистане



31 марта двое неизвестных – мужчина и женщина – напали на нескольких активистов партии "Хакикат ва Тараккиет" возле здания, где расположен арендованный офис партии, и сломали мебель, купленную для офиса партии. Тогда несколько активистов получили телесные травмы.



Неизвестные напали на активистов партии "Хакикат ва Тараккиет"



30 марта активисты партии "Хакикат ва Тараккиет" сообщали "Озодлику" о том, что подверглись нападению со стороны группы женщин-цыганок (община люли). Тогда женщины-цыганки повредили автомобили нескольких активистов.



12 марта группа блогеров и неизвестных женщин сорвала собрание партии "Хакикат ва Тараккиет", на котором должны были обсудить сбор подписей сторонников партии для ее регистрации в Министерстве юстиции. Источник - Радио Озодлик

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