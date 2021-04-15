Кастро оставляют руководство Кубой! Примером для Елбасы

12:51 17.04.2021 Куба меняет фамилию: Рауль Кастро уходит из руководства Компартии

Семья управляла островом Свободы более полувека



Ксения Логинова



В Гаване завершилась 60-летняя история правления династии Кастро. На восьмом съезде Компартии Кубы Рауль Кастро в пятницу объявит о своей отставке. С 2018 года он передал руководство страной Мигелю Диас-Канелю, но оставался во главе Компартии. Нового лидера изберут через пару дней. Один из самых ярких и харизматичных политиков ХХ века Фидель Кастро и его главный соратник, брат Рауль, вместе боролись против диктатуры проамериканского Фульхенсио Батисты, добились смены режима и победы коммунистов. О главной семье острова Свободы - в материале "Известий".



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Многих революционеров с детства окружает нищета и волей-неволей подталкивает их к тому, чтобы стать бунтарями. Братья Кастро были не из таких. Сыновья плантатора, из довольно обеспеченной семьи среднего класса. Фидель увлекся левыми идеями на юрфаке Гаванского университета. Студентом он зачитывался трудами Ленина, Троцкого, Сталина. Брат Рауль разделял его идеи и во всем поддерживал. Потом старший Кастро стал участвовать в движении профсоюзов, защищать в судах бедных крестьян, выходить на акции протеста перед американским посольством вместе с другими студентами.



В 1952 году на Кубе произошел переворот. К власти пришел диктатор Фульхенсио Батиста. Через год Фидель с соратниками попытались взять штурмом казармы Монкада, чтобы спровоцировать восстание. Но операция провалилась. Бунтовщиков отдали под суд за попытку госпереворота. На слушании Кастро произнес свою знаменитую пламенную речь: "Я знаю, что тюрьма будет для меня тяжелым испытанием, каким не была никогда ни для кого другого. Она полна для меня угроз, низкой и трусливой жестокости. Но я не боюсь тюрьмы, так же как не боюсь ярости презренного тирана, который отнял жизнь моих семидесяти братьев! Приговорите меня! Это не имеет значения!" "История меня оправдает!" - добавил Фидель, адвокат по профессии. Приговор трибунала был суров: 15 лет тюрьмы. Впрочем, уже через два года вместе с братом они вышли по амнистии.



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Оказавшись на свободе, Фидель и Рауль уехали в Мексику, где стали готовиться к новому восстанию. Политической программой старшего Кастро стал "Манифест номер один", в нем он говорил о необходимости индустриализации, национализации, запрете латифундий и передаче земель крестьянам. На яхте "Гранма" вместе с 82 верными сторонниками он отправился в сторону Кубы. Через два с небольшим года многотысячная армия под руководством Фиделя вошла в Гавану. Пламенный революционер стал главой государства. Его брат побывал на множестве руководящих постов, но неизменной для Рауля оставались преданность идеям революции и безусловная поддержка старшего брата.



Фидель стал строить на острове государство справедливости - таким, как он его понимал. Благодаря Кастро Куба двинулась по коммунистическому пути и продолжала идти по нему, даже когда большинство государств бывшего соцлагеря с него сошло. Он рассорился с Вашингтоном и подружился с Москвой. Для СССР это было очень важно - Куба на протяжении холодной войны была плацдармом Советского Союза в Западном полушарии. По просьбе Москвы кубинцы готовы были бороться за социализм в разных точках земного шара. Они сражались на Ближнем Востоке и в Анголе, в Конго и Эфиопии, Боливии и на Гренаде. Гавана безвозмездно отправляла своих специалистов и врачей по всему миру на помощь бывшим колониям, которые выбрали социалистический путь развития.



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Фидель умел зажечь толпу с первых слов и часами удерживать ее внимание. "Я начинал революцию, имея за собой 82 человека, - сказал как-то Кастро. - Если бы мне пришлось повторить это, мне бы хватило пятнадцати или даже десяти. Десять человек и абсолютная вера. Неважно, сколько вас. Важно верить и важно иметь четкий план. То, что мы сделали, должно было научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра".



На Западе его изображали безжалостным диктатором, который уничтожает любых несогласных. Он не стеснялся расправляться с политическими противниками, правя Кубой твердой рукой. При этом старался улучшить участь своего народа в меру своего понимания и возможностей. В Советском Союзе его образ был окружен романтическим ореолом, который до сих пор не развеялся. Какие бы политические и экономические ошибки он ни совершал, Фидель Кастро до последнего оставался другом Москвы. Так, 27 марта 2014 года во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины Гавана поддержала позицию Москвы.



Режим устоял



После распада Советского Союза Кубе пришлось особенно тяжело. До этого остров выживал в условиях американских санкций благодаря торговле со странами СЭВ и рядом государств Латинской Америки. Но теперь стране пришлось рассчитывать только на свои силы. Гавана решила сделать большую ставку на туризм, либерализацию торговли и создание свободных экономических зон. Причем кубинские власти всегда напоминали, что это не отказ от социализма, а мера, необходимая для выживания. Уже немолодой Фидель увидел и новую Россию, и новую Латинскую Америку, в которой начался левый поворот, - все больше стран выбирали социалистов и социал-демократов.



Казалось, что Фиделя не брали ни яд, ни пули, ни взрывчатка, которыми вдоволь снабжало своих агентов ЦРУ. Кубинцы насчитали свыше 600 покушений на своего лидера, американцы - около 100. Но судьба и отменное здоровье долгое время не подводили кубинского революционера. Он умер в 2016 году. Многие западные эксперты предсказывали, что после смерти Фиделя режим в Гаване падет, но этого не произошло.



Старший Кастро отошел от дел в 2008-м, страной стал руководить его младший брат. Спустя 10 лет Рауль передал полномочия своему заместителю Мигелю Диас-Канелю, но остался во главе Компартии.



Свобода для острова Свободы



При Рауле Кастро Куба и жизнь кубинцев стали меняться. С 2008 года жители получили доступ к мобильной связи и интернету. До этого для покупки сотового телефона необходимо было специальное разрешение. Помимо этого, Рауль провел туристическую реформу. В начале 1990-х кубинцам запретили останавливаться в тех же отелях, что и иностранцам: исключение составляли лишь студенты, рабочие со специальными разрешениями, а также молодожены. Также местным жителям не разрешалось покупать туристические путевки, которые предполагали поездки на кораблях, яхтах и других видах транспорта. В 2016 году эти ограничения сняли.



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После революции 1959 года на Кубе отменили частную собственность. Жители не могли обменивать свои дома и квартиры или передавать свое жилье по наследству. Были сложности и с приобретением автомобилей: чтобы купить новую машину, было необходимо получить разрешение правительства. Продавать можно было только подержанные авто, купленные еще до эпохи правления Фиделя Кастро. При Рауле в 2011 году кубинцам разрешили продавать и покупать недвижимость, через три года сняли и запрет на свободную покупку машин.



В стране постепенно растет частный сектор экономики. В 2010 году на Кубе признали законным 201 тип самозанятости, появились владельцы ресторанов, отелей, салонов красоты и небольших фирм.



На острове заработала первая зона свободной торговли. Ее создали в порту Мариэль в Гаванской бухте Мексиканского залива. Резидентам пообещали свободный перевод денег, службу "одного окна" для оформления документов, а также налоговые льготы. На Кубу постепенно потекли иностранные инвестиции.



Дали послабления



Если Фидель Кастро управлял Кубой почти полвека, то Рауль решил не следовать этому примеру. В 2011 году на VI съезде Компартии он предложил ограничить срок пребывания у власти десятью годами, а потом ввел еще одно изменение. Теперь кубинским лидером не могут избрать человека старше 60 лет, а главой Компартии - старше 70 лет. Постановление о предельном возрасте вступает в силу после ухода Рауля.



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Теперь кубинцам стало легче путешествовать за границу. До этого им нужно было запрашивать разрешение на выезд. Но в 2013 году выездные визы для большинства жителей отменили, при этом разрешили находиться за рубежом до 24 месяцев. Раньше этот срок составлял 11 месяцев. Выезд ограничили представителям общественно значимых профессий: врачам, учителям, инженерам - чтобы не допустить утечку мозгов, а также спортсменам. Ранее эмигрировавшим кубинцам теперь значительно проще попасть на остров.



В наследство от эпохи Фиделя Кастро Раулю достались многомиллиардные долги. Дело в том, что остров долгое время жил на кредиты иностранных государств. Младшему брату практически удалось вывести Кубу из долговой ямы. В 2014 году президент России Владимир Путин списал 90% долгов Кубы перед СССР при том, что общая сумма задолженности составляла более $35 млрд. Остаток долга Гавана планирует погасить к 2024 году. При этом деньги все равно остаются на острове: полученные средства Москва вкладывает в кубинские инвестиционные проекты. Похожая ситуация сложилась и с Парижским клубом кредиторов.



Межправительственная организация развитых стран-кредиторов простила Кубе $4 млрд долга. Острову до 2033 года осталось выплатить около $2,6 млрд. К тому же деньги пойдут на проекты развития самого острова Свободы.



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Во время правления Рауля Кастро произошло важное внешнеполитическое событие - были восстановлены дипломатические отношения с США. Страны разорвали их в начале 1960-х, когда только что пришедшее к власти правительство Фиделя Кастро экспроприировало собственность американских физических и юридических лиц. Кубинцы небезосновательно считали, что именно американцы, фактически превратившие остров в протекторат, ответственны за тиранию режима Батисты. Вашингтон ответил санкциями, которые потом превратились в эмбарго. Куба не могла торговать с США, а американцам запретили туристические поездки на остров под угрозой крупного штрафа или даже тюрьмы. Навещать кубинских родственников разрешалось лишь раз в три года, причем тратить на пропитание можно было лишь небольшие суммы. На протяжении последующих лет американские власти продолжали прессинговать Кубу ограничениями. С приходом к власти в США Барака Обамы ситуация изменилась. Американский лидер признал: США не удалось добиться успеха, режим в Гаване так и не пал, американские компании теряют из-за ограничений миллиарды долларов.



Обама и Рауль Кастро поговорили по телефону, потом встретились - президент США прилетал в Гавану (это был первый с 1928 года визит на Кубу действующего американского лидера). После этого Вашингтон исключил страну из списка спонсоров терроризма. При Трампе политика в отношении Гаваны ужесточилась: власти усложнили правила поездок на остров для американцев. Сейчас, после возвращения в Белый дом президента-демократа, ситуация может измениться.



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За годы своего правления младший брат Кастро регулярно проводил амнистию политзаключенных. Самые масштабные из них проходили в 2011, 2015 и 2016 годах. Впрочем, правозащитники утверждают, что в стране по-прежнему жестко подавляют инакомыслие.



Фидель и Рауль Кастро построили новую Кубу. Государство с повальной грамотностью и самым низким уровнем младенческой смертности в обеих Америках. Страну, которая даже в условиях тяжелого эмбарго безвозмездно отправляла своих учителей и врачей в страны третьего мира. Куба оставалась единственной социалистической страной в Западном полушарии и на протяжении десятков лет - одним из немногих верных союзников Москвы в регионе. Есть шансы на то, что эту дружбу, хоть и в современном виде, удастся сохранить. Источник - Известия

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