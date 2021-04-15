Мусульманки Кыргызстана стремятся участвовать в выборах муфтия

13:01 17.04.2021

Мусульманки страны хотят участвовать в выборах муфтия. Главу духовного управления Кыргызстана (ДУМК) выбирают на Курултае мусульман, куда женщин допускать не хотят.



В ближайшее время в Бишкеке вновь должен состояться Курултай мусульман Кыргызстана. Но и на этот раз Совет улемов не хочет допускать на заседание женщин, хотя активные мусульманки Бишкека вот уже 25 лет пытаются этого добиться.



"Наверное, больше у них страха, что женщины придут, будет порядок, будут спрашивать, куда деньги уходят или почему не принимаются какие-то правильные проекты, которые будут приносить пользу населению", - говорит глава женской мусульманской организации "Мутакаллим" Жамал Фронтбек кызы.



По словам пресс-секретаря ДУМК Максата Атабаева,25 февраля муфтият отправил письмо Совету улемов, которым предлагается ввести по два мандата для женщин для каждой области.



"Однако в Совете улемов отказались от нашего предложения. Тогда муфтият решил пригласить женщин хотя бы в качестве гостей. На вопрос, почему женщины не могут принимать участие в решениях курултая, должны ответить в Совете улемов", - сказал Максат Атабаев.



В пресс-службе Совета улемов отказались комментировать этот вопрос. Связаться с председателем Совета улемов журналистам "Настоящего Времени" не удалось.