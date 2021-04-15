Квоты в рос-школах детям гастарбайтеров введут явочным порядком, - Е.Трифонова

19:56 17.04.2021

Инициатива поспособствует не столько адаптации мигрантов, сколько росту злоупотреблений

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



15 апр. 2021



Этническое многообразие российской школы власти решили признать социальной проблемой.

На сайте Кремля пока нет поручений президента по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям от 30 марта. Тогда Владимир Путин предложил подумать о квотах в школьных классах для детей мигрантов, чтобы их было легче адаптировать. Как выяснила "НГ", это, похоже, не было экспромтом. С апреля действуют обновленные правила приема в школу, которые, по мнению экспертов, осложняют жизнь приезжим. Например, придется доказывать легальность миграционного статуса ребенка. Это уже уход от принципа "образование для всех", но в наиболее привлекательных для гастарбайтеров регионах школы и вправду начинают превращаться в мигрантские, коренные жители возмущаются и уводят своих детей. То есть происходит то, от чего Путин на заседании Совета и предостерегал. Властям логичнее было бы строить больше школ, но в предвыборный период приоритет у быстрых решений – не столько эффективных, сколько информационно привлекательных.



Путин поставил перед чиновниками задачу оптимизировать количественное присутствие детей мигрантов в школе. Его заявления на заседании Совета по межнациональным отношениям, как теперь становится ясно, только выглядели как некие раздумья, но скорее всего это было доведение информации об уже принятых решениях. Может быть, именно поэтому до сих пор не появляется список поручений президента по проблемам, которые обсуждались 30 марта, – в него просто нечего вносить.



По словам Путина, "в некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов. В России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода". Это был президентский комментарий к докладу главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который назвал работу по адаптации детей приезжих одной из ключевых задач ведомства. Одним из направлений такой работы было названо проявление Россией своей "мягкой силы" в виде строительства новых русских школ в тех странах СНГ, откуда идут основные мигрантские потоки. Непонятно, правда, почему Минпросвещения не объявило приоритетом увеличение числа школьных мест хотя бы в наиболее популярных у гастарбайтеров регионах, ведь строить новые школы в необходимом количестве могут себе позволить только отдельные субъекты РФ.



Как оказалось, это ведомство просто изначально решило пойти другим путем – и правозащитники уже критикуют обновленные правила приема в российские школы. Немалая из них часть посвящена именно мигрантским детям, право на образование которых, считают эксперты, теперь ставится в зависимость от их миграционного статуса. Тем самым ставится под сомнение базовый принцип – право на получение знаний есть у каждого. Дело в том, что с апреля начал действовать уточненный порядок подачи заявлений в школы. Минпросвещения заверяло, что новации "облегчат процесс зачисления, сделают его максимально комфортным и помогут избавиться от очередей". Однако это все будет не для приезжих, которым четко дают понять, что право на образование ставится в зависимость от наличия регистрации. К примеру, вводится норма о проверке правовых оснований нахождения в РФ того или иного ребенка, что, вообще-то, по мнению экспертов "НГ", противоречит не только международному, но и отечественному законодательству. Более того, из документа можно сделать вывод, что сами администрации школ будут проверять регистрацию детей по базам МВД и решать, кто легально пребывает в России, а кто нет, то есть можно им здесь учиться или нельзя.



Сейчас в стране находится почти 800 тыс. детей мигрантов, из которых около 140 тыс. (17,5%) состоят в российской системе школьного образования. Некоторые регионы, на которые приходятся их самые большие доли, уже ломают голову над тем, как им предстоит проверять школы и отсеивать лишних иностранных детей. Но новации Минпросвещения оказываются кстати – квоты уже в этом году фактически можно будет вводить явочным порядком. "Новый порядок приема в школы – это не что иное, как бюрократический фильтр с целью оградить попадание в школы детей мигрантов", – подтвердил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод. Этот документ, по его словам, идет вразрез со Стратегией государственной национальной политики, Концепцией миграционной политики, рекомендациями Федерального агентства по делам национальностей о социокультурной адаптации приезжих.



Единственный посыл подобных документов, заявил Брод, – это не пущать: "Трудовые мигранты пусть едут, принесут пользу – и страна выплюнет их как отработанный шлак. Это демонстрирует торжество бюрократического убожества, консерватизма и в большей степени удовлетворяет пещерные интересы шовинистов, нежели соответствует гуманистическим правовым нормам и реальным потребностям страны в рабочих руках". Если человек приезжает с семьей, заметил правозащитник, это говорит о его серьезном намерении укорениться на российской почве. А новый порядок поступления в школы только "развязывает руки для травли мигрантов и даже для проведения этнических чисток, а также для коррупционных схем". "Одним словом, это обескровливание страны, лишение ее новых работников, а значит, это урон экономике и удар по благосостоянию россиян. Удивительно, как этот порядок был принят, ведь он только порождает беспорядок", – подчеркнул Брод.



Крайне низкое качество правового творчества Минпросвещения отмечено и в исследовании аналитика комитета "Гражданское содействие" (признан в РФ НКО-иноагентом) Константина Троицкого. В новых правилах есть лишь одно позитивное изменение – предусмотрен преимущественный прием детей в те школы, где обучаются их братья или сестры. Но есть три явных ухудшения, которые "могут поставить крест на доступе к школьному образованию многих детей по всей стране". Скажем, в заявлении на прием в школу родители обязаны указывать адрес места их жительства и (или) пребывания. Вроде бы ничего особенного, да и слово "регистрация" прямо не звучит, но новая формулировка как раз и соотносится с миграционным законодательством.



Также школы должны будут проводить проверку достоверности указанных в заявлении сведений "и соответствия действительности поданных электронных документов". Стало быть, надо будет запрашивать информацию в правоохранительных структурах. Помимо прочего мигрантам придется доказывать и право ребенка на пребывание в РФ, то есть семьям предстоит добывать на этот счет некий документ. "В Минпросвещения требуют доказывать законность пребывания детей без российского гражданства в нашей стране. Хотя ни в компетенцию, ни в полномочия органов образования не входит осуществление миграционного контроля и определения миграционного статуса", – утверждает Троицкий. Кстати, пока нет и исчерпывающего списка документов, которые могли бы это право доказывать, а это означает, что "норма может привести к ряду абсурдных казусов, когда, например, родитель – российский гражданин – имеет ребенка, являющегося иностранным гражданином, а у того истек, например, срок визы".