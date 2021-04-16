 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США готовятся сорвать планы развития атомной энергетики Казахстана, - В.Прохватилов
03:16 18.04.2021

США готовятся сорвать планы развития атомной энергетики Казахстана
В области мирного атома Америке не под силу тягаться с Россией

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом столицу Казахстана Нур-Султан, где встретился с казахстанским коллегой и президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На встрече обсуждалось двустороннее и многостороннее сотрудничество. Как отметил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, "российский вектор сегодня остается важнейшим приоритетом внешней политики Казахстана".

Однако это и не устраивает носителей американской "мягкой силы", работающих по Казахстану. Портал "Каравансарай", финансируемый Объединенным центральным командованием ВС США (USCENTCOM), разразился жестко критической статьей в связи с предполагаемым строительством российскими специалистами в Казахстане атомной электростанции.

Меморандум о сотрудничестве в строительстве АЭС был подписан "Росатомом" и "Казахатомпромом" в 2014 году. В 2016 году было решено, что из-за избытка электроэнергии в течение по крайней мере семи лет строить АЭС не будут. Однако положение изменилось: сейчас Казахстан столкнулся с энергодефицитом, который будет усугубляться.

В апреле 2019 года на переговорах с К.-Ж. Токаевым В. Путин говорил о возможности "сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям". Еще раньше президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял аналогичное предложение Москвы, поддержав идею строительства "Росатомом" АЭС в Узбекистане. Все это и вызывает нервозность у носителей американской "мягкой силы". "Каравансарай", предоставляя слово колумнисту Forbes Досыму Сатпаеву, пишет: "Нужна ли нам такая перспектива – зависеть от России, которая... превращается в технологического изгоя?"

"Технологический изгой", который много лет с успехом осуществляет крупнейшую в мире программу сооружения АЭС за рубежом?! Не смешите, господин Сатпаев!

"Деловая неделя" (Алма-Ата) твердит то же, что и колумнист Forbes: "Это невероятно дорогой проект, под который Казахстану придется взять у России огромный кредит и тем самым попасть в зависимость от Москвы. Это означает, что мы будем должны предоставлять России различные преференции, позволять использовать наши территории и ресурсы и не сможем принимать самостоятельные решения".

"Радио Свобода" опускается до прямой лжи, когда дает слово "экологическому активисту" Асету Наурызбаеву. Тот на голубом глазу заявляет: "АЭС как экономический проект совсем невыгоден для Казахстана, поскольку последние 10 лет энергия от возобновляемых источников дешевела, а от атомной дорожала. В результате сегодня атомная электроэнергия самая дорогая".

В действительности стоимость энергии АЭС ниже, чем у ТЭЦ, и в разы меньше стоимости энергии, получаемой с помощью ветряков и солнечных электростанций.

Не прекращаются нападки на строительство Россией АЭС в Узбекистане. "Это проект, навязанный Москвой вопреки текущим и долговременным интересам Узбекистана, вопреки добросовестно проведенному анализу и прогнозу", – заявляет Алишер Ильхамов, обосновавшийся в Лондоне.

Послушаем, наконец, что говорят специалисты. Генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров убежден в необходимости строительства атомной электростанции в Казахстане. В стратегии "Казахстан-2050", отмечает он, поставлена задача развития "зеленой" энергетики, но это дорогая и непостоянная энергия. "Об альтернативе атомной станции в виде возобновляемых источников энергии не может быть никакой речи", – заявляет ведущий энергетик Казахстана.

Самый сильный аргумент в пользу АЭС состоит в том, что Казахстан имеет огромные запасы урана. Доказанные запасы превышают 800 тысяч тонн, разведанные – 1,4 миллиона тонн. В докладе казахстанского Центра по внедрению новых экологически безопасных технологий (CINEST) "Загнанные в уголь" сопоставляются запасы различных видов энергоресурсов, приведенные к единому нефтяному эквиваленту. На уран приходится 10,3 миллиарда тонн нефтяного эквивалента (т.н.э.), на уголь – 15,9 миллиарда т.н.э., а на нефть – 5,2 миллиарда т.н.э.

Добыча урана в Казахстане составляет около 22 тысяч тонн (255,8 миллиона т.н.э.). Это 62% от всех добываемых энергоресурсов. Для сравнения: на уголь приходится 52,5 миллиона т.н.э., или 13%. Казахстану нужно в полной мере использовать свое урановое богатство! Тем более что в Казахстане уже освоено собственное производство урановых таблеток и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ).

В настоящее время Минэнерго Казахстана "изучает реакторные технологии ведущих мировых производителей, таких как США, Южная Корея, Франция, Китай, Россия и т. д.". Об этом говорится в ответе министерства энергетики на запрос казахстанскогго портала zakon.kz. Однако нельзя не заметить, что в списке стран, чьи "реакторные технологии" изучаются казахстанскими чиновниками, Россия – на последнем месте, хотя она – общепризнанный лидер мирового рынка АЭС. А США, чья атомная энергетика переживает кризис, – на первом. Почему?

Не так давно американские конгрессмены Майк Крапо и Шелдон Уайтхаус в интервью CNBC заявили: "Если США не восстановят мировое лидерство в отрасли, его захватят другие. Сегодня на Россию и Китай приходится более 60 процентов строящихся атомных станций по всему миру. Учитывая проблемы изменения климата, геополитические риски и угрозы национальной безопасности, мы не можем позволить странам-конкурентам определять ландшафт ядерной энергетики".

"У России передовые ядерные реакторы по сравнению с остальными поставщиками", – отметил в интервью саудовскому онлайн-изданию Sabq один из ведущих экспертов в атомной энергетике, бывший председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата британской палаты общин Тим Йео. – Россия является ведущим экспортером своих ядерных технологий, она занимает более 50% мирового рынка".

Вот и ответ. В области атомной энергетики США не в состоянии конкурировать с Россией. Поэтому в ход идет шантаж правительств тех стран, которые готовы сотрудничать с РФ. Казахстан снова запугивают мифической кредитной кабалой в случае строительства АЭС по российским технологиям и протестами населения. А протесты будут раздуты такими публикациями, которыми полнятся сейчас СМИ Казахстана.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618704960
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