Женская сборная Казахстана по теннису одержала историческую победу над Аргентиной

09:24 18.04.2021

Противостояние в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Аргентиной и Казахстаном завершилось для нашей Национальной команды триумфом. (...) Казахстан одержал историческую победу, впервые выиграв на выезде в раунде плей-офф. Сборная не только сохранила прописку в Мировой группе, но и получила право сыграть в заключительной квалификации к финалу 2022 года.

пресс-служба Федерации тенниса Казахстана



Встречи проходили в Кордове. Казахстан представляли Ярослава Шведова (капитан сборной) и Анна Данилина, их соперницами были Надя Подороску и Мария Лурдес Карле. Общий счет 3:2 в пользу казахстанской собрной.



Сегодня я была настроена на игру. Чувствовала себя лучше, чем вчера. Еще накануне мы поговорили с капитаном и пришли к решению, что я должна выйти на корт. Девчата поддерживали меня активно, чему я очень благодарна. Сегодня был тяжелый для меня поединок: и физически, и психологически. Я была готова бороться, ставила перед собой задачу победить в двух сетах, так, как для меня игра в трех партиях была бы сложной во всех смыслах этого слова. Счастлива, что смогла победить!

Елена Рыбакина