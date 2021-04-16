Сам глава КырМинздрава Бейшеналиев уверяет, что КОВИ лечится "иссык-кульским корнем". Сам пью и всем советую...

10:56 18.04.2021

Ответ министра относительно нового метода лечения от коронавируса



Баракелде



Баракелде - Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев дал информацию о новом методе лечения коронавирусной инфекции, озвученном ранее Садыром Жапаровым.



По словам министра, медики лечат пациентов иссык-кульским корнем. Он отметил, что сам пьет раствор этого растения.



"Вреда здоровью от средства нет. Чтобы не потерять многих людей, мы пошли на этот шаг. Во вторую волну мы тоже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом", - сказал он.



Бейшеналиев заявил, что "польза корня доказана" и данный метод предложил президент Садыр Жапаров.



"Садыр Нургожоевич в марте 2020 года обратился к Сооронбаю Жээнбекову. Он сам вылечился, и мне тогда предложил. Я начал применять только на своих знакомых. Все мои знакомые вылечились. Никто не умирает. В протоколе, с которым мы сейчас лечим, иссык-кульский корень не указан. Сейчас ученые работают над средством. Сперва мы должны зарегистрировать и потом, возможно, внесем в протокол лечения", - рассказал министр.



Источник: Баракелде