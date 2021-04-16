Из-за плохой работы. Уволен глава КазАвтоДорог Алипов

11:41 18.04.2021

Глава АО "НК "КазАвтоЖол" освобожден от должности, передает zakon.kz.



Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.



В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" У. Алипов, - написал он в Facebook.

Помимо этого стало известно, что Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог.



Улан Алипов занимал должность председателя правления АО НК "КазАвтоЖол" с февраля 2019 года.