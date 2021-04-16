Аркадаг зачем-то назначил себя еще и главой Парламента - Халк Маслахаты

00:54 19.04.2021

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов официально возглавил законодательную власть страны. Он стал председателем главного законодательного органа страны Халк Маслахаты 14 апреля, передает zakon.kz.



"Азатлык" сообщает, что изначально в списках кандидатов Бердымухамедов не значился, его избрание стало неожиданностью. О своем назначении президент объявил лично на заседании Халк Маслахаты. Таким образом, президент одновременно возглавил и исполнительную, и законодательную власть страны. Хотя измененная в прошлом году конституция Туркменистана, как и предыдущая версия, запрещает это делать.



На заседании также был утвержден список парламентариев, избранных путем непрямого голосования 28 марта, а также назначенных лично президентом.



Бердымухамедов председательствовал на собрании еще до официального избрания главой Халк Маслахаты. Все решения, озвученные на заседании были приняты единогласно.



Халк Маслахаты является верхней палатой туркменского парламента, он состоит из 56 депутатов. 8 из них были назначены лично президентом.



Гурбангулы Бердымухамедов руководит Туркменистаном с 2006 года. 63-летний президент также возглавляет правительство страны.