РосМВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня

01:00 19.04.2021

МВД России требует от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов, которых уже более миллиона. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества.



Согласно представленной статистике, сегодня в РФ находятся более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. - из Таджикистана, 152 тыс. - с Украины, 120 тыс. - из Азербайджана, 115 тыс. - из Киргизии, 61 тыс. - из Армении, 56 тыс. - из Молдавии, 49 тыс. - из Казахстана.



"Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента [РФ Владимира Путина], эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу", – сказал Горовой.



До 15 июня действует введенный из-за пандемии мораторий на выдворение из страны за нарушения миграционных режимов. Таким образом, пока нелегалы могут сами уехать из России и не получить никаких наказаний. После этой даты они не смогут без последствий для себя выйти из тени, предупредили в МВД.