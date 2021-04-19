ВВП Китая отыгрался на коронавирусе. Экономика Поднебесной рекордно растет

08:15 19.04.2021

На фоне прошлогодних локдаунов экономика КНР выросла на рекордную величину



Газета "Коммерсантъ" №68/П от 19.04.2021, стр. 2

ВВП Китая показал в первом квартале рекордный рост - на 18,3% в годовом выражении, однако квартальная динамика оказалась хуже ожиданий - показатель улучшился всего на 0,6%. Резкий прирост ВВП год к году объясняется в основном низкой базой - в первом квартале 2020 года экономика КНР приняла на себя самый сильный удар противоэпидемических мер, поэтому в дальнейшем темпы роста замедлятся, ожидают эксперты.



Экономика КНР в первом квартале этого года в годовом выражении выросла на рекордные 18,3%, свидетельствуют данные Нацбюро статистики страны, однако, этот эффект связан в первую очередь с низкой базой - в январе-марте 2020-го ВВП Китая сократился на 6,8%. Уже во втором квартале прирост оказался положительным (3,2%), в четвертом квартале он ускорился до 6,5%, в целом же по году китайская экономика выросла на 2,3%, тогда как большинство крупных экономик зафиксировали падение.



В квартальном же выражении рост замедлился до 0,6% против 3,2% в сентябре-декабре 2020-го. Аналитики прогнозировали более высокий прирост - на 1,5%.



В марте промпроизводство выросло на 14,1% после резкого прироста на 35,1% в январе-феврале, тогда как розничные продажи, напротив, сохранили восстановительный рост- в марте они выросли на 34,2% (в январе-феврале - на 33,8%).

Капвложения увеличились также значительно - на 25,6% в по итогам первого квартала (в целом за 2020 год - плюс 3,5% к уровню 2019-го), при этом больше всего росли вложения в железнодорожную инфраструктуру (плюс 66,6%) и высокие технологии (40,4%), оба сектора были широко поддержаны стимулирующими мерами правительства. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику материкового Китая также увеличились - в первом квартале до $44,86 млрд., на 43,8% в годовом измерении. Экспорт в марте год к году вырос на 20,7%, импорт - на 27,7%.



Официальный таргет по росту ВВП Китая на этот год составляет "более 6%", однако, по прогнозу Международного валютного фонда, экономика страны может вырасти на 8,4% (выше рост будет только у Индии - 12,5%).

Впрочем, таких темпов, как в первом квартале, уже не будет - несмотря на рекордный прирост, в квартальном выражении рост ВВП Китая замедлился, в целом на фоне возвращения экономики к "допандемическим" темпам динамика замедлится. Этому будут способствовать сокращения фискальной поддержки, а также объемов экспорта медицинских товаров, отмечают в Capital Economics. В ING Bank также указывают, что темпы прироста в последующие кварталы будут более скромными, поддерживать рост будет скорее потребление и продолжение капвложений в цифровую инфраструктуру - хотя важным ограничением для рынка может стать сильный дефицит на рынке полупроводников - в прошлом году глобальный спрос на них вырос на 18%, а Китай является крупнейшим импортером чипов.



Татьяна Едовина