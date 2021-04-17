Джо заигрался в отважного индейца, - С.Плотников

08:22 19.04.2021

Президент США Байден рассчитывает убрать Россию с шахматной доски мировой политики



Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении в Соединенных Штатах режима "чрезвычайной ситуации". Впрочем, указ не предусматривает введения на территории США комендантского часа или хлебных карточек, а является еще одним выпадом в сторону России. Оказывается, действия РФ на международной арене стали так невыносимо "вредоносны", что представляют исключительную угрозу национальной безопасности США.



Белый Дом оптом обвиняет Россию в преследовании свободных журналистов и инакомыслящих политиков, уличает в преступлениях в киберпространстве и попытках сорвать справедливые демократические выборы на Западе. На этом основании администрация Байдена ввела пакет новых санкций против РФ. Санкции затронут 16 организаций и 16 физических лиц, по мнению спецслужб США причастных к вмешательству в "свободные выборы" в Америке - их собственность в США будет заблокирована. Дополнительно из Вашингтона высылаются в Москву десять сотрудников российской дипломатической миссии.



Москва сделала ответный ход. Как стало известно, послу США в России Джону Салливану настоятельно рекомендовано отбыть на родину "для консультаций", что равнозначно высылке. На повестку дня встал вопрос отказа от доллара и западных платежных систем. Ряд политических аналитиков высказали мысль, что сегодня в России бесславно закончился эксперимент с очередным "прорубанием окна" на Запад, который стартовал еще в Перестройку. Ситуацию комментирует политолог-международник, преподаватель кафедры политического анализа и управления РУДН Константин Блохин.



- Я думаю, Соединенные Штаты выстраивают генеральную линию, пытаются обосновать долгосрочное комплексное сдерживание России. Россия, да и Китай, на их взгляд, основательно подрывают западную демократию, угрожают основам США и эта угроза имеет экзистенциальный характер. Это не просто мелкие враги, вроде Северной Кореи.



Байден своим решением отправил два посыла. Первый: он будет решительно противостоять России по всем политическим фронтам. Второй: он готов к сотрудничеству с Россией только в тех сферах, что представляют интерес для США.



Заметно, что новый президент США предпринимает попытку консолидировать глобальный Запад на основе антироссийской и антикитайской политики. Вероятно, на президентство Байдена придется пик давления на Россию - ее будут пытаться вообще убрать с геополитической шахматной доски. В США психологически не могут принять факт, что они уже не абсолютный гегемон.



Ведь на самом деле был исторический момент "однополярности", но очень короткий. Его американская элита так и не смогла трансформировать в "однополярную эру". Точку поставила "Мюнхенская речь" Владимира Путина. В условиях гегемонии США сама речь была бы невозможной, тем более невозможны последующие события, например - защита Южной Осетии, Крым, Сирия.



Вероятно, позже американская политическая элита придет к пониманию, что однополярный мир рухнул, и Соединенные Штаты будут считаться с многополярной реальностью мира.



Я на самом деле не вижу взбалмошности в действиях Байдена. Звонок Джо Байдена Владимиру Путину у части экспертов в России породил иллюзию, будто это признак потепления российско-американских отношений. Но позвонил он, так как необходимо было "откатить" отношения "до" скандального интервью (во время которого президент США назвал Владимира Путина "убийцей" - ред.). Ведь после этого интервью взаимодействие РФ и США стало невозможным даже в тех сферах, которые представляют интерес для Соединенных Штатов. Так что, Байден решил вернуться в рамки элементарного дипломатического взаимоуважения, а у нас его жест приняли за "распахнутые объятия", условно говоря.



Но, в целом, в Штатах трезвые аналитики пишут открытым текстом: США находятся в состоянии новой Холодной войны с Россией и потому им надо только усиливать давление на оппонента. Не может быть иллюзий насчет "переговорных процессов" и всяких "договоренностей". Само скандальное интервью Джо Байдена не было для Америки экстраординарным - оно вполне отражает настрой политической элиты. Перспектив для потепления отношений нет.



Дополнительно, своими антироссийскими посылами Джо Байден пытается переключить внимание граждан США с внутренних проблем на внешнюю угрозу. Ведь нельзя решить одним махом вопрос социально экономического неравенства в США - это долго и реально стоит триллионы долларов, значит, надо перевести стрелки на оппонента.



Сергей Плотников

17 апр. 2021