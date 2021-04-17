 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.04.2021
12:59  Ташиев уговаривает кыргызов-савайцев "обменять" свою землю с узбеками
10:52  На Венесуэльском фронте. Директивные документы намеченной операции вторжения известны, - Нил Никандров
10:50  Киргизия – Узбекистан – Таджикистан: что делать с этими границами? - А.Уваров
10:46  В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер
10:44  Resalat: Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке
10:37  Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев
10:31  КырВрачи требуют лишить главу КырМинздрава ученых степеней. Ввиду очевидного идиотизма

10:28  Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска, - Глеб Простаков
10:25  России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко, - А.Нечаев
10:19  Дворянство Путина: Родину Росдепутатам проще любить из Испании.., - "СП"
09:51  Китай оторвался от развивающихся рынков, - "Къ"
09:47  Зачем Ливану и Ливии нужна поддержка России, - Р.Мустафин
09:43  Гастарбайтеры в РФ приспособились к ковиду, - "НГ"
09:41  Умер отец Аркадага - Мяликгулы Бердымухамедов
09:23  Разбор полетов КазКоррупционщиков. Куда/за что "ушли" Шпекбаева?
08:22  Джо заигрался в отважного индейца, - С.Плотников
08:15  ВВП Китая отыгрался на коронавирусе. Экономика Поднебесной рекордно растет
01:00  РосМВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня
00:54  Аркадаг зачем-то назначил себя еще и главой Парламента - Халк Маслахаты
Воскресенье, 18.04.2021
13:19  Как русский адмирал Сенявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону (уроки истории)
13:14  КазКНБ опровергает. Никакой спецоперации против моджахедов в Атырауской области не проводится, идут плановые....
11:41  За ямки. Уволен глава КазАвтоДорог Алипов
10:56  Глава КырМинздрава Бейшеналиев уверяет, что КОВИ лечится "иссык-кульским корнем". Сам пью и всем советую...
09:24  Женская сборная Казахстана по теннису одержала историческую победу над Аргентиной
09:22  Аза Мигранян: Инвестиции в ЦА по линии Тюркского совета будут строиться по китайской модели
08:08  Генконсул Украины в Питере Сосонюк оказался шпионом
03:16  США готовятся сорвать планы развития атомной энергетики Казахстана, - В.Прохватилов
Суббота, 17.04.2021
20:22  Бывшие республики СССР стали полигоном для американских биотехнологий, - "НГ"
19:56  Квоты в рос-школах детям гастарбайтеров введут явочным порядком, - Е.Трифонова
13:01  Мусульманки Кыргызстана стремятся участвовать в выборах муфтия
12:51  Кастро оставляют руководство Кубой! Примером для Елбасы
12:48  Наманган. Студента, собравшего подписи для новой оппозиционной партии, подвергли публичному позору
10:58  Загадка начала пандемии коронавируса: возможно, это все-таки была авария в лаборатории? - Марсель Гир
08:58  Ученые создали первые гибридные эмбрионы человека и обезьяны. На кой!? - "Le Monde"
08:13  РосВласти бодро врут об организованной эвакуации россиян из Турции. Бардак - полный
07:56  АмерПосол в Бишкеке "разочарован" освобождением главного коррупционера страны Матраимова
07:53  Казахстан прекращает продажу туров в Турцию
07:41  Как украинские националисты подчинили себе Зеленского, - "Взгляд"
07:35  "Это сулит большую прибыль": о чем Россия договаривается с Ливией, - В.Кулагин
07:32  Полный локдаун Турции: Эрдоган признал ухудшение ситуации с коронавирусом, - Р.Фахрутдинов
00:52  Сколько осталось до конца Соединенного Королевства? - В.Малышев
00:51  Шокирующие кадры из инфекционки показал главный врач Шымкента
00:48  Города и годы, или об очередных фэнтезийных выдумках постсоветских "историков", - М.Ивлев
00:45  Какой деэскалации хочется коллективному Байдену? - А.Каневский
00:24  Вернутся ли США в "ядерную сделку" с Ираном, - А.Марьясов
00:20  "Космический Перл-Харбор" Америки. Противостояние на орбите перешло на новый уровень, - "НГ"
Пятница, 16.04.2021
21:16  На Саудовскую Аравию давят хуситы и США, - Р.Мустафин
21:06  Новым послом Кыргызстана в США стал многократно уличенный в аферах и махинациях Б.Аманбаев
20:59  Одиозный депутат, герой множества крим-историй Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты Кыргызстана
20:55  В Казахстане разбился истребитель Су-30 - экипаж жив
20:26  Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Джо заигрался в отважного индейца, - С.Плотников
08:22 19.04.2021

Президент США Байден рассчитывает убрать Россию с шахматной доски мировой политики

Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении в Соединенных Штатах режима "чрезвычайной ситуации". Впрочем, указ не предусматривает введения на территории США комендантского часа или хлебных карточек, а является еще одним выпадом в сторону России. Оказывается, действия РФ на международной арене стали так невыносимо "вредоносны", что представляют исключительную угрозу национальной безопасности США.

Белый Дом оптом обвиняет Россию в преследовании свободных журналистов и инакомыслящих политиков, уличает в преступлениях в киберпространстве и попытках сорвать справедливые демократические выборы на Западе. На этом основании администрация Байдена ввела пакет новых санкций против РФ. Санкции затронут 16 организаций и 16 физических лиц, по мнению спецслужб США причастных к вмешательству в "свободные выборы" в Америке - их собственность в США будет заблокирована. Дополнительно из Вашингтона высылаются в Москву десять сотрудников российской дипломатической миссии.

Москва сделала ответный ход. Как стало известно, послу США в России Джону Салливану настоятельно рекомендовано отбыть на родину "для консультаций", что равнозначно высылке. На повестку дня встал вопрос отказа от доллара и западных платежных систем. Ряд политических аналитиков высказали мысль, что сегодня в России бесславно закончился эксперимент с очередным "прорубанием окна" на Запад, который стартовал еще в Перестройку. Ситуацию комментирует политолог-международник, преподаватель кафедры политического анализа и управления РУДН Константин Блохин.

- Я думаю, Соединенные Штаты выстраивают генеральную линию, пытаются обосновать долгосрочное комплексное сдерживание России. Россия, да и Китай, на их взгляд, основательно подрывают западную демократию, угрожают основам США и эта угроза имеет экзистенциальный характер. Это не просто мелкие враги, вроде Северной Кореи.

Байден своим решением отправил два посыла. Первый: он будет решительно противостоять России по всем политическим фронтам. Второй: он готов к сотрудничеству с Россией только в тех сферах, что представляют интерес для США.

Заметно, что новый президент США предпринимает попытку консолидировать глобальный Запад на основе антироссийской и антикитайской политики. Вероятно, на президентство Байдена придется пик давления на Россию - ее будут пытаться вообще убрать с геополитической шахматной доски. В США психологически не могут принять факт, что они уже не абсолютный гегемон.

Ведь на самом деле был исторический момент "однополярности", но очень короткий. Его американская элита так и не смогла трансформировать в "однополярную эру". Точку поставила "Мюнхенская речь" Владимира Путина. В условиях гегемонии США сама речь была бы невозможной, тем более невозможны последующие события, например - защита Южной Осетии, Крым, Сирия.

Вероятно, позже американская политическая элита придет к пониманию, что однополярный мир рухнул, и Соединенные Штаты будут считаться с многополярной реальностью мира.

Я на самом деле не вижу взбалмошности в действиях Байдена. Звонок Джо Байдена Владимиру Путину у части экспертов в России породил иллюзию, будто это признак потепления российско-американских отношений. Но позвонил он, так как необходимо было "откатить" отношения "до" скандального интервью (во время которого президент США назвал Владимира Путина "убийцей" - ред.). Ведь после этого интервью взаимодействие РФ и США стало невозможным даже в тех сферах, которые представляют интерес для Соединенных Штатов. Так что, Байден решил вернуться в рамки элементарного дипломатического взаимоуважения, а у нас его жест приняли за "распахнутые объятия", условно говоря.

Но, в целом, в Штатах трезвые аналитики пишут открытым текстом: США находятся в состоянии новой Холодной войны с Россией и потому им надо только усиливать давление на оппонента. Не может быть иллюзий насчет "переговорных процессов" и всяких "договоренностей". Само скандальное интервью Джо Байдена не было для Америки экстраординарным - оно вполне отражает настрой политической элиты. Перспектив для потепления отношений нет.

Дополнительно, своими антироссийскими посылами Джо Байден пытается переключить внимание граждан США с внутренних проблем на внешнюю угрозу. Ведь нельзя решить одним махом вопрос социально экономического неравенства в США - это долго и реально стоит триллионы долларов, значит, надо перевести стрелки на оппонента.

Сергей Плотников
17 апр. 2021

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618809720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли участие в работе пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит вопросы бюджетного законодательства
- Итоги привлечения инвестиций в I квартале 2021 г. рассмотрены на заседании Инвестштаба
- А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Кадровые перестановки
- Кому война…
- Сенаторы обсудили вопросы совершенствования работы органов национальной безопасности
- Мажилисмены приняли участие в мероприятиях МПА СНГ
- Земельной комиссией рассмотрено около 100 вопросов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  