Разбор полетов КазКоррупционщиков. Куда/за что "ушли" Шпекбаева?

09:23 19.04.2021

ДЕСАНТ ГЕНПРОКУРАТУРЫ КАЗАХСТАНА, ИЛИ ЗАЧЕМ "УШЛИ" ШПЕКБАЕВА?

Десант Генпрокуратуры Казахстана, или зачем "ушли" Шпекбаева?

На прошлой неделе произошла неожиданная перестановка в силовом секторе Казахстана. Указом президента Касым-Жомарта Токаева Алик Шпекбаев освобожден от должности председателя Агентства Республики по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Вместо него назначен заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.



Для Казахстана, у которого кадровая политика в верхах всегда следовала принципу тасовки колоды приближенных и глубинных "элитных" процессов, именно этот ход оказался неожиданным. Поэтому причина назначения видится только одна – курс на технократию, способствующую достижению мировых стандартов в уголовном праве.



Объяснений перестановке не последовало. Тем более что президент Токаев в официальном сообщении пресс-службы Акорды тепло отозвался о работе службы под руководством Шпекбаева. Можно, конечно, предположить, что 64-летнего генерал-лейтенанта полиции торжественно отправят на пенсию, но ведь он еще может послужить.



На прежнем посту Марат Ахметжанов пересидел трех генпрокуроров. В свою очередь, Шпекбаев, с 1980 по 2008 годы работавший в структурах МВД, шесть лет был завотделом правоохранительной системы Администрации президента Казахстана, затем – более шести лет – сначала зампредом, а после – главой Антикора.



Прокуроры в приоритете



Судя по планомерно поступающим новостям из Акорды, администрация Токаева поставила перед собой цель наполнить содержанием сентябрьское послание президента народу Казахстана. А там, в частности, говорилось о серьезных реформах в правоохранительной системе.



На данный момент в процессе обсуждения находится пакет законопроектов, который коснется уголовно-процессуального кодекса. В него заложены принципы внедрения "трехзвенной модели": с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

Характерно то, что разработчик – Генеральная прокуратура, в которой ссылаются на зарубежный опыт: "На основе этих подходов действует классическая модель уголовного процесса, общая для многих стран ОЭСР".



27 ноября 2020 года предложенные поправки одобрены на заседании Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.



По сути, велосипед был изобретен в очередной раз, и теперь это "Балдырган". То есть, чисто казахстанский, в котором три колеса (полиция, прокуратура и суд), и они должны будут катить конструкцию в нужную сторону – к стандартам стран ОЭСР.



Трехзвенная модель будет внедряться поэтапно



На первом этапе не должны иметь юридической силы ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права граждан без одобрения их прокурором (путем согласования либо утверждения).



Пилотная апробация электронно-бумажного формата этой работы была заложена в 2019 году, когда Генеральным Прокурором Республики Казахстан и Министром внутренних дел Республики Казахстан было принято совместное решение о проведении пилотного проекта в Павлодарской области.



С 10 августа 2020 года к пилотному проекту присоединились Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Восточно-Казахстанская область.



С 1 октября 2020 года пилот был распространен по всей республике с участием всех правоохранительных органов.



В Генпрокуратуре отметили позитивные тенденции в результате эксперимента и рост эффективности прокурорского надзора.



Теперь повышается ответственность прокурора за нарушения законности с начала досудебного расследования, будут предоставлены дополнительные гарантии прав и свобод участникам уголовного процесса, минимизирована вовлеченность граждан в орбиту уголовного преследования.



Поскольку начинание уже обкатали в генпрокуратуре, то оттуда заброшен десант для передачи опыта в Антикор, который, в свою очередь, по планам разработчиков, должен с 2023 года работать по этой модели. Последними подключат к ней органы, занимающиеся экономическими преступлениями – в 2024 году.



Неужели пенсия?



Что касается бывшего уже главы Антикора, то здесь может быть несколько маршрутов.



1. Шпекбаева могут вернуть в АП на прежнюю должность. Ведь в полицейских делах он – профи и сравним только со своим старшим коллегой, генерал-майором полиции Калмуханбетом Касымовым, которого после скандала с убийством фигуриста Дениса Тена сместили из кресла главы МВД сначала в Совбез, затем – руководить Службой государственной охраны.



2. Шпекбаев может сменить и министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.



3. Также бывшего главу Антикора могут направить "на усиление" в руководство Нацгвардии, которой в настоящее время командует генерал-лейтенанат Руслан Жаксылыков. Хотя это было бы не самым удачным решением, поскольку, судя по всему, нынешний глава внутренних войск явно на своем месте.



4. Также Елбасы может забрать Шпекбаева к себе, в Совбез.



5. Экс-глава Антикора может "пересидеть" какое-то время в Сенате и даже в Мажилисе.



6. Но есть и более сложные участки работы. По примеру бывшего главы Антикора Кайрата Кожамжарова, Алика Жаткамбаевича могут направить руководить одной из проблемных областей. В частности, никуда не делась прошлогодняя проблема дунган Жамбылской области. Так, в отношении участников кордайских событий неказахской национальности суды проявляют предвзятость, что видно из сообщений СМИ. А это означает, что в регионе будет неспокойно.



7. И, наконец, для продолжения внутриэлитных игр, Токаев может попытаться возродить Следственный комитет как еще одну структуру, призванную усилить его позиции в силовом блоке. А там как раз пригодится опытный в полицейских делах руководитель.



8. Есть и более экзотическое, хотя и временное решение. Под руководством Алика Шпекбаева в прошлом году проводилась экспертиза действующего законодательства на предмет коррупциогенности. Проект был отдан в Казахский национальный университет. Результатов пока нет. Но, по логике, экспертиза – это только первый этап. Некая структура должна проработать механизмы снижения негативных факторов в законодательстве и, что немаловажно, – в административных механизмах. Решением может оказаться выделение из Антикора данной аналитической функции в отдельную структуру, которую мог бы возглавить человек, руководивший стартовым этапом процесса.