 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.04.2021
12:59  Ташиев уговаривает кыргызов-савайцев "обменять" свою землю с узбеками
10:52  На Венесуэльском фронте. Директивные документы намеченной операции вторжения известны, - Нил Никандров
10:50  Киргизия – Узбекистан – Таджикистан: что делать с этими границами? - А.Уваров
10:46  В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер
10:44  Resalat: Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке
10:37  Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев
10:31  КырВрачи требуют лишить главу КырМинздрава ученых степеней. Ввиду очевидного идиотизма

10:28  Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска, - Глеб Простаков
10:25  России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко, - А.Нечаев
10:19  Дворянство Путина: Родину Росдепутатам проще любить из Испании.., - "СП"
09:51  Китай оторвался от развивающихся рынков, - "Къ"
09:47  Зачем Ливану и Ливии нужна поддержка России, - Р.Мустафин
09:43  Гастарбайтеры в РФ приспособились к ковиду, - "НГ"
09:41  Умер отец Аркадага - Мяликгулы Бердымухамедов
09:23  Разбор полетов КазКоррупционщиков. Куда/за что "ушли" Шпекбаева?
08:22  Джо заигрался в отважного индейца, - С.Плотников
08:15  ВВП Китая отыгрался на коронавирусе. Экономика Поднебесной рекордно растет
01:00  РосМВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня
00:54  Аркадаг зачем-то назначил себя еще и главой Парламента - Халк Маслахаты
Воскресенье, 18.04.2021
13:19  Как русский адмирал Сенявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону (уроки истории)
13:14  КазКНБ опровергает. Никакой спецоперации против моджахедов в Атырауской области не проводится, идут плановые....
11:41  За ямки. Уволен глава КазАвтоДорог Алипов
10:56  Глава КырМинздрава Бейшеналиев уверяет, что КОВИ лечится "иссык-кульским корнем". Сам пью и всем советую...
09:24  Женская сборная Казахстана по теннису одержала историческую победу над Аргентиной
09:22  Аза Мигранян: Инвестиции в ЦА по линии Тюркского совета будут строиться по китайской модели
08:08  Генконсул Украины в Питере Сосонюк оказался шпионом
03:16  США готовятся сорвать планы развития атомной энергетики Казахстана, - В.Прохватилов
Суббота, 17.04.2021
20:22  Бывшие республики СССР стали полигоном для американских биотехнологий, - "НГ"
19:56  Квоты в рос-школах детям гастарбайтеров введут явочным порядком, - Е.Трифонова
13:01  Мусульманки Кыргызстана стремятся участвовать в выборах муфтия
12:51  Кастро оставляют руководство Кубой! Примером для Елбасы
12:48  Наманган. Студента, собравшего подписи для новой оппозиционной партии, подвергли публичному позору
10:58  Загадка начала пандемии коронавируса: возможно, это все-таки была авария в лаборатории? - Марсель Гир
08:58  Ученые создали первые гибридные эмбрионы человека и обезьяны. На кой!? - "Le Monde"
08:13  РосВласти бодро врут об организованной эвакуации россиян из Турции. Бардак - полный
07:56  АмерПосол в Бишкеке "разочарован" освобождением главного коррупционера страны Матраимова
07:53  Казахстан прекращает продажу туров в Турцию
07:41  Как украинские националисты подчинили себе Зеленского, - "Взгляд"
07:35  "Это сулит большую прибыль": о чем Россия договаривается с Ливией, - В.Кулагин
07:32  Полный локдаун Турции: Эрдоган признал ухудшение ситуации с коронавирусом, - Р.Фахрутдинов
00:52  Сколько осталось до конца Соединенного Королевства? - В.Малышев
00:51  Шокирующие кадры из инфекционки показал главный врач Шымкента
00:48  Города и годы, или об очередных фэнтезийных выдумках постсоветских "историков", - М.Ивлев
00:45  Какой деэскалации хочется коллективному Байдену? - А.Каневский
00:24  Вернутся ли США в "ядерную сделку" с Ираном, - А.Марьясов
00:20  "Космический Перл-Харбор" Америки. Противостояние на орбите перешло на новый уровень, - "НГ"
Пятница, 16.04.2021
21:16  На Саудовскую Аравию давят хуситы и США, - Р.Мустафин
21:06  Новым послом Кыргызстана в США стал многократно уличенный в аферах и махинациях Б.Аманбаев
20:59  Одиозный депутат, герой множества крим-историй Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты Кыргызстана
20:55  В Казахстане разбился истребитель Су-30 - экипаж жив
20:26  Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Разбор полетов КазКоррупционщиков. Куда/за что "ушли" Шпекбаева?
09:23 19.04.2021

ДЕСАНТ ГЕНПРОКУРАТУРЫ КАЗАХСТАНА, ИЛИ ЗАЧЕМ "УШЛИ" ШПЕКБАЕВА?
Десант Генпрокуратуры Казахстана, или зачем "ушли" Шпекбаева?
На прошлой неделе произошла неожиданная перестановка в силовом секторе Казахстана. Указом президента Касым-Жомарта Токаева Алик Шпекбаев освобожден от должности председателя Агентства Республики по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Вместо него назначен заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

Для Казахстана, у которого кадровая политика в верхах всегда следовала принципу тасовки колоды приближенных и глубинных "элитных" процессов, именно этот ход оказался неожиданным. Поэтому причина назначения видится только одна – курс на технократию, способствующую достижению мировых стандартов в уголовном праве.

Объяснений перестановке не последовало. Тем более что президент Токаев в официальном сообщении пресс-службы Акорды тепло отозвался о работе службы под руководством Шпекбаева. Можно, конечно, предположить, что 64-летнего генерал-лейтенанта полиции торжественно отправят на пенсию, но ведь он еще может послужить.

На прежнем посту Марат Ахметжанов пересидел трех генпрокуроров. В свою очередь, Шпекбаев, с 1980 по 2008 годы работавший в структурах МВД, шесть лет был завотделом правоохранительной системы Администрации президента Казахстана, затем – более шести лет – сначала зампредом, а после – главой Антикора.

Прокуроры в приоритете

Судя по планомерно поступающим новостям из Акорды, администрация Токаева поставила перед собой цель наполнить содержанием сентябрьское послание президента народу Казахстана. А там, в частности, говорилось о серьезных реформах в правоохранительной системе.

На данный момент в процессе обсуждения находится пакет законопроектов, который коснется уголовно-процессуального кодекса. В него заложены принципы внедрения "трехзвенной модели": с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.
Характерно то, что разработчик – Генеральная прокуратура, в которой ссылаются на зарубежный опыт: "На основе этих подходов действует классическая модель уголовного процесса, общая для многих стран ОЭСР".

27 ноября 2020 года предложенные поправки одобрены на заседании Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан.

По сути, велосипед был изобретен в очередной раз, и теперь это "Балдырган". То есть, чисто казахстанский, в котором три колеса (полиция, прокуратура и суд), и они должны будут катить конструкцию в нужную сторону – к стандартам стран ОЭСР.

Трехзвенная модель будет внедряться поэтапно

На первом этапе не должны иметь юридической силы ключевые процессуальные решения, затрагивающие конституционные права граждан без одобрения их прокурором (путем согласования либо утверждения).

Пилотная апробация электронно-бумажного формата этой работы была заложена в 2019 году, когда Генеральным Прокурором Республики Казахстан и Министром внутренних дел Республики Казахстан было принято совместное решение о проведении пилотного проекта в Павлодарской области.

С 10 августа 2020 года к пилотному проекту присоединились Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Восточно-Казахстанская область.

С 1 октября 2020 года пилот был распространен по всей республике с участием всех правоохранительных органов.

В Генпрокуратуре отметили позитивные тенденции в результате эксперимента и рост эффективности прокурорского надзора.

Теперь повышается ответственность прокурора за нарушения законности с начала досудебного расследования, будут предоставлены дополнительные гарантии прав и свобод участникам уголовного процесса, минимизирована вовлеченность граждан в орбиту уголовного преследования.

Поскольку начинание уже обкатали в генпрокуратуре, то оттуда заброшен десант для передачи опыта в Антикор, который, в свою очередь, по планам разработчиков, должен с 2023 года работать по этой модели. Последними подключат к ней органы, занимающиеся экономическими преступлениями – в 2024 году.

Неужели пенсия?

Что касается бывшего уже главы Антикора, то здесь может быть несколько маршрутов.

1. Шпекбаева могут вернуть в АП на прежнюю должность. Ведь в полицейских делах он – профи и сравним только со своим старшим коллегой, генерал-майором полиции Калмуханбетом Касымовым, которого после скандала с убийством фигуриста Дениса Тена сместили из кресла главы МВД сначала в Совбез, затем – руководить Службой государственной охраны.

2. Шпекбаев может сменить и министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

3. Также бывшего главу Антикора могут направить "на усиление" в руководство Нацгвардии, которой в настоящее время командует генерал-лейтенанат Руслан Жаксылыков. Хотя это было бы не самым удачным решением, поскольку, судя по всему, нынешний глава внутренних войск явно на своем месте.

4. Также Елбасы может забрать Шпекбаева к себе, в Совбез.

5. Экс-глава Антикора может "пересидеть" какое-то время в Сенате и даже в Мажилисе.

6. Но есть и более сложные участки работы. По примеру бывшего главы Антикора Кайрата Кожамжарова, Алика Жаткамбаевича могут направить руководить одной из проблемных областей. В частности, никуда не делась прошлогодняя проблема дунган Жамбылской области. Так, в отношении участников кордайских событий неказахской национальности суды проявляют предвзятость, что видно из сообщений СМИ. А это означает, что в регионе будет неспокойно.

7. И, наконец, для продолжения внутриэлитных игр, Токаев может попытаться возродить Следственный комитет как еще одну структуру, призванную усилить его позиции в силовом блоке. А там как раз пригодится опытный в полицейских делах руководитель.

8. Есть и более экзотическое, хотя и временное решение. Под руководством Алика Шпекбаева в прошлом году проводилась экспертиза действующего законодательства на предмет коррупциогенности. Проект был отдан в Казахский национальный университет. Результатов пока нет. Но, по логике, экспертиза – это только первый этап. Некая структура должна проработать механизмы снижения негативных факторов в законодательстве и, что немаловажно, – в административных механизмах. Решением может оказаться выделение из Антикора данной аналитической функции в отдельную структуру, которую мог бы возглавить человек, руководивший стартовым этапом процесса.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618813380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли участие в работе пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит вопросы бюджетного законодательства
- Итоги привлечения инвестиций в I квартале 2021 г. рассмотрены на заседании Инвестштаба
- А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Кадровые перестановки
- Кому война…
- Сенаторы обсудили вопросы совершенствования работы органов национальной безопасности
- Мажилисмены приняли участие в мероприятиях МПА СНГ
- Земельной комиссией рассмотрено около 100 вопросов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  