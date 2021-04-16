Умер отец Аркадага - Мяликгулы Бердымухамедов

09:41 19.04.2021

В воскресенье в возрасте 89 лет умер Мяликгулы Бердымухамедов - отец президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает zakon.kz.



Об этом передает Государственное информационное агентство республики.



Умерший Мяликгулы Бердымухамедов "посвятил жизнь своему народу и родной земле и продемонстрировал непоколебимый образец патриотизма и человечности", - говорится в сообщении.

За годы работы в органах МВД страны Бердымухамедов-старший занимал различные должности. Выйдя в отставку в 1982 году в звании подполковника, на протяжении долгих лет работал преподавателем в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада.