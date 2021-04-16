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|Умер отец Аркадага - Мяликгулы Бердымухамедов
09:41 19.04.2021
В воскресенье в возрасте 89 лет умер Мяликгулы Бердымухамедов - отец президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает zakon.kz.
Об этом передает Государственное информационное агентство республики.
Умерший Мяликгулы Бердымухамедов "посвятил жизнь своему народу и родной земле и продемонстрировал непоколебимый образец патриотизма и человечности", - говорится в сообщении.
За годы работы в органах МВД страны Бердымухамедов-старший занимал различные должности. Выйдя в отставку в 1982 году в звании подполковника, на протяжении долгих лет работал преподавателем в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада.