Гастарбайтеры в РФ приспособились к ковиду, - "НГ"

09:43 19.04.2021 Чтобы выслать нелегальных мигрантов, сначала их нужно подсчитать



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Заявление первого замглавы МВД Александра Горового о поголовной депортации нелегалов из России было сделано в сердцах. Фото с сайта www.мвд.рф

Миграционная амнистия, ранее объявленная властями РФ в связи с пандемией, не сработала по-настоящему. Об этом говорили на международной конференции, посвященной иностранным трудовым ресурсам. Массовая легализация гастарбайтеров не произошла из-за роста стоимости этой процедуры и опасений депортации. Эксперты сомневаются в способности МВД реализовать предупреждение о высылке всех незаконно находящихся в стране хотя бы потому, что неизвестно их число. Миграционную политику раскритиковали и за непоследовательность.



Страны СНГ должны до середины июня забрать своих граждан, незаконно находящихся в РФ, иначе их выдворят в принудительном порядке, подтвердили в Главном управлении МВД по вопросам миграции (ГУВМ). Ранее об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.



Ряд государств уже продемонстрировали желание не допустить такого развития событий. Например, предупреждение узбекским нелегальным мигрантам о необходимости урегулировать свой правовой статус при нахождении на территории РФ сделало Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Минзанятости Узбекистана. Минтруда Таджикистана также призвало соотечественников в России "привести все свои документы в порядок".



Однако правозащитники считают, что таких приезжих властям РФ было бы проще и дешевле легализовать, хотя миграционная амнистия в связи с ковидом сейчас явно забуксовала. По мнению экспертов, непонятен механизм поиска и выдворения нелегалов, многие из которых научились годами скрываться от правоохранителей. К тому же депортация сотен тысяч людей приведет не только к коллапсу в центрах временного содержания иностранцев, но и к дополнительным расходам бюджета.



При этом с мест продолжают идти жалобы на то, что не соблюдаются сроки постановки на миграционный учет, в том числе из-за огромных очередей. Сотрудники миграционных структур по-своему трактуют приказы вышестоящего начальства и даже указы президента. Перед легализацией стоит и финансовый барьер: в целом за оформление пакета документов, связанных с патентом, мигрантам приходится платить около 25 тыс. руб.



На международной конференции, посвященной трудовой миграции, председатель правления ПРОО "Миграция" Сергей Пушкарев рассказал, что значительная часть приезжих предпочитают оставаться в тени "из-за опасений попасть в поле зрения правоохранительных органов и быть депортированными после снятия ограничений". В таком же положении находятся и те, кто уже имеет административные нарушения. И точного количества таких людей по-прежнему никто не знает. Пушкарев уверен, что нужно провести полноценную миграционную амнистию, но с дальнейшим "заслоном" перед неконтролируемым въездом мигрантов. А иначе, заметил эксперт, доковидные показатели незаконной миграции восстановятся.



В ходе обсуждений выяснилось, что представители ГУВМ не знают точно, сколько всего мигрантов было легализовано за период пандемии. Но в целом чиновники не видят особых проблем: массовая высылка тех, кто не сумел оформить правовой статус, остается одним из действующих инструментов. Однако эксперты указали на отсутствие серьезного анализа рынка труда и потребности страны в иностранной рабочей силе, а отсюда, мол, и "хаотичность" действий власти. Правозащитники также напомнили, что уже не первый год настаивают на появлении гражданского миграционного ведомства, которое занималось бы всем комплексом проблем, поскольку Минтруду сейчас делегированы лишь отдельные косвенные функции и полномочия.



Член-корреспондент РАН Сергей Рязанцев представил исследование по гастарбайтерам. Выходцы из Центральной Азии оказались довольно устойчивыми к ситуации с ковидом: они не торопятся возвращаться из России на родину. Из опроса мигрантов следует, что 64% респондентов пожаловались: в начале 2020 года им нечем было платить за жилье, 45% сообщили о потере работы без перспектив иного трудоустройства, еще у 43% не хватало денег даже на еду. Сейчас ситуация немного улучшилась, часть гастарбайтеров смогли заново найти себе место. Показательно, что если в начале пандемии 88% опрошенных иностранцев пожаловались на существенное сокращение заработков, то в феврале этого года таковых оказалось не более 60%. При этом около половины респондентов сообщили, что в феврале искать работу было сложнее, чем в доковидный период, так что их ожидания по зарплате снизились.



Другое исследование показало, что, несмотря на риски заразиться, приезжие продолжали жить группами по нескольку человек. При этом 11% опрошенных признали, что точно переболели коронавирусом (ссылаясь на положительные результаты теста), еще 23% заметили у себя симптомы, но анализов не делали. Почти у половины (47%) приезжих переболели знакомые, у 42% – кто-то из членов семьи. "Друзья или знакомые умерли у каждого третьего мигранта", – рассказал аналитик. Несмотря на это, вакцинироваться не хотят 54% опрошенных иностранцев.



По словам руководителя проекта "Право на родину" Евгения Боброва, из-за масштабного теневого миграционного посредничества бюджет недополучает огромные средства. Бобров раскритиковал перевод в коммерческие услуги государственных функций по оформлению и выдаче документов мигрантам. Мигранты, по его словам, постоянно жалуются на космические цены за услуги в единых миграционных центрах и аффилированных с ними фирмах-посредниках. Правозащитник привел конкретный случай, когда заявителю на вопрос "Как правильно писать в анкете гражданство детей – "Российская Федерация" или "РФ" сотрудник ММЦ "Сахарово" предложил воспользоваться официальной консультацией за 5 тыс. руб. Говорилось и о том, что государство само плодит нелегалов, отказывая в регистрации из-за отсутствия согласия работодателя. Непродуманно в стране используется и институт квотирования. Бобров считает, что нужно отменить безальтернативное выдворение иностранцев за два незначительных правонарушения. Это только обременяет бюджет ненужными расходами на их нахождение в центрах временного содержания, покупку авиабилетов и др.



Общественники отметили, что неограниченные источники дополнительной рабочей силы из-за рубежа консервируют низкий уровень оплаты труда и вытесняют национальную рабочую силу. Трудовая миграция должна быть обоснована "только наличием вакантных рабочих мест, не востребованных россиянами в связи с неудовлетворительным для них уровнем оплаты и условиями труда". Однако наша страна отказывается принимать низкоквалифицированных представителей "русского мира" в госпрограмму переселения. Как подчеркнула эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина, складывается впечатление спланированной кампании: некоторым соотечественникам не выдают разрешение на временное проживание. Источник - Независимая газета

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