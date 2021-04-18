Зачем Ливану и Ливии нужна поддержка России, - Р.Мустафин

09:47 19.04.2021 18.04.2021



Некоторые предложения Триполи могут серьезно заинтересовать Москву



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

Сергей Лавров на встрече с Саадом Харири подтвердил неизменную позицию России в пользу укрепления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана.

В конце минувшей недели в Москву для переговоров с российским руководством прилетали премьер-министры сразу двух арабских государств. Первый визит в Россию в качестве главы недавно сформированного переходного Правительства национального единства (ПНЕ) совершил Абдель Хамид Дбейба. Из Ливана прибыл назначенный еще в октябре 2020 года, но так и не сумевший до сих пор договориться с президентом Мишелем Ауном о создании нового правительства реформ Саад Харири. Оба политика переговорили по телефону с президентом Владимиром Путиным, встречались с председателем правительства Михаилом Мишустиным и главой МИДа Сергеем Лавровым. Кроме того, ливийская делегация была принята министром обороны Сергеем Шойгу и председателем Совета безопасности Николаем Патрушевым.



Харири и Дбейба приехали в Москву в очень непростое для судеб своих стран время. Вплотную к краю пропасти приблизился Ливан. В стране не хватает продовольствия и товаров первой необходимости, наблюдаются перебои с электричеством. Ниже плинтуса опустился курс ливанской лиры. Существует реальная опасность социального взрыва и иностранного вмешательства в ливанские дела. Политики не могут договориться о создании нового правительства реформ, состоящего из технократов. Однако без него ливанцам не получить финансовой помощи Запада.



Цель приезда Харири в Москву – попросить политической поддержки и экстренной экономической помощи, а также обсудить подготовку условий для возвращения на родину около 1,5 млн сирийских беженцев. Скорее всего Харири не удержался и от того, чтобы не попенять на президента Ауна за его несговорчивость в отношении формирования правительства и заодно убедить Кремль оказать давление на главу ливанского государства.



Что касается политической поддержки, здесь никаких проблем не было. В Москве рефреном, почти заклинанием в адрес обеих делегаций звучали слова Путина и Мишустина о том, что РФ уважает независимость, территориальную целостность, суверенитет этих стран. Конкретно по Ливану российские руководители поддержали усилия по скорейшему созданию нового правительства. Более того, ряд ливанских СМИ сообщили о том, что Москва солидарна с точкой зрения Харири о необходимости создания кабинета министров технократов и отрицательно относится к идее формирования внутри правительства так называемой блокирующей трети из назначаемых президентом Ауном министров. Это давало бы главе государства и его союзникам право вето и ограничивало бы полномочия премьера Харири.



Как представляется, Москва, предпочитающая действовать силой убеждения, вряд ли настроена на то, чтобы влезать в такую тонкую материю, как разногласия между Харири и Ауном и вообще между многочисленными политическими силами в Ливане, тем более продавливать свою точку зрения, навязывать ее своим партнерам силой. Именно грубый подход к решению болезненных ливанских проблем был продемонстрирован на днях американцами.



Пока Харири вел переговоры в Москве, в Ливане гостил заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл. После того как его встреча с Ауном зашла в тупик (на ней обсуждались вопросы, связанные не только с внутриполитической обстановкой, но и с попытками оживить ливано-израильские переговоры по демаркации морских границ), он обрушился с обвинениями в адрес политиков, которых он причислил к "врагам реформ". Хейл пригрозил им всевозможными санкциями, и первыми в черном списке были названы "Хезболла" и Мишель Аун.



Призывы Харири инвестировать в лежащую на боку ливанскую экономику, по всей видимости, не найдут желаемого отклика среди российских бизнесменов. Бизнес, как известно, любит покой, стабильность, предсказуемость. Ничего этого в Ливане сейчас нет и, когда будет, неизвестно. Слова Харири следует воспринимать скорее как последнюю надежду Ливана на помощь, попытку спастись, ухватившись за соломинку, или как нацеленные в будущее предложения вложиться в строительство инфраструктурных объектов, в том числе электростанций. Да и Россия находится нынче не в самых лучших кондициях в связи с ужесточением антироссийских санкций. Вероятно, максимум, на что может сегодня рассчитывать Харири, это бесплатное получение какого-то количества российской вакцины от COVID-19, чтобы хотя бы символически обозначить взаимные симпатии наших стран. В Москве после Харири будут ждать и других ливанских политиков. Не исключен приезд чуть ли не главного его политического противника – лидера Свободного патриотического движения и зятя президента Ауна Джебрана Басыля.



В богатой углеводородами Ливии, с одной стороны, непочатый край работы по восстановлению экономики. С другой – наблюдается неопределенность и нестабильность. Не случайно Мишустин прямо заявил, что сначала ливийцам нужно гарантировать безопасность для российских инвестиций. Ливийцы, по сути, делают России такое же предложение, какое они сделали Турции, Франции, Германии и Италии, которые оказались наиболее "шустрыми" участниками конкурентной борьбы за куски ливийского пирога. Тем не менее приезд Дбейбы в Россию в сопровождении министра нефти и газа Мухаммеда Оуна, первой в истории Ливии женщины, занявшей пост главы МИДа, Наджлы аль-Мангуш, и начальника генштаба Мухаммеда Хаддада говорит о том, что он преследует и другие цели. Они вполне могут заинтересовать Москву и, таким образом, придать большую силу той поддержке, которую оказывает Кремль новому ПНЕ.



Так, по сообщению сайта Defense Post, министр обороны РФ Шойгу рассматривает приезд ливийской делегации как первый шаг на пути к восстановлению полномасштабного сотрудничества между военными ведомствами обеих стран. Речь может идти о поставках боевой техники и командировании российских военных специалистов для подготовки местных кадров в Ливии или о приеме ливийских военнослужащих в России. Кроме того, во время встречи ливийцев с Николаем Патрушевым обсуждались вопросы совместной борьбы с такими террористическими организациями, как запрещенные в России "Исламское государство" и "Аль-Каида". Источник - Независимая газета

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