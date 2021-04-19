Китай оторвался от развивающихся рынков, - "Къ"

09:51 19.04.2021

Остальным emerging markets инвесторы пока не доверяют



Газета "Коммерсантъ" №68/П от 19.04.2021, стр. 8



На минувшей неделе вложения в фонды Китая превысили $4 млрд, достигнув полуторамесячного максимума. Инвесторов привлекает быстрое восстановление экономики страны. Однако из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в мире другие развивающиеся страны не могут похвастаться заметными притоками. Впрочем, по мере роста мировой экономики популярность emerging markets может восстановиться; исключением останется российский рынок, так как США грозят новыми ужесточениями санкций против России.



Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что международные инвесторы после недельного перерыва начали наращивать вложения в фонды развивающихся рынков. По оценке "Ъ", основанной на отчете Bank of America, учитывающем данные EPFR, объем средств, поступивших в фонды emerging markets за неделю, которая закончилась 14 апреля, превысил $5 млрд. Неделей ранее был символический отток $73 млн. К тому же результат минувшей недели рекордный с начала марта, тогда притоки превышали $9,6 млрд, в последующие недели они упали до $1,6–2,4 млрд.



Однако говорить о восстановлении интереса к рынкам развивающихся стран преждевременно, так как большая часть притока пришлась только на фонды Китая. По данным EPFR, в такие фонды поступило свыше $4 млрд, максимальный недельный результат с начала марта. Этому предшествовало две недели оттока, за которые было выведено $3,7 млрд. Инвесторов привлекают высокие темпы роста экономики Китая, которая по итогам первого квартала выросла на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Китай привлекает инвесторов V-образным восстановлением экономики, но с ним также ассоциируются геополитические риски, в частности продолжение торгового и военного противостояния с США. Отсюда и такие сильные колебания по потокам в китайских фондах",- говорит инвестиционный стратег "Арикапитала" Сергей Суверов.



Если исключить результаты китайских фондов, то на остальные emerging markets поступило около $1 млрд, минимальный приток с октября прошлого года.

С начала года такие инвестиции составляли в среднем $3,8 млрд в неделю. По словам портфельного управляющего Марка Доникяна, на фоне успешной вакцинации и ожиданий бурного роста мировой экономики интерес глобальных инвесторов к акциям EM был рекордным в первом квартале. "Третья волна коронавируса в Европе откладывает восстановление экономик на второе полугодие",- говорит управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов.



За исключением китайских фондов все остальные региональные фонды стран БРИК зафиксировали оттоки. Из фондов Бразилии международные инвесторы вывели $126 млн, что в полтора раза выше результата предшествующей недели. Фонды Индии потеряли $162 млн (2,5 раза больше, чем неделей ранее). Инвесторы обеспокоены ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. По количеству зарегистрированных случаев заражения COVID-19 Бразилия и Индия занимают соответственно третье и второе место с показателями 13,7 млн и 14,8 млн случаев.



19 миллионов долларов

средств международных инвесторов за минувшую неделю лишились фонды, ориентированные исключительно на российские акции, по данным EPFR



Усилились оттоки и из российских фондов. По данным EPFR, за минувшую неделю фонды, ориентированные исключительно на российские акции, лишились $19 млн. Беспокойство у инвесторов вызывают риски расширения санкций США.



Впрочем, участники рынка считают, что текущее осторожное отношение глобальных инвесторов к рынкам развивающихся стран временно, так как они крайне дешевые относительно акций и гособлигаций развитых стран. "Восстановление мирового сектора услуг после пандемии может стать катализатором, а рост госрасходов развитых экономик делает акции все более привлекательным классом активов из-за лучшей защиты от инфляции,- считает партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов.- Восстановление спроса на активы развивающихся стран будет сказываться и на российских активах, но с оглядкой на геополитику". "Новые санкции скорее всего отразятся на притоке капиталов в Россию, тем более что США грозят их ужесточением, но средства нерезидентов будут в значительной степени компенсированы деньгами внутренних инвесторов, большого влияния на цены рублевых активов может и не быть",- заключает Сергей Суверов.



Виталий Гайдаев