КырВрачи требуют лишить главу КырМинздрава ученых степеней. Ввиду очевидного идиотизма

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10:31 19.04.2021

Врач предложила отозвать ученое звание министра Алымкадыра Бейшеналиева



Баракелде

19 апреля 2021

Баракелде - Врач-доброволец Айсулуу Атаканова обратилась к членам научного совета КГМА, в Министерство образования и науки с просьбой провести расследование и отозвать ученое звание действующего министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева.



"Он дискредитировал научное сообщество Кыргызстана, дискредитировал сотни профессоров и тысячи кандидатов наук. Грош цена диссертациям и научным званиям в Кыргызстане, если так можно поступать научному деятелю", - написала она.



По словам Атакановой, министр не только нарушил действующее законодательство, он нарушил основной закон медицины "не навреди" и все возможные научные и этические нормы.



"Научная и академическая среда Кыргызстана должна оставаться независимой, справедливой и современной. Научная среда не должна подчиняться власти, меняющимся президентам и министрам. В данный момент рассчитывать на правосудие со стороны правоохранительных органов не приходится. От лица всех выпускников КГМА прошу вас не допускать такой произвол! Допустив такое один раз, мы будем допускать это снова и снова. Каждый кандидат наук будет пробовать новые яды или препараты на людях", - подчеркнула Атаканова.



Врач Айсулуу Атаканова приехала в Кыргызстан из Москвы в июле 2020 года в качестве добровольца. В пик эпидемии она работала в реанимационном отделении Кыргызско-Турецкой больницы.



Ранее президент Садыр Жапаров заявил, что иссык-кульским корнем можно вылечить пациентов от коронавирусной инфекции за 2-3 дня. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подтвердил его слова. Он утверждает, что настойкой корня вылечили уже 300 пациентов.



Источник: Баракелде