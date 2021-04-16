Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев

10:37 19.04.2021

19 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Рапиль Жошыбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Кайрат Нурпеисов освобожден от занимаемой должности посла.



Рапиль Жошыбаев родился 22 августа 1963 года. Ранее занимал должность руководителя НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".