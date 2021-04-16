|20:22 Бывшие республики СССР стали полигоном для американских биотехнологий, - "НГ"
19:56 Квоты в рос-школах детям гастарбайтеров введут явочным порядком, - Е.Трифонова
13:01 Мусульманки Кыргызстана стремятся участвовать в выборах муфтия
12:51 Кастро оставляют руководство Кубой! Примером для Елбасы
12:48 Наманган. Студента, собравшего подписи для новой оппозиционной партии, подвергли публичному позору
10:58 Загадка начала пандемии коронавируса: возможно, это все-таки была авария в лаборатории? - Марсель Гир
08:58 Ученые создали первые гибридные эмбрионы человека и обезьяны. На кой!? - "Le Monde"
08:13 РосВласти бодро врут об организованной эвакуации россиян из Турции. Бардак - полный
07:56 АмерПосол в Бишкеке "разочарован" освобождением главного коррупционера страны Матраимова
07:53 Казахстан прекращает продажу туров в Турцию
07:41 Как украинские националисты подчинили себе Зеленского, - "Взгляд"
07:35 "Это сулит большую прибыль": о чем Россия договаривается с Ливией, - В.Кулагин
07:32 Полный локдаун Турции: Эрдоган признал ухудшение ситуации с коронавирусом, - Р.Фахрутдинов
00:52 Сколько осталось до конца Соединенного Королевства? - В.Малышев
00:51 Шокирующие кадры из инфекционки показал главный врач Шымкента
00:48 Города и годы, или об очередных фэнтезийных выдумках постсоветских "историков", - М.Ивлев
00:45 Какой деэскалации хочется коллективному Байдену? - А.Каневский
00:24 Вернутся ли США в "ядерную сделку" с Ираном, - А.Марьясов
00:20 "Космический Перл-Харбор" Америки. Противостояние на орбите перешло на новый уровень, - "НГ"
|Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев
10:37 19.04.2021
19 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Рапиль Жошыбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызстане. Об этом сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Кайрат Нурпеисов освобожден от занимаемой должности посла.
Рапиль Жошыбаев родился 22 августа 1963 года. Ранее занимал должность руководителя НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".