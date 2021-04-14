Resalat: Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке

10:44 19.04.2021

В Иране высоко оценили визит главы МИД РФ в страну. В частности, представитель комитета по нацбезопасности парламента Ирана отметил откровенность позиции Лаврова в первую очередь в таких вопросах, как антииранские санкции и взрыв на ядерном объекте в Натанзе. Кроме того, в материале отмечается, что Иран и Россия успешно противостоят амбициям и экспансии США в ближневосточном регионе.

Resalat (Иран): Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке



Глава комитета по обороне при комиссии нацбезопасности Исламского совета Сейид Али Агазаде, в беседе с "Ресалят", отмечая текущий рабочий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Тегеран (визит состоялся 13 апреля с.г., - прим. перев.), заявил, что Россия является для Исламской Республики Иран хорошим, надежным соседом, имеющим влияние на весь ближневосточный регион.



"У Ирана с Россией на данный момент прочные и последовательные геополитические отношения. У нас с Россией были прочные связи в период до Исламской Революции, они стали укрепляться в постреволюционный период, плюс - они всегда имели добрососедский характер, - подчеркнул Агазаде. - Кроме того, все это стало причиной того, что и в региональной проблематике и в международной повестке дня у нас и у России всегда складывается общая, согласованная позиция".



Али Агазаде также напомнил, что по многим причинам отношения двух стран в самые последние годы стали развиваться еще более динамично. Поскольку отношения двух стран имеют стратегический характер, они, следовательно, могут оказывать большое влияние на региональную и международную проблематику, заявил парламентарий.



Все эти обстоятельства способствовали, например, тому, пояснил Агазаде, что две страны, Иран и Россия, также в сопровождении некоторых стран региона и мира, успешно противостояли амбициям и экспансии США.



Как напомнил Али Агазаде, в международных организациях, форумах, на судебных международных площадках у Ирана и России не заметно различия в подходах, и позиция всегда общая. При этом и Россия, и Исламская Республика Иран всегда осуждали экспансионистский и откровенно агрессивный внешнеполитический курс некоторых государств во главе с США, их откровенно незаконные действия с точки зрения международного права. Россия и Иран всегда защищали тех, кто подвергся несправедливым и незаконным санкциям.



Представитель комиссии по нацбезопасности иранского маджлиса (парламента) подчеркнул: естественно, что Россия в текущей ситуации в связи, в частности, с инцидентом в Натанзе, во всех международных переговорах стоит на стороне Исламской Республики и оказывает ей всяческую поддержку. Поскольку России на сто процентов известно, что правота всегда за Ираном. Но и Россия, со своей стороны, в настоящий момент также подвергается нападкам и вынуждена отвечать на агрессивность США. Вокруг российской территории, в ее регионе мы тоже видим и агрессивность, и разного рода провокации, заявил Агазаде.



Опираясь на свои прочные связи с Россией, Исламская Республика Иран также во всех отношениях оказывает ей поддержку, заметил Али Агазаде. Поэтому и нынешний визит господина Лаврова в Тегеран также окажется весьма эффективным и даст многое России, предположил парламентарий.



Лавров на переговорах в Тегеране был предельно откровенен…



Лавров в ходе визита в иранскую столицу был предельно искренен и откровенен, занял очень позитивную по отношению к Ирану позицию, заявил Али Агазаде, отмечая откровенность и искренность позиции Сергея Лаврова как главы внешнеполитического ведомства России в вопросах, прежде всего, антииранских санкций, а также, в связи с инцидентом в Натанзе. По словам Агазаде, Лавров охарактеризовал произошедшее в Натанзе однозначно как результат злого умысла израильского режима, с одной стороны, и агрессивности США, с другой стороны. Позиция Лаврова, пояснил парламентарий, была предельно искренней и откровенной в отношении произошедшего инцидента, глава российской дипломатии это однозначно видит как результат внешнего заговора и внешнего вмешательства.



Весь характер международных переговоров и диспутов, которые ведет сегодня Иран, также складывается в пользу Исламской Республики. Как заявил Агазаде, какие бы еще заговоры ни составили бы США и Европа против Ирана, какую еще агрессивность ни проявили бы, какие препятствия ни чинили Ирану, ход переговоров в Вене - опять же, каков бы ни был исход этих переговоров - это уже меткий выстрел по американским позициям. Причем виновниками сложившейся ситуации, даже если переговоры зайдут в тупик, будут только они сами (США и страны Европы, - прим. перев.).



Иран - теперь уже не только региональная, но и мировая держава, поскольку активно влияет на мировую политику, а США и Израиль пусть знают, что их разрушительные действия в Натанзе ничего не изменят на идущих переговорах, в заключение подчеркнул Агазаде. Сегодня ясно практически всему мировому сообществу, что правота именно за Ираном. И все также увидели, к чему привели нападки на Иран в последние годы. В частности, все увидели, как бывший президент США Дональд Трамп демонстративно выходил то из одного международного соглашения, то из другого, как он отказывался выполнять международные обязательства США, и как в силу этого он сам стал заложником собственного же политического курса.



Оригинал публикации: ایران و روسیه در برابر زیاده خواهیهای آمریکا ایستاده اندОпубликовано 14/04/2021