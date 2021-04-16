В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер

10:46 19.04.2021

16 апреля 2021 г.

Александра де Хуп Шеффер | Le Monde



"(...) Дипломатический кризис, вызванный перемещением российских войск у восточной границы Украины и в Крыму, становится одним из первых серьезных испытаний президентства Байдена. В своей предыдущей роли вице-президента Джо Байден отвечал за украинское досье, теперь же он извлекает уроки из президентства Обамы, который недооценил российскую угрозу и передал роль посредника Германии", - пишет Александра де Хуп Шеффер, политолог, директор парижского отделения Германского фонда Маршалла США, в Le Monde.



"Джо Байден стал первым президентом США после окончания холодной войны, который пришел в Белый дом без иллюзий по поводу "перезагрузки" с Москвой. Несмотря на то, что политическое урегулирование конфликта не продвинулось со времени Минских соглашений 2015 года и в ответ на настойчивые призывы президента Украины к более активному вмешательству Америки, Вашингтон возобновляет свою роль "жандарма Европы". Ситуация стала еще более щекотливой из-за недавнего запроса Украины о вступлении в НАТО", - говорится в статье.



"(...) Приход Джо Байдена кардинально меняет расклад для Украины, которая полагается на США и НАТО, дабы удержать Россию от угроз ее безопасности и территориальной целостности. Эскалацию российского дипломатического и военного давления на Украину отчасти можно объяснить сближением Киева с администрацией Байдена, ясно заявившей о своей поддержке Украины и своей готовности снова вовлечься в дела в НАТО", - отмечает автор статьи.



"(...) Байден также активизирует военную мобилизацию США на Черном море и в Восточной Европе и продолжает поставки летального оборонительного оружия Киеву, разрешенные Трампом в 2017 году. В начале марта Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 125 млн долларов (105 млн евро), куда включены два вооруженных патрульных катера, предназначенных для защиты территориальных вод страны", - указывает эксперт.



"Путин напоминает о своих красных линиях: возобновление переговоров об интеграции Украины в НАТО и усиление военного присутствия США и НАТО в регионе. Впрочем, Вашингтон публично не поддержал призыв Киева к более быстрому вступлению в НАТО. Первое заявление страны о членстве было подано в 2008 году на саммите в Бухаресте. НАТО не предоставило Украине статус кандидата, правда, члены Североатлантического альянса объявили, что однажды Украина станет его членом, но не установили крайние сроки. Некоторые страны, в том числе Франция и Германия, опасались того, что в случае обострения напряженности с Украиной они могут оказаться вовлеченными в конфликт с Россией", - анализирует политолог.



"(...) Затруднение вокруг натовских проблем является симптомом более масштабной неспособности и Соединенных Штатов - и их европейских союзников - определить стратегию для Украины и положить конец войне на истощение, которую ведет Россия с тем, чтобы взять эту страну под контроль. (...) Неопределенный статус Украины, не являющейся ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, превратил страну в буферную зону, лишенную надежных союзников и, следовательно, открытую для вмешательства России", - говорится в публикации.



"Германия и Франция попытались выступить в качестве посредников между Вашингтоном, Москвой и Киевом, но их усилия привели лишь к продлению политического статус-кво, то есть к сохранению в силе замороженного конфликта, который держит НАТО и ЕС на расстоянии от Украины и служит интересам Кремля", - считает политолог.



"Для Байдена наилучшим решением является укрепление двусторонних политических и военных связей между Вашингтоном и Киевом в тесном сотрудничестве со своими европейскими союзниками", - полагает автор статьи.



"(...) В июне 2014 года Барак Обама заявил об заявил об "Инициативе по обеспечению европейской безопасности" (European Reassurance Initiative), которая усилила военное присутствие США в Восточной Европе, на Черном и Балтийском морях, но он также призвал своих европейских союзников увеличить свои военные расходы. Сегодня двусторонняя повестка американо-российских отношений сузилась, остался только договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но Байден, как и его европейские союзники, не желает разрывать отношения с Москвой, которая стала необходимым собеседником на всех театрах военных действий, в которых у Соединенных Штатов и ЕС есть стратегические интересы", - резюмирует Александра де Хуп Шеффер.



Источник: Le Monde