 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.04.2021
12:59  Ташиев уговаривает кыргызов-савайцев "обменять" свою землю с узбеками
10:52  На Венесуэльском фронте. Директивные документы намеченной операции вторжения известны, - Нил Никандров
10:50  Киргизия – Узбекистан – Таджикистан: что делать с этими границами? - А.Уваров
10:46  В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер
10:44  Resalat: Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке
10:37  Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев
10:31  КырВрачи требуют лишить главу КырМинздрава ученых степеней. Ввиду очевидного идиотизма

10:28  Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска, - Глеб Простаков
10:25  России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко, - А.Нечаев
10:19  Дворянство Путина: Родину Росдепутатам проще любить из Испании.., - "СП"
09:51  Китай оторвался от развивающихся рынков, - "Къ"
09:47  Зачем Ливану и Ливии нужна поддержка России, - Р.Мустафин
09:43  Гастарбайтеры в РФ приспособились к ковиду, - "НГ"
09:41  Умер отец Аркадага - Мяликгулы Бердымухамедов
09:23  Разбор полетов КазКоррупционщиков. Куда/за что "ушли" Шпекбаева?
08:22  Джо заигрался в отважного индейца, - С.Плотников
08:15  ВВП Китая отыгрался на коронавирусе. Экономика Поднебесной рекордно растет
01:00  РосМВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня
00:54  Аркадаг зачем-то назначил себя еще и главой Парламента - Халк Маслахаты
Воскресенье, 18.04.2021
13:19  Как русский адмирал Сенявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону (уроки истории)
13:14  КазКНБ опровергает. Никакой спецоперации против моджахедов в Атырауской области не проводится, идут плановые....
11:41  За ямки. Уволен глава КазАвтоДорог Алипов
10:56  Глава КырМинздрава Бейшеналиев уверяет, что КОВИ лечится "иссык-кульским корнем". Сам пью и всем советую...
09:24  Женская сборная Казахстана по теннису одержала историческую победу над Аргентиной
09:22  Аза Мигранян: Инвестиции в ЦА по линии Тюркского совета будут строиться по китайской модели
08:08  Генконсул Украины в Питере Сосонюк оказался шпионом
03:16  США готовятся сорвать планы развития атомной энергетики Казахстана, - В.Прохватилов
Суббота, 17.04.2021
20:22  Бывшие республики СССР стали полигоном для американских биотехнологий, - "НГ"
19:56  Квоты в рос-школах детям гастарбайтеров введут явочным порядком, - Е.Трифонова
13:01  Мусульманки Кыргызстана стремятся участвовать в выборах муфтия
12:51  Кастро оставляют руководство Кубой! Примером для Елбасы
12:48  Наманган. Студента, собравшего подписи для новой оппозиционной партии, подвергли публичному позору
10:58  Загадка начала пандемии коронавируса: возможно, это все-таки была авария в лаборатории? - Марсель Гир
08:58  Ученые создали первые гибридные эмбрионы человека и обезьяны. На кой!? - "Le Monde"
08:13  РосВласти бодро врут об организованной эвакуации россиян из Турции. Бардак - полный
07:56  АмерПосол в Бишкеке "разочарован" освобождением главного коррупционера страны Матраимова
07:53  Казахстан прекращает продажу туров в Турцию
07:41  Как украинские националисты подчинили себе Зеленского, - "Взгляд"
07:35  "Это сулит большую прибыль": о чем Россия договаривается с Ливией, - В.Кулагин
07:32  Полный локдаун Турции: Эрдоган признал ухудшение ситуации с коронавирусом, - Р.Фахрутдинов
00:52  Сколько осталось до конца Соединенного Королевства? - В.Малышев
00:51  Шокирующие кадры из инфекционки показал главный врач Шымкента
00:48  Города и годы, или об очередных фэнтезийных выдумках постсоветских "историков", - М.Ивлев
00:45  Какой деэскалации хочется коллективному Байдену? - А.Каневский
00:24  Вернутся ли США в "ядерную сделку" с Ираном, - А.Марьясов
00:20  "Космический Перл-Харбор" Америки. Противостояние на орбите перешло на новый уровень, - "НГ"
Пятница, 16.04.2021
21:16  На Саудовскую Аравию давят хуситы и США, - Р.Мустафин
21:06  Новым послом Кыргызстана в США стал многократно уличенный в аферах и махинациях Б.Аманбаев
20:59  Одиозный депутат, герой множества крим-историй Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты Кыргызстана
20:55  В Казахстане разбился истребитель Су-30 - экипаж жив
20:26  Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер
10:46 19.04.2021

16 апреля 2021 г.
Александра де Хуп Шеффер | Le Monde

"(...) Дипломатический кризис, вызванный перемещением российских войск у восточной границы Украины и в Крыму, становится одним из первых серьезных испытаний президентства Байдена. В своей предыдущей роли вице-президента Джо Байден отвечал за украинское досье, теперь же он извлекает уроки из президентства Обамы, который недооценил российскую угрозу и передал роль посредника Германии", - пишет Александра де Хуп Шеффер, политолог, директор парижского отделения Германского фонда Маршалла США, в Le Monde.

"Джо Байден стал первым президентом США после окончания холодной войны, который пришел в Белый дом без иллюзий по поводу "перезагрузки" с Москвой. Несмотря на то, что политическое урегулирование конфликта не продвинулось со времени Минских соглашений 2015 года и в ответ на настойчивые призывы президента Украины к более активному вмешательству Америки, Вашингтон возобновляет свою роль "жандарма Европы". Ситуация стала еще более щекотливой из-за недавнего запроса Украины о вступлении в НАТО", - говорится в статье.

"(...) Приход Джо Байдена кардинально меняет расклад для Украины, которая полагается на США и НАТО, дабы удержать Россию от угроз ее безопасности и территориальной целостности. Эскалацию российского дипломатического и военного давления на Украину отчасти можно объяснить сближением Киева с администрацией Байдена, ясно заявившей о своей поддержке Украины и своей готовности снова вовлечься в дела в НАТО", - отмечает автор статьи.

"(...) Байден также активизирует военную мобилизацию США на Черном море и в Восточной Европе и продолжает поставки летального оборонительного оружия Киеву, разрешенные Трампом в 2017 году. В начале марта Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 125 млн долларов (105 млн евро), куда включены два вооруженных патрульных катера, предназначенных для защиты территориальных вод страны", - указывает эксперт.

"Путин напоминает о своих красных линиях: возобновление переговоров об интеграции Украины в НАТО и усиление военного присутствия США и НАТО в регионе. Впрочем, Вашингтон публично не поддержал призыв Киева к более быстрому вступлению в НАТО. Первое заявление страны о членстве было подано в 2008 году на саммите в Бухаресте. НАТО не предоставило Украине статус кандидата, правда, члены Североатлантического альянса объявили, что однажды Украина станет его членом, но не установили крайние сроки. Некоторые страны, в том числе Франция и Германия, опасались того, что в случае обострения напряженности с Украиной они могут оказаться вовлеченными в конфликт с Россией", - анализирует политолог.

"(...) Затруднение вокруг натовских проблем является симптомом более масштабной неспособности и Соединенных Штатов - и их европейских союзников - определить стратегию для Украины и положить конец войне на истощение, которую ведет Россия с тем, чтобы взять эту страну под контроль. (...) Неопределенный статус Украины, не являющейся ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, превратил страну в буферную зону, лишенную надежных союзников и, следовательно, открытую для вмешательства России", - говорится в публикации.

"Германия и Франция попытались выступить в качестве посредников между Вашингтоном, Москвой и Киевом, но их усилия привели лишь к продлению политического статус-кво, то есть к сохранению в силе замороженного конфликта, который держит НАТО и ЕС на расстоянии от Украины и служит интересам Кремля", - считает политолог.

"Для Байдена наилучшим решением является укрепление двусторонних политических и военных связей между Вашингтоном и Киевом в тесном сотрудничестве со своими европейскими союзниками", - полагает автор статьи.

"(...) В июне 2014 года Барак Обама заявил об заявил об "Инициативе по обеспечению европейской безопасности" (European Reassurance Initiative), которая усилила военное присутствие США в Восточной Европе, на Черном и Балтийском морях, но он также призвал своих европейских союзников увеличить свои военные расходы. Сегодня двусторонняя повестка американо-российских отношений сузилась, остался только договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но Байден, как и его европейские союзники, не желает разрывать отношения с Москвой, которая стала необходимым собеседником на всех театрах военных действий, в которых у Соединенных Штатов и ЕС есть стратегические интересы", - резюмирует Александра де Хуп Шеффер.

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618818360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы приняли участие в работе пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит вопросы бюджетного законодательства
- Итоги привлечения инвестиций в I квартале 2021 г. рассмотрены на заседании Инвестштаба
- А. Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Кадровые перестановки
- Кому война…
- Сенаторы обсудили вопросы совершенствования работы органов национальной безопасности
- Мажилисмены приняли участие в мероприятиях МПА СНГ
- Земельной комиссией рассмотрено около 100 вопросов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  