На Венесуэльском фронте. Директивные документы намеченной операции вторжения известны, - Нил Никандров

10:52 19.04.2021

НИЛ НИКАНДРОВ | 19.04.2021 |



С приходом к власти в Венесуэле в 1999 году Уго Чавеса политическая война США с Боливарианской республикой Венесуэлой превратилась в перманентную. Победа Чавеса на выборах была безупречной по всем канонам буржуазной демократии, но революционер Чавес и его союзнические отношения с Кубой не вписываются в политику Вашингтона.



Вначале Уго Чавес, потом сменивший его Николас Мадуро твердо противостоят угрозам Пентагона, подрывным операциям ЦРУ, других американских спецслужб, преодолевая последствия диверсий против нефтедобывающей отрасли, объектов жизнеобеспечения, финансов, экономики государства.



В марте 2015 года, под предлогом угрозы, которую боливарианский режим представляет якобы для безопасности США, Вашингтон объявил в отношении Венесуэлы "чрезвычайное положение". Этим оправдывалось возраставшее давление на Венесуэлу. Предлоги выдвигались разные: от нарушения прав человека и преследования политических оппонентов, до "неоправданного превышения полномочий" представителями правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Сотни высокопоставленных деятелей страны, включая президента Мадуро, были внесены в репрессивные санкционные списки.



Сейчас Байден обостряет конфронтацию: "Ситуация в Венесуэле продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому я посчитал необходимым продлить режим чрезвычайного положения". Санкции против Венесуэлы с одобрения Конгресса США продлены до марта 2022 года.



Выдвигаются фальшивые предлоги для прямого вмешательства в дела страны. В марте в приграничном с Колумбией штате Апуре произошли боестолкновения регулярных вооруженных сил Венесуэлы с группировками колумбийских нарко-парамилитарес. Потребовалось несколько дней, чтобы в ходе операции "Боливарианский щит" разгромить отряды вторжения, выбить их из опорных пунктов, защищенных минными полями. Погибло восемь венесуэльских военных. Захвачены нарколаборатории, современное оружие производства США, приборы ночного видения, средства спутниковой связи. Южное командование войск США и колумбийская нарко-олигархия попытались "внедрить на нашу территорию вооруженную группировку, замаскированную под партизан", заявил президент Мадуро в обращении к народу.



Ранее, в марте 2018 года Южком США оглашал некоторые данные по своей стратегии в Латинской Америке на ближайшее десятилетие. Основными угрозами для США названы Куба, Венесуэла, Боливия; зафиксировано "тревожное усиление" в Латинской Америке влияния Китая, России и Ирана. Документом Южного командования предусматривается помощь Вашингтона странам Латинской Америки и Карибского бассейна для поддержания их безопасности в кризисах. Южком планирует проведение односторонних, двусторонних и многосторонних военных операций. Односторонняя операция – это классическая интервенция. Двусторонняя операция предусматривает "боевое братство" с Колумбией, ей стратеги Южного командования отводят роль зачинщика войны с Венесуэлой. Процедура начала войны отрабатывается поэтапно.



В администрации Байдена именно Венесуэла рассматривается мишенью на ближайшую перспективу. После многолетнего репрессивного воздействия на ее экономику, финансы, население, вооруженные силы и правоохранительные органы считается, что Венесуэла созрела для завершающего разрушительного удара.



Южное командование США вовлекает в планы против Венесуэлы ее соседей: Колумбия, Бразилия, Гайана, Перу подхватили риторику Вашингтона в отношении Мадуро. Претензии все те же: злоупотребление властью, использование антидемократических методов управления, внесудебные расправы, отказ от диалога с оппозицией (хотя именно оппозиция пытается свести весь диалог к капитуляции боливарианцев).



Мадуро действует последовательно и жестко, стремится не допустить хаоса, потери управляемости страной, эксцессов со стороны преступных элементов и радикально-оппозиционных кругов. Это они в первую очередь используются для дестабилизации страны и организации уличных беспорядков. Сейчас основные лидеры оппозиции вынуждены скрываться за рубежом, опасаясь судебного преследования и тюремного наказания. Венесуэльским спецслужбам удалось вскрыть многие каналы финансовой подпитки оппозиционных пропагандистов. Мадуро твердо держит руку на пульсе событий; он хорошо знает, что революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда умеет защищаться.



Далеко не все соратники из первого поколения чавистов разделяют курс Николаса Мадуро. Некоторые фактически оказались на стороне врагов. К ним, в частности, относится бывший глава венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Рафаэль Рамирес, который заявляет о себе как о настоящем преемнике Чавеса, ориентируясь при этом на "свободные рыночные отношения". У Мадуро есть и другие потенциальные конкуренты в борьбе за власть, но они не оспаривают его президентских полномочий; страна переживает слишком тяжелый период. И какие варианты могут быть у Венесуэлы в ее капиталистическом окружении (если не считать Кубы)?



Планы Южного командования США по решению "венесуэльской проблемы" с колумбийского плацдарма являются секретом Полишинеля. Судя по сообщениям колумбийской прессы, базы США в стране и в Центральной Америке находятся под постоянным присмотром кубинских и венесуэльских разведчиков. Директивные документы намеченной операции вторжения известны и Гаване, и Каракасу. Угроза внезапного нападения исключена.