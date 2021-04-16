Ташиев уговаривает кыргызов-савайцев "обменять" свою землю с узбеками

12:59 19.04.2021

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев приехал на встречу к митингующим жителям айыльного округа Савай Кара-Суйского района.



Напомним, ранее сельчане установили четыре юрты на горе рядом с водохранилищем Кемпир-Абад и повесили флаг Кыргызской Республики.



Участники акции протеста требовали встречу с главой ГКНБ.



По словам местных жителей, митинг начался еще 1 апреля после неоднократных обращений к местным властям с просьбой разъяснить ситуацию вокруг передачи 50 гектаров земли Кара-Суйского района Узбекистану.



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https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/videos/260600782433391/