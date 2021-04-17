Погромы турок-месхетинцев в Ферганской области в 1989 году: о чем говорят документы

15:17 19.04.2021 Массовые нападения на турок-месхетинцев в Ферганской области и некоторых других местах Узбекской ССР в 1989 году вызвали настоящее потрясение: это были первые крупные межэтнические столкновения в республике со времен гражданской войны и басмачества. О них написано немало статей, однако в самом Узбекистане официальные данные о погромах, в первую очередь о количестве жертв и обстоятельствах их убийств не публикуются; фактически они засекречены, точнее, скрываются от как от широкой общественности, так и от исследователей.



В последние годы возникла, распространилась и ныне активно поддерживается местными националистами версия о том, что узбеки тут вообще ни при чем: во всем, дескать, виноват советский КГБ, который зачем-то все это организовал. При всей фантастичности подобной трактовки событий она расходится все шире, ибо позволяет отрицать свою вину за произошедшее – мол, мы тут совершенно ни при чем. Одновременно с этим события 1989 года стали все более замалчиваться, а если и упоминаются, то кратко, и сразу после этого на первый план выносится то, что милиционеры и солдаты внутренних войск открывали огонь по "протестующим людям".



Переданный нам документ – справка о развитии ситуации в ряде районов Ферганской области в мае-июне 1989-го - во многом проливает свет на случившееся. Разумеется, она не оставляет камня на камне не только от выдумки о причастности к этим событиям КГБ, но и от версии, озвученной тогдашним руководителем республики Рафиком Нишановым, что все началось из опрокинутой на базаре тарелки клубники.



Несмотря на предисловие, написанное в модном тогда духе, с обязательным упоминанием отсутствия досуга для молодежи и экологических проблем, в целом справка показывает, что события развивались последовательно и начались, действительно, с небольшой ссоры, затем две группы, по-видимому, молодых людей, начали подтягивать своих; ввиду большей численности узбеков перевес оказался на их стороне. А потом к конфликту стало подтягиваться самое настоящее зверье, для которого убийства "врагов" и сожжение их домов оказалось восхитительным развлечением, к тому же позволяющим упиваться собственной "патриотичностью".



Из документа следует, что от рук погромщиков погибли не только турки-месхетинцы, но и азербайджанцы (второе место по количеству убитых – 11 человек), русские (3 человека), татары (2), башкирка (1), армянин (1). В общей сложности только в Ферганской области было убито и погибло при различных обстоятельствах 112 человек, включая самих погромщиков (плюс военнослужащий, будто бы из-за неосторожного обращения с оружием), однако покушений на убийство было значительно больше, просто не все они увенчались успехом. В то же время официальные цифры погибших колеблются от 103 до 106 человек, и это якобы во всей республике.



Пик убийств пришелся на 4-е июня, в этот день погромщиками было забиты, заколоты, зарублены и застрелены 44 человека (турки, азербайджанцы, армянин, русский), погибли и несколько узбеков, в основном, из числа нападавших, а также милиционер, которого кто-то пырнул ножом. В 10 часов вечера был введен комендантский час. Откровенно говоря, с большим опозданием, вводить его надо было на несколько дней раньше. Тем не менее, это позволило предотвратить истребление турок. Многие экстремисты погибли при попытках захвата милицейских участков – они стремились завладеть оружием. Если бы это им удалось, жертв, вероятно, было бы на порядок больше.



Тому, что погромы успели принять столь крупный масштаб способствовала трусость руководства - как СССР, так и местных властей: партийные функционеры не желали брать на себя ответственность, чтобы пресечь межнациональные столкновения еще в зародыше, боялись отдать милиции и внутренним войскам приказ разгонять собирающиеся толпы, вплоть до огня на поражения. Силовикам даже днем нельзя было применять силу, только во время комендантского часа. И если до этих событий Нишанов был, пожалуй, лучшим руководителем республики за все время ее существования, то после них его уже не воспринимали всерьез, всем было очевидно, что он не справился.



Небезынтересно, что по своим профессиям нападавшие (из числа погибших; об арестованных данных не приводится) – это рабочие, контролеры, безработные, колхозники, - то есть, в основном представители социальных низов общества, самые малообразованные, недалекие люди. Именно эти слои немецкого народа, в том числе крестьянство, в 1930-х голосовали за Гитлера. Среди узбекской интеллигенции конца 1980-х тоже было немало националистов, но вот в погромах они, если и участвовали, то далеко не столь активно.



В нашем распоряжении нет информации о том, что стало с сотнями арестованных, а затем осужденных за все эти преступления после того как СССР распался. Отсидели ли они свои сроки или были отпущены на свободу как "национальные герои", наподобие того как это произошло с небезызвестным Ахмаджоном Адыловым? (Потом его, правда, вновь посадили, но уже за другое - за претензии на власть.) Об этом остается только гадать, но, скорее всего, долго они не сидели. Большинство же турок-месхетинцев – почти двести тысяч человек - после этих событий навсегда покинули Узбекистан, осталась только их небольшая часть.



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СПРАВКА о развитии событий по дестабилизации обстановки в ряде районов Ферганской области и принятых мерах по пресечению массовых групповых нарушений общественного порядка.



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ.



Нездоровые отношения среди молодежи турков-месхетинцев и коренной национальности возникли не сразу. Поводом к обострению отношений как с той, так и с другой стороны служили порой незначительные конфликты, унижение достоинства нации, драки. Не всегда этим фактам давалась должная оценка партийными, советскими и правоохранительными органами. Отмечены случаи, когда материалы о проявлении хулиганства не учитывались и меры к виновным не принимались.



В то же время следует отметить и социальные причины недовольств населения. Молодежи негде провести досуг, много неработающих в связи с отсутствием рабочих мест. Эти и ряд других нерешенных проблем, в том числе и экологические, способствовали порождению недовольства, к тому же в текущем году в два раза увеличилась реализация спиртных напитков. Только в Маргилане, Ташлаке и прилегающих к ним населенных пунктах, где особенно проявились массовые беспорядки, погромы и поджоги, около 10 тысяч человек не трудоустроены, что оказывается на плохом их материальном положении.



Неблагополучная экологическая обстановка сложилась и в Ташлакском районе, где на протяжении многих лет по вине ПО "Фергананефтеоргсинтез" подпочвенные воды остаются разбавленными нефтепродуктами. Действующий в райцентре хлопкоочистительный завод сильно загрязняет воздух.



Этими и другими фактами недовольства незамедлительно воспользовались коррумпированные элементы, активное участие в разжигании межнациональных нездоровых отношений приняли представители неформального объединения "Бирлик" и другие.



Ход событий показал, что осуществляется дальнейшая, более тесная смычка и без того коррумпированного круга с организованными уголовниками, так как именно здесь закономерно сплелись и интересы националистических и экстремистских элементов, взяточников всех мастей и оттенков, организованной преступности. Именно этот альянс и устроил пробу сил, которая дорого обошлась населению.



Была заранее спланированная и подготовленная террористическая акция. За спиной бандитов стояли мощные силы, стремящиеся любыми способами не снижать взрывоопасной обстановки. Предопределена тактика действий экстремистов, способы связи, места концентрации, методы воздействия на граждан.



Преднамеренно распространялись всякие небылицы, заведомая ложь. Цель: посеять смуту, дезорганизовать население. Первая попытка противопоставить узбеков туркам-месхетинцам была предпринята в городе Кувасае.



События развивались следующим образом.



В 20-х числах мая на бытовой основе между молодыми людьми коренной и турецко-месхетинской национальностями произошла небольшая ссора. 23 мая конфликтная ситуация повторилась. Оскорблению со стороны турков-месхетинцев были подвергнуты лица узбекской национальности, посетившие ресторан. В ответ на это они стали собираться группами, чтобы отомстить за оскорбления.



Собравшись на площадке у ресторана, они потребовали прибытия к ним представителей партийных и советских органов для решения вопросов социально-бытового обеспечения жителей и выселения турков-месхетинцев. Группа стала разрастаться и к 21 часу ее численность увеличилась до 300 человек, обстановка резко накалилась. К месту события прибыли начальник УВД тов. Бурханов С.Ю. и председатель Кувасайского горисполкома тов. Юльчиев Х.



Представители толпы высказали свое недовольство работой горисполкома и правоохранительных органов города, потребовали выселить турок-месхетинцев за пределы области по той причине, что эти лица создают для себя благоприятные жизненные условия за счет коренного населения.



На уговоры разойтись, толпа создала впечатление, что расходится, однако, собравшись в другом месте, она двинулась в район компактного проживания турок-месхетинцев. На улице Буденного между ними и турками произошло столкновение, нападающие обоих сторон применяли камни и палки. 7 человек получили телесные повреждения, в их числе три сотрудника милиции. Работниками ГОВД дальнейшие побоища были прекращены.



В ночь с 23 на 24 мая для поддержания порядка в городе Кувасае было дополнительно привлечено 755 сотрудников милиции.



Днем 24 мая к 11 часам на площади им. Ленина собралось около 300 человек турок-месхетинцев, которые требовали положительного решения их национального вопроса и наказания зачинщиков групповой драки 23 мая.



На эту же площадь стали прибывать лица коренной национальности, в основном, молодежь, число которых достигло 500 человек. Для пресечения вторичного конфликта были использованы наряды милиции, лица, пользующиеся влиянием в той и другой среде. В 13 часов 30 минут обе толпы разошлись, но к 19 часам группы молодежи узбекской и таджикской национальностей вновь собрались на площади. Перед ними выступил один из авторитетов турок-месхетинцев Асланов Таштан, который публично извинился перед присутствовавшими за необдуманные действия своих соотечественников, а затем представители партийных и советских органов призвали присутствующих к соблюдению спокойствия.



Несмотря на это, толпа, в которой находилось немало лиц, употребивших алкоголь и наркотики, стала двигаться по улицам Железнодорожная и Советская в сторону компактного проживания турок-месхетинцев. На призывы работников милиции разойтись толпа не реагировала. На подступах к махалле турок-месхетинцев вновь произошла групповая драка, были применены камни, железные прутья, ножи, взрывпакеты. Действиями сотрудников милиции драку удалось пресечь, а толпу оттеснить из турецкой махалли и в последующем рассеять.



В ходе групповой драки пострадали 58 человек, 32 из них были госпитализированы. Один из пострадавших – Абдурахманов Исмоил, 1960 года рождения, уроженец и житель с. Валик города Кувасая, по национальности таджик, в больнице скончался. Органами внутренних дел задержаны 96 правонарушителей, из них 18 человек подвергнуты административному аресту, 28 оштрафованы народными судами, 11 вынесено официальное предостережение, остальные предупреждены.



На временное хранение у населения изъято 180 стволов огнестрельного оружия, а из учебных заведений – 165, у нападавших с той и с другой стороны отобрано 60 металлических прутьев и палок, 16 различного типа ножей, 2 ствола оружия.



Необходимо отметить, что в деятельности ОВД Кувасайского горисполкома имели место серьезные недостатки и упущения, большинство работников слабо решили возложенные на них задачи. О конфликтах между указанными лицами и ранее было известно сотрудникам ГОВД, однако надлежащих мер к виновным не применялось. Имеющихся два общественных пункта охраны порядка длительное время бездействовали, дружинники практически в обеспечении охраны общественного порядка не участвовали. Роль УВД по этому органу не просматривается, контроль за его работой осуществлялся слабо.



В связи с этим, в настоящее время данный ГОВД укреплен руководящим составом, заменен начальник ОВД, начальники отделений УР, БХСС, ГАИ, следствия. Эта работа не завершена, МВД УзССР предстоит обстоятельно разобраться в причинах и условиях, способствовавших разжиганию межнациональной вражды, дать оценку каждому сотруднику милиции Ферганской области.



Используя сложившуюся враждебную ситуацию между этими людьми, коррумпированные националистические элементы подогревали молодежь области, заостряли ее внимание на имеющихся социальных трудностях, невозможности примирения турков и узбеков.



Обострению обстановки способствовали некоторые пропагандистские акции межнационального характера, организованные некоторыми активистами из числа неформального объединения "Бирлик" (Единство), направленные против лиц некоренной национальности, в которых содержались требования изгнать турок с территории республики. Нередко кошмарные слухи распространялись самими экстремистами, с тем, чтобы посеять панику среди населения.



В этих экстремальных условиях местные власти упустили ситуацию, не сумели самостоятельно совладеть с ней. Органы внутренних дел не были готовы к пресечению широко-масштабных массовых беспорядков.



3 июня с.г. националистические элементы вновь спровоцировали в области массовые беспорядки. Используя угрозы, шантаж и другие методы воздействия на население, им удалось привлечь к совершению широко-масштабных массовых беспорядков значительную часть молодежи области. Агрессивно настроенная молодежь на разъяснения партийных, советских и правоохранительных органов не реагировала, учинила погромы и поджоги гособъектов, жилых домов, автотранспорта, расправлялась с турками-месхетинцами. Большая часть находилась в алкогольном и наркотическом опьянении. События разгорелись вначале в пос. Ташлак, затем перекинулись в поселок строителей "Комсомольский". Бесчинства и погромы сопровождались массовыми митингами, на которых выдвигались категорические требования о выселении турок, угрозы и расправы в адрес других некоренных национальностей. Отмечались многочисленные факты нападений на работников партийных, советских и правоохранительных органов.



Так, в пос. Ташлак бесчинствующая толпа избила первого секретаря райкома партии, повалила его на землю, пинала, облила керосином и пыталась поджечь. Он был спасен работниками милиции. Затем эти же хулиганствующие лица захватили в качестве заложников второго секретаря райкома партии и председателя горисполкома. Их удалось отбить благодаря усилиям работников райотдела милиции.



4 июня с. г. к зданию Ташлакского РОВД двинулась разъяренная толпа численностью в тысячу человек. При попытке заблокировать улицы, толпа хулиганов забросала работников милиции камнями, бутылками с горючей смесью. Она состояла в основном из 20-25-летних молодых людей. Хулиганы пытались штурмовать здание РОВД. Из огнестрельного оружия были тяжело ранены несколько сотрудников милиции, нападение было отражено. Через 10-15 минут экстремисты вновь предприняли попытку завладеть зданием РОВД. В работников милиции летели камни, самодельные взрывпакеты и бутылки с зажигательной смесью.



Цель экстремистов была прорваться в здание отдела, завладеть автоматическим оружием и боеприпасами. Сотрудникам милиции вновь удалось отбить нападение.



Наряду с жителями Ташлака в разбое участвовали и приезжие. Эта схватка работников милиции с обезумевшей толпой продолжалась с 13 до 19 часов.



Коренные жители ряда городов и районов области, боясь разгромов со стороны хулиганских групп, вывешали на дверях своих домов бильбаки – национальные тряпичные пояса.



Местные власти неоднократно пытались выйти на прямой диалог с представителями бесчинствующих групп. Им была организована встреча с первым секретарем обкома партии тов. Юлдашевым Ш.М., заведующим отделом ЦК КП Узбекистана тов. Догонкиным П.В. и другими руководителями. Разъяснения и призывы остановиться, прекратить вандализм и безобразия не принесли ожидаемых результатов. Половина участников встречи покинула зал в знак протеста. Любое здравое выступление, из тех же рядов, принималось в штыки, оспаривалось. Все аргументы выступающих сводились к высылке турков-месхетинцев.



Стоящим за спиной хулиганов лидерам удавалось успешно управлять толпой, подогревать среди ее участников нездоровые отношения к лицам не коренной национальности.



5 июня с.г. эпицентр событий переместился в Фергану. По городу пронеслась страшная весть: "турки идут резать узбеков". Какие-то люди разъезжали по городу, устраивали стихийные митинги, бунтовала молодежь. Началась паника. Никто не смог развеять слухи, предотвратить панику. Экстремисты оказались более мобильными, чем идеологические работники, правоохранительные органы. На улицах города бесчинствовали хулиганствующие элементы, отмечены многочисленные факты погромов и поджогов домов турок-месхетинцев.



Во избежание дальнейших жертв и [для] стабилизации обстановки на основании Указа Президиума Верховного Совета УзССР в 22 часа 4 июня был введен комендантский час. Это несколько снизило остроту проблемы в Фергане и Маргилане. Располагая, по-видимому, достаточными сведениями о принятых мерах в указанных городах, националистически настроенные элементы спровоцировали 7 июня с.г. митинги в Риштанском и Багдадском районах.



В этот же день в 15 часов в город Коканд прорвалась толпа экстремистов численностью свыше пяти тысяч человек. В их распоряжении находился автотранспорт. Цель бандитов дестабилизировать обстановку в Коканде, отомстить гражданам за то, что те не поддержали их в Маргилане.



Была попытка освободить задержанных из следственного изолятора. С 14 до 21 часа неоднократно пытались завладеть зданием Кокандского ГОВД. Своими действиями [толпа] вынудила освободить из ИВС ГОВД 12 задержанных. У милиционеров было отобрано 3 пистолета.



После освобождения задержанных толпа направилась в район компактного проживания турок-месхетинцев и устроила погромы и поджоги, в ходе которых было сожжено 80 домов, 2 магазина, баня, 2 автобуса, 2 грузовых автомашины, один мотоцикл. При отражении нападения на ГОВД работниками милиции и военнослужащими ВВ было применено огнестрельное оружие, погибло 7 человек, из них 4 от пулевых ранений и 3 от получения травм, 77 человек получили телесные повреждения, из них 21 военнослужащий войск ВВ и 6 работников милиции.



"Впервые со стороны нападающих – как заявил генерал-полковник Шаталин – мы встретили применение автоматов системы Калашникова, пистолетов и ружей".



В Коканде вместе с портретами В.И.Ленина несли зеленые исламские флаги.



Все эти дни многочисленные экстремистские группы пытались парализовать действия милиции и прорваться к районам компактного проживания турок-месхетинцев. В этих условиях личный состав органов внутренних дел и войск МВД основное внимание сосредоточил на охране людей: 100 детей находилось под защитой солдат в детском санатории, столько же в здании школы, около 900 человек турок-месхетинцев – в автопарке.



Таким образом была предотвращена расправа над беззащитными людьми. Активную помощь личному составу милиции и внутренних войск оказали добровольные дружины, сформированные на промышленных предприятиях.



7 июня с.г. в Узбекистанском районе была предпринята попытка захвата здания РОВД, сожжено 5 единиц служебного транспорта. Неизвестные открыли огонь по наряду милиции, ранили милиционера. На предупредительные выстрелы нападающие не реагировали. Было применено оружие на поражение, в результате убит один нападающий и трое ранены.



В нападении в Коканде участвовали жители Риштанского, Багдадского, Ленинградского и других районов области, а также Папского района Наманганской области.



Разгулявшиеся молодчики беспрепятственно совершали рейды на автомашинах. В Коканде экстремисты захватили пожарное депо, угнав 5 пожарных автомобилей, носились на них по дорогам, наводя ужас на население. На железнодорожной станции Коканд пытались завладеть тремя тепловозами, которые удалось отбить.



8 июня обстановка в Коканде оставалась весьма сложной. Агрессивно настроенная толпа – более 2 тысяч человек, пыталась захватить здания горкома партии и вновь отдела внутренних дел. На улицах города хулиганствующие элементы продолжали осуществлять погромы и поджоги. Были сожжены здания отделения ГАИ, склад вневедомственной охраны, несколько зданий участковых инспекторов милиции и общественных пунктов охраны порядка, штабов ДНД, 10 автомашин и 100 мотоциклов. Был остановлен железнодорожный состав с ГСМ, из одной цистерны было слито горючее на землю, пытались поджечь, требуя освободить 400 задержанных, выдать им в качестве заложников 30 милиционеров и турок-месхетинцев. Только благодаря решительным действиям представителей правопорядка грозящая катастрофа не состоялась.



9 июня с.г. толпы экстремистов продолжили бесчинства в г. Коканде и Узбекистанском районе. В течение дня они захватили часть помещений обувной фабрики, Новококандского химзавода, хлоп[ко]завода.



В одном из горных районов Таджикистана, граничащего с Ферганской областью, куда ушли от погромов и нападений турки-месхетинцы из города Коканда и ближайших районов, всего 1990 человек, экстремистами была предпринята попытка нападения на этот лагерь, которые были вооружены автоматами, дубинками, ножами и другими видами огнестрельного и холодного оружия. Экстремисты открыли огонь по воинскому подразделению, охранявшему лагерь. В результате отражения нападения двое бандитов были убиты и пять ранены. Ни один турок-месхетинец, находившийся в лагере, не пострадал.



10 июня на посту ГАИ при проверке одного из автомобилей, четверо пассажиров, вооруженных ножами, напали на милиционера с целью завладеть оружием. С помощью подоспевших солдат ВВ преступники были задержаны и обезврежены.



С 10 на 11 июня с.г. группа вооруженных огнестрельным оружием экстремистов напала на наряд войск МВД, тяжело ранив одного курсанта. В результате возникшей перестрелки один из нападавших убит и один ранен. В Маргилане ночной патруль открыл огонь по не остановившейся машине, в результате неизвестный, сидевший за рулем, убит. В пос. Комсомольский задержаны трое молодых ребят, пытавшиеся поджечь магазин. В Кировском районе отряд милиции задержал 10 экстремистов, поджигавших жилые дома.



Преступники и их благославители не брезговали ничем, чтобы накалить обстановку, посеять панику и страх у населения, свести на нет роль партийных и советских органов, запугать сотрудников милиции, ослабить их роль в обеспечении правопорядка, защите граждан. Поварам общепитов экстремисты под угрозой смерти запрещали кормить военнослужащих. Было подожжено 6 домов сотрудников милиции:



- по Узбекистанскому району – зам. начальника РОВД Хазраткулова, оперативного дежурного РОВД Мирзакаримова, водителя дежурной части РОВД Исмаилова, инспектора ИДН РОВД Алиева, при защите его домовладения было нанесено ножевое ранение его брату.



- по городу Коканду – следователя ГОВД Чубанова, у которого сожгли личный автомобиль, оперуполномоченного ОБХСС ГОВД Абдуллаева.



Во всех событиях отмечалась организованность экстремистов, групп молодежи, участвующей в погромах и поджогах. Прослеживалась целенаправленная, широкомасштабная, политическая акция, приуроченная к дням работы Съезда народных депутатов страны, осуществляемая коррумпированными элементами страны в тесном взаимодействии с националистически настроенными лидерами неформальных объединений, преследующие цели дестабилизации обстановки в области, привести к ухудшению межнациональных отношений, а также на основе имеющихся трудностей в решении социальных вопросов, проявления нерешительности в предотвращении бесчинств, посеять у населения недоверие к органам государственного управления.



Одну из бригад "скорой помощи" бандиты захватили и удерживали в качестве заложников. В Ташлакскую райбольницу они ворвались с ножами, остро заточенными металлическими прутьями, огнестрельным оружием, нанесли огнестрельное ранение фельдшеру Сарымсакову. Штурмовали экстремисты и ожоговое отделение, пытаясь захватить раненых турок.



При въезде в Риштан был остановлен рейсовый автобус Ташкент-Маргилан, большая группа юнцов (примерно 40 человек) стали искать в автобусе турок-месхетинцев. В автобусе находился милиционер, приехавший из Свердловска (ныне Екатеринбург – ред.), которого бандиты под угрозой ножей вытолкнули из автобуса и увели. При въезде в Коканд 9 июня с.г. в 20 часов на приказ войскового наряда остановиться, ехавшими на мотоцикле произведен выстрел, в результате чего был ранен в ногу военнослужащий. Нарядом было применено оружие – один убит из нападавших (Масакиди), а другой ранен (Катиадзе). В ночь на 10 июня т.г. за невыполнение требований войскового наряда остановиться, было применено оружие по скатам грузовой автомашины. При осмотре автомашины в ней оказались двое раненых.



Необузданность и жестокость экстремистов, отсутствие надежной правовой защищенности органов и войск, угрозы и шантаж в адрес работников милиции, членов их семей, близких родственников, породили с их стороны нерешительность действий, с другой стороны посеяли неуверенность населения в наших возможностях, страх и панику. Область стали покидать беженцы. В целях обеспечения безопасности более 10 тысяч лиц турецкой национальности, оставшихся без крова, были размещены на объектах воинских частей.



Садизм и жестокость породили волну возмущения здоровой части населения всей области. Имеют место многочисленные факты самоотверженной защиты турок как со стороны узбеков, так и других национальностей.



В результате бесчинств опьяненной и одурманенной наркотиками значительной части молодежи, участвующей в погромах, погибло 95 человек, в числе которых 69 турок, 17 узбеков, 1 таджик, 4 других национальностей. Среди погибших один работник милиции – Суванкулов Т. из УВД Ташкентского горисполкома. Из общего числа погибших 39 скончались в результате телесных повреждений, 29 от огнестрельных ран; в том числе 18 от пулевых ранений и 10 от дробовых и 21 от ожогов. До 70% погибших приходится на возраст от 20 до 35 лет. Более 1000 человек получили телесные повреждения.



Из общего числа лиц, получивших телесные повреждения, 137 военнослужащих ВВ МВД СССР, три из которых госпитализированы. В целом госпитализировано около 400 человек, из которых 200 до сих пор находятся в больницах, 31 человека спасти не удалось. Почти 2/5 госпитализированных имеют огнестрельное ранение, у четверти – ножевые ранения.



Было совершено 1051 погромов и поджогов, в том числе 750 жилых домов, 27 объектов народного хозяйства, 247 единиц автотранспорта. Меньше всего пострадали дома, где проживали люди с небольшими доходами, дотла сжигали жилища зажиточных людей.



В целях всестороннего анализа обстановки в области, выработки и реализации эффективных мер борьбы с массовыми беспорядками 5 июня с.г. приказом коменданта области – Министра внутренних дел Узбекской ССР генерал-майора Рахимова У.С. был создан постоянно действующий оперативный штаб, руководителем которого был назначен первый заместитель Министра внутренних дел УзССР генерал-майор милиции Дидоренко Э.А. Был принят ряд конкретных мер по укреплению охраны правопорядка на улицах и [в] других общественных местах, укрепления взаимподействия в этом различных сил и средств. Взяты под охрану более 100 особо важных объектов Ферганской области. Проводилась целенаправленная работа по сбору, обобщению информации с мест и в соответствии с этим принимались оперативные меры реагирования на изменения обстановки, так как с каждым нападением экстремистов все более проявлялся характер организованных боевых действий.



Сформировано 16 следственно-оперативных групп по расследованию уголовных дел, возбужденным по фактам массовых беспорядков, в которых участвует 188 сотрудников. На начальном этапе работы этих групп экстремисты забрасывали их камнями, создавали невозможные условия для выяснения истины. Всего возбуждено 30 уголовных дел, выявлено более 30 активных участников и подстрекателей массовых беспорядков, в качестве подозреваемых задержано 100 человек, в том числе 19 за совершение тяжких преступлений. Произведено около 200 осмотров мест происшествий, отфильтрованной 210 задержанных и доставленных как подозреваемых в массовых беспорядках. Более 30 человек по подготовленным материалам осуждены народными судами к административным наказаниям. Сформировано 12 альбомов задержанных для последующего предъявления в ходе проведения следственных действий. Допрошено около тысячи лиц, являвшихся очевидцами массовых беспорядков и хулиганских действий, а также потерпевших.



Как показывает предварительный анализ, среди лиц, задержанных за мародерство, поджоги, убийства и хулиганские действия, большинство составляют лица с преступным прошлым. Вместе с тем, предстоит еще четко разграничить тех, кто преследуя свои цели, взял в свои руки нож, оружие и тех, кто обманутый преступными фразами, часто запуганный бандитами, влился в общую толпу. Их одурманила немногочисленная группа преступных элементов.



В результате проведенных мероприятий изъято около 6 тысяч единиц оружия, в том числе почти три тысячи у населения. Принят и ряд других мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, а также пресечения поджогов. Это позволило несколько стабилизировать обстановку. Уже 12 июня с.г. по области было отмечено лишь 4 факта поджогов, а к 13 июня ни одного.



За различные хулиганские проявления задержано свыше 400 человек, из которых около 70% от 15 до 30 лет, основная часть узбекской и таджикской национальностей. Полторы тысячи человек задержаны за нарушение комендантского часа.



В целом для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности привлечено 12618 человек, в том числе 10067 военнослужащих, 1033 курсантов учебных заведений, 1518 работников милиции.



Ситуация в области такова, что не будь турок-месхетинцев, на их месте могли оказаться представители других национальностей. По складывающемуся здесь мнению – это действие коррумпированной, хорошо организованной преступной группы. Ее цели – на волнах демократии принизить или свести на нет роль партийных и советских органов, запугать основную массу населения. Толпа [ис]пользуется ими как слепое орудие в давно разработанной, хорошо спланированной операции. Замысел, по-видимому, состоит в том, чтобы отдельным лицам вернуть утраченные позиции, разъединить народы, пробудить жестокость и насилие.



Безусловно, существующие трудности в работе правоохранительных и государственных органов, недостатки в социальной жизни, отрицательно действуют на психологию значительной части населения области, вызывают неосознанный внутренний протест.



ОРГИНСПЕКТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД УЗБЕКСКОЙ ССР



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http://www.asiaterra.info/etnicheskie-menshinstva/ Источник - asiaterra.info

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