Заговор Федуты. Вышло полное видео переговоров американо-белорусских гос-переворотчиков

15:18 19.04.2021

ФСБ опубликовала полное видео переговоров Зенковича и Федуты



В Сети появилось полное видео переговоров адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты с якобы "белорусскими генералами" в московском ресторане. Также показаны кадры их задержания на улицах Москвы.



На записи сначала показано, как Зенкович спускается на эскалаторе в московском аэропорту после прибытия. А еще видно, как на улице Зенкович с чемоданом в руках разговаривает с Федутой.



По ходу переговоров в ресторане подозреваемые заявляют о необходимости на 25 лет люстрировать министров, работавших при президенте Белоруссии Александре Лукашенко.



В конце показано, как оперативники ФСБ днем задерживают и усаживают в служебный автомобиль Зенковича, а затем Федуту.



Также на видео подозреваемые в подготовке переворота, в частности, обсуждали фактическую ликвидацию действующей власти и физическое устранение президента. Госпереворот заговорщики хотели совершить летом 2021 года в июне или июле.







Переворот намеревались осуществить "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов". По плану они намеревались захватить радио и телецентры для трансляции их обращения к народу. А еще потенциальные террористы намеревались блокировать в Минске лояльные действующей власти подразделения внутренних войск и ОМОНа. Кроме того, готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии.



Между тем КГБ Белоруссии обнаружил связь задержанного Зенковича со спецслужбами США. Утверждается, что он пытался вербовать военных для свержении власти.