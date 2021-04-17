Должность - "внук президента". Третье поколение мужчин во дворцах Центральной Азии

15:25 19.04.2021 Любимые внуки президентов стран Центральной Азии пользуются особым вниманием так же, как и сыновья и дочери глав государств. Некоторые из них становятся героями скандальных историй в зарубежных СМИ.



В странах Центральной Азии, где президентами являются бывшие коммунисты, у власти пребывают родственники правящей элиты. Но не всегда народ готов терпеть такое положение дел. В 2005 году после того, как дочь и сын тогдашнего бывшего в то время президентом Кыргызстана Аскара Акаева одновременно баллотировались на парламентских выборах, в стране вспыхнули протесты. Протесты переросли в "тюльпановую революцию", итогом которой стало изгнание правящей семьи. Это была первая революция в регионе после обретения независимости странами Центральной Азии. В Кыргызстане, где сменилось несколько президентов, дворцовые внуки не успели привлечь к себе внимание. Однако в соседних странах ситуация иная.



Во время празднования Наурыз мейрамы в этом году внуки президентов стран Центральной Азии не раз привлекли внимание СМИ.



ВНУК ПИШЕТ ПЕСНИ - ДЕД ВОСХИЩАЕТСЯ



В Туркменистане, который официально не признал пандемию коронавируса, во время празднования Наурыза распространили музыкальный видеоклип с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Музыку к песне "Мой белый город - Ашхабад" написал старший внук президента Керимгулы. Автором текста этой песни является Гурбангулы Бердымухамедов.



Песня посвящена 140-летию столицы страны. В честь юбилея кличку Ашхабад дали ахалтекинскому жеребенку. В клипе можно увидеть и этого жеребенка. Однако вскоре появилась информация, что песня, якобы написанная президентом и его внуком, очень похожа на известные с советских времен стихи. Туркменская редакция Азаттыка писала тогда, что "таланты Бердымухамедов раскрылись после его прихода к власти". Но наблюдатели выражают мнение, что теперь литературное творчество и музыкальное искусство в Туркменистане превратились в объекты насмешек, в результате туркменистанцы перестали интересоваться литературой вообще.



Сын президента Бердымухамедова в последние годы ежегодно получает новые должности. Сердар, ранее занимавший должности депутата, заместителя руководителя области, министра, "вырос" до вице-премьера. Кроме того, он был назначен председателем Высшей контрольной палаты. Сердар - отец Керимгулы. Государственное телевидение Туркменистана часто публикует видео президента Бердымухамедова с его внуком Керимгулы.



Видео с участием Гурбангулы Бердымухамедова и Керимгулы "обновляются" как минимум каждый сезон. Накануне Нового года президент Туркменистана слепил с Керимгулы снеговика. Позже были опубликованы видео, на которых он изображен с другими внуками. На последнем видео внуки президента страны, не признавшей коронавирус, изображены в масках.



Песня "Мой белый город - Ашхабад" не дебют президента Туркменистана и его внука. Ранее, в 2018 году, они вместе написали и исполнили песню "Спортивный Туркменистан".



Летом 2020 года Бердымухамедов отметил свое 63-летие - достижение "возраста пророка". В честь такого праздника Керимгулы стал лауреатом премии "Золотой век Туркменистана". Он был награжден золотой медалью и денежным призом в размере 3500 манатов (около 1000 долларов) за "обогащение национального искусства новыми произведениями и блестящее выступление на праздничных мероприятиях".



МАЛЕНЬКИЙ ЭМОМАЛИ, МЛАДЕНЕЦ ШАВКАТ И ВТОРОЙ ИСЛАМ КАРИМОВ



Во время празднования Наурыза также было названо имя Анушервони, внука президента Эмомали Рахмона. Анушервони - сын Рустама Эмомали, мэра Душанбе и спикера верхней палаты парламента, сына президента Таджикистана. Во время игры в кокпар, посвященной празднованию Наурыза, его скакун победил трижды. Это один из крупнейших кокпаров в стране. По данным Таджикской редакции Азаттыка, для победителей в качестве призов было приготовлено 10 автомобилей, десятки верблюдов и другие ценные подарки.



Скакуны Анушервони Рустама и прежде становились победителями соревнований, в том числе международных. Его также называют "талантливым футболистом". Анушервони Рустам забил пять из шести голов на юниорском чемпионате по футболу на приз президента Таджикистана в 2018 году. О турнире, на церемонии открытия которого присутствовал президент Рахмон, писали и на официальном сайте президента. В статье говорится, что внук президента - "талантливый игрок".



Имя старшего внука Эмомали Рахмона Исмоила Сохибова, сына старшей дочери президента, часто упоминается в связи с дорогими автомобилями, превышением скорости, сафари в арабских странах и дорогим отдыхом. Также рассказывается о его пожертвованиях нуждающимся.



С некоторых пор дети, родившиеся в семьях президента Таджикистана и лидера Узбекистана, называются в честь своих дедов. Второго сына Рустама, родившегося в 2019 году, назвали в честь деда Эмомали, сына дочери Шавката Мирзияева Саиды, родившегося в 2020 году, - Шавкатом.



Еще одним внуком-тезкой деда-президента в Центральной Азии является Ислам Каримов. Он сын Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в тюрьме дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. С того момента, как Гульнара Каримова подверглась преследованию, Ислам живет в Лондоне. Ислам Каримов, считающий, что дело против его матери было сфабриковано, в 2018 году обратился за политическим убежищем к Великобритании.



"ОППОЗИЦИЯ" В СЕМЬЕ



Второй внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сын нынешнего депутата мажилиса Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева Айсултан перед своей смертью в 2020 году также заявлял о своем намерении получить политическое убежище в Великобритании.



Его смерть в прошлом году вызвала много подозрений.



Недавно британский коронер Фиона Уилкокс сделала заявление в связи со смертью Айсултана. Она согласилась с показаниями свидетелей, инспекторов полиции и психиатра, которые описали обстоятельства как не вызывающие подозрений и связанные с наркотиками. "Я считаю, что Айсултан умер естественной смертью; он умер в результате пристрастия к кокаину, - сказала Уилкокс. - Подозрительные обстоятельства этой смерти исключены".



Расследование показало, что на момент смерти концентрация кокаина в крови Айсултана была чрезвычайно высокой.



В последние годы Айсултан Назарбаев стал известен своими различными высказываниями и противоправными действиями за рубежом. Он говорил, что намерен разоблачить коррупцию в высших органах власти. Айсултан скончался за 10 дней до своего 30-летия.



В 2019 году британский суд приговорил его к условному наказанию за сопротивление полиции. Суд также обязал его лечиться от наркозависимости. В последнее время Айсултан часто критиковал ситуацию в своей семье. Он размещал на своей странице в Facebook"е посты об отмывании денег, коррупции через мошеннические схемы и причастности к ним семьи Назарбаевых. Перед смертью он также говорил, что его жизнь находится в опасности из-за близких родственников.



Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе прошлого года.



В 2016 году имя брата Айсултана Нурали Алиева фигурировало в деле об офшорных счетах по делу о "Панамагейт". Тогда он ушел с поста заместителя акима столицы. Однако в прошлом году Нурали вновь привлек внимание общественности в связи со скандалом вокруг дорогой элитной недвижимости в Лондоне. Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью заморозило два особняка и квартиру, предположительно принадлежащую Нурали Алиеву и его матери Дариге Назарбаевой, в рамках специального расследования. Позднее Назарбаева и Алиев обратились в суд Лондона, который отменил решение о заморозке.



В странах Центральной Азии обычно стараются не публиковать информацию о семьях лидеров. Однако чем дольше авторитарные правители остаются у власти, тем чаще их семьи привлекают к себе внимание.



"ФАКТОР ВНУКОВ" ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТЫ НЕ ИЗВЛЕКЛИ УРОКИ ИЗ ИСТОРИИ



- Частое упоминание внуков президентов в Центральной Азии приводит к возникновению различных предположений. Если предположить, что руководители готовят на свои места внуков, их действия не приведут к добру. "Фактор внуков" в Центральной Азии показывает, что президенты не извлекли уроки из истории. В истории региона передача власти от отца к сыну никогда ни к чему хорошему не приводила, - прокомментировал политолог Казбек Бейсебаев. - В свое время президент Узбекистана Ислам Каримов старался не допускать к власти членов семьи. Вот почему некоторые люди сегодня вспоминают его с благодарностью. Я считаю, что президенты, которые часто появляются на публике со своими внуками или приводят к власти свои семьи, должны считаться с народом, по крайней мере уважать его. Источник - Радио Азаттык

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