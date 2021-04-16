Вышла в свет "Книга жертв политических репрессий Кыргызской Республики (1920-1953 гг.)"

15:26 19.04.2021

В ГКНБ 17 апреля прошла презентация "Книги жертв политических репрессий Кыргызской Республики (1920-1953 гг.)".



Как сообщили 19 апреля в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности, автором книги выступил ветеран ГКНБ, полковник в отставке и кандидат исторических наук Болота Абдрахманова.



На презентации присутствовали личный состав и руководство ГКНБ.



"Главная цель издания - обнародовать правду о временах тоталитаризма, вернуть доброе имя оклеветанным и расстрелянным людям. Настоящее издание представляет серию книг, призванных восстановить историческую справедливость по отношению к людям, необоснованно подвергнутым массовым политическим репрессиям, а также увековечить память невинно репрессированных граждан Кыргызстана", - сказал автор книги.



По словам Абдрахманова, основное содержание этого издания - краткие биографические справки расстрелянных, отправленных в лагеря.



"Вот сегодня можно с удовлетворением отметить, что группа сотрудников института ГКНБ, на протяжении 3-х лет активно работая в архиве ГКНБ, завершили первый этап этого грандиозного по масштабу труда. Ими в общую базу данных была занесена информация о репрессированных граждан нашей республики, данные которых содержались в более 13,5 тыс. снятых с учета уголовных делах, и также удалось объединить имена более 17 тыс. жертв Кыргызстана", - прокомментировал председатель совета ветеранов ГКНБ Замирбек Чолпонбаев.



Чолпонбаев добавил, что база данных позволит провести статистический анализ, по которому можно будет определить точное количество репрессированных, социальное происхождение, их национальность, образование, возраст, пол, партийность, а также другие характеристики.



"Мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед бесчисленными жертвами репрессивной системы. Пуст эта книга будет нашим искренним покаянием перед памятью несправедливо пострадавших и назиданием нам всем, их потомкам!" - сказал Абдрахманов.