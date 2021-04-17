Как Кыргызстан потерял миллиарды из-за контрабандных сигарет, - Д.Бердаков

15:30 19.04.2021

Денис Бердаков



Аналитик Денис Бердаков о проблеме контрабанды сигарет и потерях бюджета.



"В очереди на кассу супермаркета передо мной стоял мужчина. Он набрал целую корзину продуктов - мясо, яйца, овощи, какие-то крупы. Гору еды победно венчала пачка сигарет", - пишет аналитик Денис Бердаков.



Пробив все товары, кассирша озвучила сумму, которую он должен был за все это заплатить. Оказалось, что денег у мужчины немного не хватило. Я почему-то подумал, что он откажется от сигарет - продукты ведь гораздо важнее. Однако тот выхватил из кучи товаров пачку яиц, вернул ее, и высказал кассирше: "Вы почему так цены задираете? Сигареты мои теперь стоят 110 сомов!".



Наверное, он не в курсе, что бедная девушка на кассе вовсе не виновата в повышении цен на его любимую марку сигарет. Дело вот в чем: с 2017 года в Кыргызстане постоянно повышается стоимость табачных изделий. Это происходит в соответствии с требованиями, согласованными государствами Евразийского экономического союза.



Зачем это делается? Существует группа так называемых акцизных товаров: ГСМ, сигареты, алкоголь. Во всех странах мира их цена складывается не столько из-за себестоимости товара, сколько из-за размера акциза - одного из видов налога.



Сейчас акцизы во всех странах ЕАЭС выравниваются, поэтому его стоимость в Кыргызстане за последние пять лет растет. Например, если в 2017 году в казну государства с 1000 сигарет шла тысяча сомов, то с этого года - две тысячи.



График наглядно показывает, как это происходит.



Казалось бы, тема роста цен на сигареты должна волновать лишь курильщиков, но это далеко не так. Она касается всех.



Наша экономика не то чтобы находится в крутом пике, но ее показатели стремительно ухудшаются. Всемирный банк предрекает, что уровень бедности в этом году достигнет 35 процентов (то есть каждый третий кыргызстанец не сможет сводить концы с концами), приток прямых иностранных инвестиций в 2020 году сократился более чем в два раза, а госдолг уже превысил 4,9 миллиарда долларов.



Естественно, в такой ситуации на счету должна быть каждая копейка, а акцизы на табачные изделия - это очень жирный кусок налогового пирога. В 2019 году акцизы на сигареты принесли в казну более 5,6 миллиардов сомов! А ведь могло быть еще больше.



Последние три года количество сигарет, ввезенных в республику законным путем, стремительно падает: по сравнению с 2017 годом показатели 2019-го сократились на треть. Это наглядно видно в таблице.



Растущий при этом акциз не должен никого смутить: относительно стабильные показатели - это результат роста налога в целом.



Казалось бы, это хорошо: кыргызстанцы стали меньше курить, и мода на ЗОЖ докатилась и до нашей страны. Но все не так просто: дело вовсе не в отказе от табака. Я уверен в том, что упали лишь официальные цифры, а контрабанда табачных изделий в стране только расцветает.



Так, в 2017 году в Кыргызстане правоохранительными органами было изъято 4,2 миллиона нелегальных сигарет. Уже в следующем году цифра возросла до 51,2 миллионов. В 2019 было изъято уже 96 миллионов нелегальных сигарет.



В то же время общемировая практика показывает, что среднестатистическая доля выявления контрабанды составляет лишь 5 процентов от общего объема. Это зависит от активности правоохранительных органов, уровня коррупции и других факторов.



То есть представляете, какие объемы "черного" рынка существуют на самом деле! Речь может идти о 2 миллиардах нелегальных сигарет в год!



Исходя из этих цифр, мы можем рассчитать примерную долю нелегального табачного рынка. Получается, что еще четыре года назад нарваться на контрабандные сигареты было очень сложно: таковой была лишь одна пачка из 50. Сейчас шансы купить контрабанду - 50 на 50, а уже в 2022 году три пачки из четырех будут ввезены нелегально!



Получается, что с каждым годом контрафакт отвоевывает себе 11 процентов доли рынка, в то время как количество легального товара только падает.



Давайте рассмотрим данные, сколько потеряла наша страна из-за контрабанды сигарет. Вот подсчеты только по акцизному налогу. Возьмем 2020 год: потери составили около 4,4 миллиарда сомов.



Добавим к этому НДС и НсП, которые тоже не дошли до госказны из-за контрабанды. В 2020 году бюджет недополучил свыше одного миллиарда сомов. Итого получается почти 5,5 миллиардов сомов, которые потерял бюджет в самый тяжелый год в истории государства!



Как думаете, пригодились бы эти деньги во время пандемии? Я думаю, да. Например, новая инфекционная больница в Оше на сотню койко-мест обошлась государству в 107 миллионов сомов. На деньги, которые недополучил бюджет из-за контрабанды сигарет, можно было построить почти 51 такую больницу. Или закупить достаточное количество кислородных концентраторов. Или наладить достойное дистанционное обучение для школьников.



Вот так интересно все получается: стоит навести порядок в одной только табачной отрасли, и деньги сразу найдутся.