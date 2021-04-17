"Газпром" решил прокачать больше газа через Украину. Кому война, кому - золотая копеечка

16:21 19.04.2021

"Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты аукциона на Regional Booking Platform.



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Компания решила запросить дополнительные 15 миллионов кубометров в сутки, это больше, чем в предыдущие месяцы. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал по 14,2 миллиона кубометров. В апреле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 миллиона кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем.



У "Газпрома" на этот год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров. В последнее время Европа увеличивает потребление газа. Глобальные поставки газа из России оказались на максимуме.



В первом квартале 2021 года компания прокачала в дальнее зарубежье 52,7 миллиарда кубометров газа - на 30,7 процента больше, чем год назад.



В Европе из-за холодной зимы истощились запасы газа. Из подземных хранилищ отобран максимальный за десять лет объем газа - 65,6 миллиарда кубометров, их заполненность после осенне-зимнего периода составила 29 процентов.