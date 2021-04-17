|Умерла от КОВИ казахская актриса Газиза Абдинабиева
17:28 19.04.2021
Известная казахстанская актриса Газиза Абдинабиева умерла на 73-году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил театральный режиссер Асхат Маемиров.
"Умерла Газиза Абдинабиева, гордость казахского театра и кино. Печально известная болезнь никого не пощадила. Заслуженная артистка Казахстана, обладательница орденов "Парасат" и "Курмет" Газиза Абдинабиева, полвека поражавшая публику своей искренностью и природным талантом в казахском театре, была особенным человеком с добрым сердцем и преданностью. Ушла из жизни самая талантливая актриса, сыгравшая роли мам и красивых девушек", – написал он.
Актрису запомнили по ролям, как тетя Роза или Марго из первых отечественных телесериалов "Перекресток" и "Саранча".Так же ее помнят по фильму "Молитва Лейлы".