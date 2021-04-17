 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Деятели КазКультурки опять интригуют и кляузничают в борьбе за кресло профильного министра
17:51 19.04.2021

Арыстанбек Мухамедиулы хочет вернуться на должность министра?

Открытое письмо известных деятелей культуры с критикой министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой организовано экс-главой этого ведомства.

Об этом пишет total.kz со ссылкой на интернет-сайт Nege.

"В обращении к президенту Касым-Жомарту Токаеву деятели культуры не согласились с решением министра и вступились за уволенного директора ГАТОБ им. Абая. Ая Калиева была уволена в феврале текущего года. Среди тех, кто подписал обращение:

Бибигуль Тулегенова, Лаки Кесоглу, Гафиз Есимов, Ренат Салаватов, Нуржамал Усенбаева, Нагима Ескалиева и другие. Однако после появления в соцсетях поста режиссера Ермека Турсунова, в котором он написал, что люди недовольны работой министра Раимкуловой, народная артистка Бибигуль Толегенова заявила, что "мы лишь хотели пояснений по поводу увольнения Калиевой, мы не критиковали министра". Худрук ГАТОБ Шахимардан Кайдарулы и вовсе заявил, что Бибигуль Тулегенова никогда бы не подписала такую "кляузу". В свою очередь, глава Ассоциации казахских композиторов Артык Токсанбаев считает, что за постом Ермека Турсунова стоит бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Но Турсунов опроверг эту версию. Достоверный источник нашего издания утверждает, что министр Актоты Раимкулова тяжело восприняла обвинения в свой адрес. А ее сторонники уверены, что за нападками стоит ее предшественник - Мухамедиулы, который хочет снова занять кресло министра культуры", - говорится в материале.

Источник - total.kz
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