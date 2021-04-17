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Даже КырДепутаты догадались, что Минздрав Аконит (Бейшеналиев) - опасный для жизни неадекват
19:42 19.04.2021

19 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Депутаты Жогорку Кенеша выразили недоверие министру здравоохранения

Включить в повестку дня заседания парламентского комитета по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению вопрос о выражении недоверия министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву предложил депутат Жанар Акаев.

"Министр раз за разом не приходит на заседание комитета. Пока действует нынешняя редакция Конституции, это правительство было нами сформировано, фракция "Республика" предложила кандидатуру Алымкадыра Бейшеналиева", - отметил он.

Депутат добавил, что его предложение обосновано не игнорированием министром заседаний, а тем, что своими заявлениями о лечении иссык-кульским корнем пациентов с коронавирусной инфекцией он опозорил кыргызскую медицину перед мировым сообществом.

"Министр поддерживает знахарство, пропагандирует лечение иссык-кульским корнем. У нас, что, нет врачей? Кыргызская медицина имеет вес в мировом сообществе, а нынешними действиями министра весь имидж сошел на нет, осуществляется пропаганда знахарства", - сказал он.

Депутат Евгения Строкова отметила, что в повестку специально были включены только вопросы, касающиеся здравоохранения. "Мы в прошлый раз так решили сделать, но с условием, чтобы министр сам присутствовал. Я понимаю, у него важная задача - он разливает аконит по бутылкам. Но он глава ведомства. Не думаю, что есть смысл рассматривать вопросы без него", - отметила она.

Коллеги поддержали предложение Жанара Акаева и решили выразить недоверие министру. "Письмо будет направлено правительству, оно будет решать этот вопрос", - уточнил Жанар Акаев.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень - очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое "лечение" он не намерен.

Однако сегодня в аккаунтах президента Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) - многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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