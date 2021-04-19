Беломайдан пришел к террору – провал операции "Тишина", - А,Цуканова

00:42 20.04.2021 АРИНА ЦУКАНОВА | 19.04.2021



Как планировалось покушение на Лукашенко



С самого начала беломайдана было ясно, что дело не закончится "мирными протестами". Не для того оппозиция наращивала мускулы, чтобы разбежаться по схронам и заграницам.



Западные кураторы несостоявшейся белорусской "революции" считали, что массовость протестов под бел-червона-белыми прапорами и пятая колонна в государственных структурах Белоруссии, образовательных учреждениях, среди творческой интеллигенции расшатают режим и вынудят Александра Лукашенко ступить на гибельный путь Виктора Януковича – согласиться на договоренности с протестующими под гарантии каких-нибудь польских или прибалтийских фигур (на Украине "фигуры" были из Франции и Германии). А дальше – по накатанной: подмена большинства меньшинством, внешнее управление, разгул национализма, страна – вразнос. Пример Украины перед глазами.



Однако в Белоруссии блицкрига не вышло. С "мирной революцией" не сложилось. Быстро выяснилось, что Лукашенко по пути Януковича не пойдет. Стало понятно, что состоявшееся в Вильнюсе провозглашение Тихановской "избранным президентом Балторуссии" ничего не дает. А "проект конституции" от оппозиции вообще развеял все сомнения по поводу беломайдана, целью которого было возвести у границ России еще один антироссийский бастион под польско-литовским управлением в интересах США. Другой судьбы для Белоруссии устроители "революции" не мыслили.



Выдыхаясь, "мирная революция" перешла к террору. Появилась группа, решившая, что самым надежным способом смены власти является физическое устранение Лукашенко и членов его семьи на волне вооруженного мятежа. План назвали "Тишина", за основу взяли "египетский сценарий". "Это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать", – заявил один из "сценаристов", известный политический аналитик Александр Федута. Он имел в виду убийство президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года на военном параде. Тогда группа военных открыла по трибуне, где находились Садат, египетские военачальники и высокопоставленные чиновники автоматный огонь. Садат был смертельно ранен, когда встал с кресла; в перестрелке были убиты 11 и ранены 28 человек.



Убийство Анвара Садата 6 октября 1981 года вдохновило организаторов покушения на Александра Лукашенко



Убийство Анвара Садата 6 октября 1981 года вдохновило организаторов покушения на Александра Лукашенко



Убийство Анвара Садата 6 октября 1981 года вдохновило организаторов покушения на Александра Лукашенко



Убийство Анвара Садата 6 октября 1981 года вдохновило организаторов покушения на Александра Лукашенко



Датой убийства Александра Лукашенко был выбран День Победы 9 мая. В качестве еще одной, резервной даты рассматривалось 3 июля, когда в Белоруссии празднуется освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков и провозглашение независимости. Для переговоров с белорусскими военными, которые будто бы выразили готовность содействовать заговорщикам, была выбрана Москва.



План организаторов "революции" впечатляет: заговорщики ведут речь об "устранении самого главного" (задача №1), о блокировании ОМОН и внутренних сил (задача №2), о захвате "символических объектов" в центре белорусской столицы, включая "радиостанции и телевидение" (задача №3). "И желательно заблокировать Минск, чтобы они не могли подтянуть внешние войска", – настаивает прилетевший из США Юрий Зенкович, еще один "мозг" заговора. Зенковичу "доложили" какие-то "ребята", что "есть возможность полностью заблокировать всю энергосистему Белоруссии". Лихое заявление с учетом введенной в эксплуатацию Белорусской АЭС!



Федута жаждет интернировать "как минимум 30 человек буквально в первый час" – руководство МВД, КГБ и "часть штатских". Зенкович сообщает, что "наши ребята" (опять они!) якобы взломали серверы силовых ведомств Беларуси, "выкачали базы данных", которые он готов предоставить.



Не дожидаясь итогов осуществления "египетского сценария", "сценаристы" тут же делят власть: белорус с паспортом гражданина США подгребает под себя суды, юстицию, парламент. Федута – СМИ, образование, культуру, Центральную избирательную комиссию, "идеологические ведомства".



Управлять страной они собирались не менее пяти лет. "Наша задача – трансформировать общество и государство", – объявляет Зенкович. Сейчас белорусы еще не готовы к переменам и, случись новые выборы, проголосуют за какого-нибудь нового Лукашенко. А этого быть не должно! Требуется "трансформация" (репрессии). "Выращивать демократию" Зенкович предлагает по примеру Польши (что означает внешнее польское управление всем процессом).



Этот прибывший из США деятель хвалится "группой партизан с оружием на базах". Он собирается "пройти" по своим украинским контактам.



Не обходятся переговоры без темы "кошелька Лукашенко", который заговорщики предлагают "просто взять тихонечко, при случае". Встают перед глазами картины из Межигорья – резиденции Януковича под Киевом, где "революционеры достоинства" долго искали вожделенный золотой унитаз, а не найдя, увезли и унесли все возможное и невозможное "тихонечко, при случае". Так и здесь держат в уме "золотой кошелек".



Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию и ликвидации заговора длились полгода. 14 апреля Федута и Зенкович были задержаны в Москве сотрудниками ФСБ России. Сейчас они находятся в следственном изоляторе КГБ в Белоруссии. Уголовное дело по статье 357 УК РБ – "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем". Это первое такое дело за тридцать лет.



По предварительным данным известно, что в преступную группировку, кроме Зенковича и Федуты, входили лидер националистической партии БНФ Григорий Костусев (он задержан на территории Белоруссии) и несколько живущих в США белорусов. В группировку был включен бывший заместитель командира боевой группы спецподразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" МВД РБ Игорь Макар, сбежавший в Литву. Сам Макар это пытается опровергнуть, уверяя, что он непричастен к переговорам в Москве, а инициатором "совещаний" в Zoom был Юрий Зенкович.



"Гражданин США Юрий Зенкович был связан со спецслужбами США, – рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. – Он предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих Республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти". Зенкович, судя по его речам, собирался использовать и украинский потенциал.



США и Польша поспешно выступили с заявлениями о своей непричастности к подготовке покушения на Лукашенко. Однако представить дело так, что Федута – простой политолог-литературовед, Зенкевич – простой американский юрист, Костусев – простой националист, а остальные заговорщики – просто люди с фантазией, вряд ли выйдет. И на сумасшедших эти люди не тянут, тем более что в группе состоял врач-психиатр (тоже проживающий в США). Не случайно тема подготовки покушения на главу Белоруссии обсуждалась в телефонном разговоре Байдена и Путина, как подтвердил пресс-секретарь российского президента.



Ничто в этой истории не случайно. Попытка свержения действующего главы государства силой – "египетский" это сценарий, "ливийский" или "украинский" – является логическим шагом принявших решение произвести смену режима. Думаем также, это и следствие белорусской политики многовекторности. Внешние силы, заинтересованные в "трансформации" белорусского государства, ответили на многовекторность Минска сначала организацией беломайдана, затем – подготовкой убийства Лукашенко. Источник - Фонд стратегической культуры

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