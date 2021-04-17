Сердар Бердымухамедов избран президентом "Международной ассоциации ахалтекинского коневодства"

00:51 20.04.2021

Вице-премьер, глава Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердар Бердымухамедов избран президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.



Избрание прошло на заседании ассоциации, прошедшем в Ашхабаде, под председательством главы Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Выступая на заседании, туркменский лидер сказал, что необходимо избрать нового, достойного руководителя ассоциации и предложил участникам заседании высказаться по этому вопросу. Несколько членов ассоциации взяли слово и предложили на этот пост кандидатуру вице-премьера, главы Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Затем состоялось голосование, в результате которого президентом Международной ассоциации ахалтекинского коневодства единогласно был избран Сердар Бердымухамедов.



Новый глава ассоциации в своем выступлении пообещал приложить все силы для приумножения мировой славы ахалтекинских скакунов, дальнейшего развития национального искусства коневодства и широкой популяризации ахалтекинцев в мире.