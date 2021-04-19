РосКишлакВласти. Узбеков-нелегалов обязали жениться на русских бабах, - "СП"

01:20 20.04.2021 Узбеков-нелегалов обязали жениться на русских бабах

Наши власти хотят натурализовать необразованную кишлачную массу, но азиатам проще стать уголовниками



Александр Ситников



19.04.2021



Пресс-служба агентства по вопросам внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщила своим гражданам тревожную новость: "Более 200 тысяч граждан Узбекистана, нелегально работающих в России, уже предупреждены о депортации из РФ в случае, если они не выйдут „из тени" до 15 июня".



Произошло это после того, как на заседании Межпарламентской ассамблеи государств - членов Содружества первый замминистра МВД РФ Александр Горовой в достаточно резкой форме, хоть и несколько запутано, сказал: "Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ".



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Сотням тысяч незаконных мигрантов пообещали депортацию

"Численность… незаконна" нашим чиновникам известна достаточно точно. По данным МВД, в РФ находится почти миллион нелегальных мигрантов из государств - членов Содружества. Больше всего из Узбекистана - порядка 332 тыс., а также из Таджикистана - 247 тыс., с Украины - 152 тыс., из Азербайджана - 120 тыс., из Киргизии - 115 тыс., из Армении - 61 тыс., а также 56 тыс. - из Молдавии и 49 тыс. - из Казахстана.



Чтобы убрать "незаконную численность", власти Узбекистана и России пытаются быстренько договориться. Об этом сообщил РИА "Новости" глава представительства узбекского Агентства по трудовой миграции в РФ Саиднумон Мансуров.



Случайно, или нет, но кампания по наведению порядка с нелегалами из СНГ силами МВД РФ совпала с ужесточением миграционной политики Китая в отношении узбеков, которые с целью заработка тоже проникают в Поднебесную.



Начнем с того, что в китайской печати периодически появляются сообщения о депортации из аэропортов Пекина и Урумчи нелегалов в Ташкент. Они попадают в КНР как путешественники по визе группового тура (по-другому никак). Ясное дело, не для того, чтобы полюбоваться Великой китайской стеной и буддийскими храмами, а с целью извлечения незаконного дохода.



Короче, китайские визовые службы начали плотно работать с пограничниками и таможенниками в рамках противодействия незаконного челночного бизнеса. "Если из нашей группы пропал один человек, у них есть причина потом не пускать нас всех", - поделился сложностями проникновения в Китай некий предприниматель Карим Мухаммадходжаев, который несколько лет назад покупал в КНР постельное белье, а затем в два раза дороже толкал его у себя дома или в других странах СНГ.



Пекин можно понять. По оценке ЦБ Узбекистана, узбекские челноки заработали в 2018 году на контрабанде китайским товаром $ 843 млн. Скорей всего, регулятор сообщил о верхушке айсберга. Нет даже приблизительных оценок, сколько тысяч человек кормилось за счет контрабандного бизнеса, но речь может идти о сотнях тысяч. Оказывается, достаточно в год сделать пять ходок в КНР, чтобы жить относительно безбедно. По местным меркам, разумеется. И необязательно для этого было месить бетон в России и махать метлой.



Понятное дело, челноки не везут себе домой, а потом - в СНГ товары фабричного Китая. На ташкентском Ипподромном базаре, где торгуют "Made in China", наличествует только контрафакт. Похоже, что эти же подделки Chanel и Christian Dior, а также бытовой техники и одежды мировых брендов расползаются по СНГ и наносят колоссальный репутационный ущерб КНР.



С некоторого времени назад везти из Китая в Узбекистан контрафакт низкого качества, но в яркой упаковке и с лейблами ведущих производителей, стало проблематично. А с ведением противоковидных мер - практически невозможно. Естественно, в Ташкенте нашлись политики и бизнесмены, которые не без подачи американцев, борьбу Пекина с незаконным бизнесом увязали с якобы прессованием мусульман, живущих в Синьцзяне.



Но это не все проблемы, свалившиеся на головы ташкентских правителей. О падении доходов населения Узбекистана говорит тот факт, что в 2020 году импорт в долларовом выражении из Узбекистана в КНР, являющуюся торговым партнером № 1, сократился более чем на 30%.



Отметим также, что бедность является в Узбекистане закрытой темой. В обращении к Олий Мажлису (парламент Узбекистана) 24 января 2020 года глава государства Шавкат Мирзиеев вынужден был впервые признать, что ситуация с уровнем жизни граждан тяжелая. Значит, жесть, дальше некуда! Причем его выступление фактически совпало с началом китайской жесткой борьбы с узбекскими челноками.



Особенно много безработных, по данным Мирзиеева, в Ферганской, Самаркандской, Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях. Даже по официальным данным, в солнечной республике насчитывается около 1,4 миллиона официально безработных женщин и молодежи. Уровень безработицы составляет 13 процентов среди женщин и 15 процентов среди молодежи. Но даже работающие живут в тяжелейшей бедности.



Фарход Иногамбаев, уроженец Узбекистана, а ныне финансист с Уолл-стрит, специализирующийся на развивающихся рынках, утверждает: "Строгий надзор Китая за теми, кто въезжает в страну, может стать рычагом давления на правительство Узбекистана. Это способ сделать страну труднодоступной для своих соседей". Под последними надо понимать только РФ. Ну не поедут же узбеки в Таджикистан на заработки.



Те, кто неплохо кормился за счет китайского контрафакта, ломанулись в Россию. Если несколько лет синонимом гастарбайтера является таджик, то сейчас все больше говорят об узбеках, что, собственно, подтверждается статистикой МВД РФ. Как итог на форумах об узбекской "волне" русские юзеры жалуются на трудовой демпинг.



Форумчанин Дед Банзай пишет:



"Прогноз от меня лично - они обвалят зарплаты у нас в ноль. Будут за доширак работать, лишь бы что-то домой отправить. Не умеющие считать обыватели даже будут этому рады. Стрижка теперь будет стоить 100 руб., а услуги по ремонту по 500 руб. за квадрат. Только не надо мне про хороших специалистов из Азии рассказывать. Плавали, знаем… несоблюдение СНИПов, полная техническая безграмотность, низкое качество, отсутствие какой-либо гарантии".



Ему вторит некий fofo:



"Зачем нам узбеки? Потому что дешевая рабочая сила. Потому что полностью бесплатная, не требующая каких-то социальных отчислений. Готовая работать за гроши, не бастующая. Потому что 20 узбеков дешевле, чем один экскаватор с экскаваторщиком".



Можно не сомневаться, под аналогичными постами подпишется большинство россиян. Другая правда заключается в том, что узбеки и прочие эссенгэшники-гастролеры легализоваться не могут. Разрешение на работу сроком на год стоит примерно $ 500, плюс еще ежемесячные обязательные платежи в размере около $ 50−125. В сумме выход из "тени" обойдется мигранту ориентировочно $ 1700, что ненамного больше той суммы, которую он посылает на родину. Кроме того, легалы, в отличие от коллег, работающих в черную, платят налог в размере 30 процентов вместо 13 процентов налога на доходы физических лиц.



Короче, выбор у узбеков невелик. Александр Горовой как представитель российского государства по сути поставил их перед неразрешимой дилеммой: либо натурализоваться, либо депортироваться. Второе для многих смерти подобно, особенно после закрытия китайской границы. Но первое - то бишь выход из "тени" - не сулит ничего хорошего. Азиатам придется по-прежнему пахать за доширак, но без переводов заработка своим семьям.



Проще всего Каримам и Шавкатам жениться на русских женщинах, тем более свободных дам у нас в переизбытке. Такие примеры есть, но они скорее исключение из правил. Наташи и Оли тоже читают узбекские форумы и знают, что гастарбайтеры едут в Россию, чтобы хоть как-то прокормить своих "мал-мала-меньше". Именно поэтому наши дамочки не горят желанием свить гнездышко с многоженцем, причем необразованным.



Между тем, в соцсетях навалом объявлений на тему "Делаем любые документы и справки. Все на оригинальных бланках и оригинальных расходниках". Можно не сомневаться, что очередная кампанейщина по борьбе с азиатами-нелегалами обернется новым скачком коррупции.



Опыт же Китая показывает, что все попытки как-то обелить доход узбеков-челночников провалились. Кончилось это тем, что в РФ "китайскую одноразовую дешевку" не ругает только ленивый, тогда как экспорт "Made in China" в США и ЕС растет. А ведь американцы с немцами не покупают плохие товары.



Возможно поэтому в Пекине пришли к выводу, что правильнее вообще не пускать узбеков в страну, хотя бы потому, что выход из "тени" оставляет азиатов без дохода. В правовом поле местные бизнесмены и работники в большинстве случаев имеют конкурентное преимущество. Ну ладно бы, если речь шла об особо ценных специалистах. Но едет к нам темная и необразованная кишлачная масса, в чем, собственно, признался их президент Шавкат Мирзиеев, когда заявил, что нищета - это удел прежде всего многочисленных сельских жителей. Источник - svpressa.ru

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