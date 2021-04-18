И.о. премьера Ливана Диаб призвал "арабских братьев" спасти его страну. Дна кризиса не видно

06:07 20.04.2021

20 апреля 2021, Антон Антонов

Ситуация в Ливане ухудшается и выхода из кризиса не видно, заявил и.о. главы правительства страны Хасан Диаб.



По его словам, "Ливан погружается все глубже в темный туннель, из которого не видно выхода". Ливан уже обратился за помощью к Катару и "будет пытаться достучаться до других арабских братьев". Диаб сказал, что "тонущий Ливан нуждается в спасательном круге, но не может получить помощи от международного сообщества из-за задержки с формированием нового кабинета". Он пояснил, что экономический коллапс вызван "ошибочной политикой заимствования" и коррупцией, которая царила среди ливанских властей "на протяжении десятилетий", передает ТАСС.



Напомним, Ливан включен ООН в список стран, которым угрожает острый голод. Министр иностранных дел России Серей Лавров заявил, что Москва обеспокоена политической ситуацией в Ливане и готова продолжать помогать государству в оздоровлении экономики.