 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия готовится к неизбежному. Началась регистрация кандидатов на пост президента, - "Къ"
07:31 20.04.2021

Газета "Коммерсантъ" №69 от 20.04.2021, стр. 6
В Сирии началась подготовка к президентским выборам, назначенным на 26 мая. В течение десяти дней претенденты на пост главы государства должны представить документы для регистрации. Согласно действующей конституции, президент Башар Асад имеет право в последний раз принять участие в выборах. Сирийская оппозиция уже назвала предстоящее голосование фарсом. Заранее отказались признать выборы США и ЕС. Россия же призывает уважать основной закон республики.

В понедельник в Сирии официально дан старт приему заявок от желающих баллотироваться на пост президента. Регистрация кандидатов продлится до 28 апреля. Сами выборы состоятся в Сирии 26 мая, голосование в посольствах за рубежом пройдет 20 мая. Решение о датах голосования было принято накануне в ходе специального заседания Народного совета (парламента) Сирии. "Когда наша доблестная армия противостоит террористам на поле брани, долг каждого гражданина состоит в том, чтобы воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в выборах для срыва заговоров против Сирии",- заявил председатель парламента Хаммуд Сабаг.

Противоположной точки зрения придерживается оппозиция. "Объявление режимом Асада даты своих фарсовых выборов подтверждает, что он по-прежнему оторван от реальности и от сирийского народа, восставшего десять лет назад. Асад потерял легитимность с первой пролитой им капли крови",- написал в Twitter глава Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Наср аль-Харири. Такие же заявления делают и другие оппозиционеры в эмиграции, призывая бойкотировать выборы. Внутренняя оппозиция пока к решению не пришла.

Согласно конституции Сирии, принятой в 2012 году, кандидат на пост президента должен быть мусульманином, по возрасту старше 40 лет, иметь сирийское гражданство по рождению и постоянно проживать в стране не менее десяти лет. Прежде чем подать в Высший конституционный суд документы для регистрации, кандидат в президенты должен также заручиться поддержкой 35 из 250 депутатов Народного совета, каждый из которых имеет право отдать свой голос только одному человеку.

То есть в итоге может быть не более семи претендентов на пост президента.
Каждый глава Сирии имеет право находиться на своем посту не более двух семилетних сроков. Соответственно, действующий президент Башар Асад имеет право в очередной раз выдвинуть свою кандидатуру. Пока официально он не объявил о своих планах, но мало кто сомневается, что господин Асад пойдет на выборы и выиграет их. В 2014 году он получил 88,7% голосов избирателей.

Уже в понедельник с просьбой поддержать их кандидатуры для выдвижения на выборы к парламентариям обратились два человека: член политбюро Социалистической юнионистской партии, бывший депутат парламента и экс-министр по делам Народного совета Абдалла Саллюм Абдалла и бизнесмен Мухаммед Фирас Ясин Раджух, который семь лет назад уже пытался зарегистрироваться в кандидаты на пост президента.

Выборы пройдут в районах, подконтрольных Дамаску. За семь лет, прошедших с предыдущего голосования, эта территория расширилась. Однако голосование по-прежнему невозможно провести в Идлибе, а также части районов на севере и северо-востоке Сирии, находящихся под управлением либо лояльной Турции оппозиции, либо Курдской автономной администрации. Что касается голосования за рубежом, то оно не затронет большую часть беженцев (примерно треть от живущего в Сирии населения). Право голоса есть только у тех, кто зарегистрирован в посольствах, и это явно не беженцы. Кроме того, семь лет назад часть стран (например, Франция, Германия и Турция) и вовсе запретила проводить голосование в дипломатических учреждениях Сирии на своей территории. Скорее всего, ситуация повторится. Еще месяц назад министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал, что "фиктивные выборы в разрушенной стране" не могут быть заменой настоящему политическому процессу. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз окажет поддержку Сирии "только при условии прогресса в политическом урегулировании, принятия новой конституции и проведения свободных выборов под эгидой ООН". Предстоящее голосование свободным в ЕС не считают. Аналогичную позицию занимают и США. "Я призываю международное сообщество не обманываться предстоящими президентскими выборами в Сирии. Они не будут ни честными, ни свободными. Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2254",- заявила в марте постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она также призвала Россию оказать давление на Дамаск, "чтобы он перестал медлить и занялся причинами конфликта в Сирии".

И сирийская оппозиция, и поддерживающие ее страны считают, что, согласно принятой в 2015 году резолюции Совбеза ООН 2054, выборы должны состояться только после принятия новой конституции. В связи с этим некоторые надежды возлагались на сирийский Конституционный комитет, который должен был согласовать текст основного закона страны. За полтора года с начала работы комитета состоялось пять заседаний его редакционной группы, но никакого компромисса между представителями Дамаска и оппозиции достигнуто не было.

Участники комитета даже не приступили к работе по тексту конституции.
Предполагалось, что шестое заседание редакционной группы в Женеве состоится до священного для мусульман месяца рамадан (в этом году с 12 апреля по 12 мая), однако спецпредставитель генсека ООН Гейр Педерсен решил не созывать встречу до тех пор, пока главы правительственной (национальной) и оппозиционных делегаций Ахмед аль-Кузбари и Хади аль-Бахра не дадут письменных обязательств придерживаться согласованного регламента работы. Планировалось договориться и о личной встрече двух сопредседателей комитета. Однако пока ничего не вышло. Делегация Дамаска не хочет связывать себя конкретными обязательствами по темам и срокам дискуссии. Неслучайно оппозиция и Запад не раз обвиняли сирийские власти в затягивании переговорного процесса. "Смена режима никуда не исчезла в качестве задачи, которую там (на Западе.- "Ъ") преследуют. Поэтому, исходя из таких подходов, очень трудно ожидать, что правительство Сирии будет бежать с распростертыми объятиями на каждое приглашение приехать в Женеву",- сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе проходившей в прошлом месяце ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

В Москве считают, что работа конституционного комитета не исключает проведения выборов в Сирии в этом году и это не противоречит резолюции 2054.

Мы не можем игнорировать действующую конституцию, значит, выборы должны состояться в любом случае. Будет новая конституция, с которой согласятся все, будут новые выборы",- говорят российские дипломатические источники.

По словам научного руководителя Института востоковедения РАН Виталия Наумкина, в случае удачного завершения работы Конституционного комитета новые выборы могут пройти до завершения следующего президентского срока президента Асада. "Нет трагедии, что Запад не признает выборов. Очевидно, что победит Асад. Но и на Западе есть здравомыслящие люди, которые понимают, что идея переноса абсурдна, так как в этом случае наступят безвластие и хаос",- сказал он, отвечая на вопрос "Ъ" в ходе дискуссии на площадке Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618893060
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