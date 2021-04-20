Пекин нашел ответ на вызов, брошенный Байденом, - В.Скосырев

07:34 20.04.2021

Китай создает неформальный альянс стран, подвергшихся американским ограничительным мерам

Владимир Скосырев

20 апр. 2021



Пекин предупредил Вашингтон, что продолжение Америкой курса, враждебного Китаю, может привести к непредсказуемым последствиям, даже к войне. Чтобы предотвратить катастрофу, США должны восстановить добрые отношения с Китаем, заявил замминистра иностранных дел страны Ле Юйчэн. Проблема в том, что в Белом доме к таким призывам остаются глухи. Напротив, новая администрация США создает коалицию демократических государств с целью сдержать Китай. Учитывая эту угрозу, КНР решила укрепить связи с Россией и другими странами, подвергающимися давлению Запада.

Подтверждения того, что США расширяют антикитайский "единый фронт", поступают в Поднебесную едва ли не ежедневно. Возьмем совместное заявление, опубликованное президентом США Джозефом Байденом и японским премьер-министром Есихидэ Сугой по итогам их встречи в столице США. В нем эти лидеры сумели наступить на самые больные мозоли в отношениях Китая с коллективным Западом. Байден и Суга указали на недопустимость возросшей активности китайских вооруженных сил в Тайваньском проливе, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, осудили репрессии КНР в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



Суга стал первым зарубежным руководителем, удостоившимся аудиенции у Байдена. В то же время по инициативе Госдепартамента США разрабатываются планы противодействия китайской экономической и политической экспансии в Европе.



Это вызывает тревогу в Пекине. МИД КНР заявил агентству Reuters, что "Китай всегда решительно выступал против того, что США создают блоки и антикитайские клики на идеологической основе. Мы надеемся, что определенные страны поймут, в чем их интерес, и не позволят превратить себя в антикитайские инструменты в руках США".



Таков пропагандистский ответ Вашингтону. В то же время Пекин предпринял ряд шагов по линии дипломатии. Он стал более активно продвигать взаимодействие с Россией, Ираном и Северной Кореей, которые, как и Китай, подвергаются американским санкциям. Через несколько дней после диалога с США на Аляске министр иностранных дел, член госсовета Ван И принял главу МИД России Сергея Лаврова, который указал, что необходимо дать отпор навязываемым Западом цветным революциям.



Неделей позже Ван И прилетел в Иран и подписал с ним экономический пакт. А председатель КНР Си Цзиньпин тем временем обменялся посланиями с лидером КНДР Ким Чен Ыном, где подчеркнул необходимость углублять взаимодействие. Одновременно Пекин препятствует американской политике в Восточной и Юго-Восточной Азии, привлекая на свою сторону экономически зависимых от него соседей. Ван И принял в приморской провинции Фуцзянь глав МИДов Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Южной Кореи. Как и в Европе, Китай делает ставку на свою экономическую мощь. Он обещает помощь или выгодные контракты тем странам, которые ведут себя более независимо по отношению к США.



При этом, как говорит Джанка Ортел, директор азиатской программы в Европейском совете по международным отношениям, Пекин готов пожертвовать своими экономическими выгодами, если их ставит под угрозу альянс демократий, формируемый США. Примером могут служить непропорционально жесткие контрсанкции, наложенные Пекином на членов Европарламента, требовавших наказать Китай за репрессии в Синьцзяне. Пекин включил этих политиков в свой черный список, несмотря на то что от воли евродепутатов зависит, будет ли ратифицировано соглашение Китая с ЕС об инвестициях. Китай добивался заключения этого соглашения в течение почти десятилетия.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава Департамента международных отношений ВШЭ, отметил: "Китайское руководство крайне осторожно относится к созданию альянсов. Оно не считает, что для того, чтобы выстоять, Китаю кто-то еще нужен. В течение 25 лет у Китая были хорошие рабочие отношения с Западом, благодаря этому Китай мог развиваться. И то, что в Америке заговорили о разъединении с Китаем, стало для Пекина неожиданностью. Ему приходится пересматривать политику. И теперь китайцы говорят, что Россия – это очень полезный партнер".



Раньше китайцы четко заявляли, что не должно быть союза, не должны отношения с Россией быть направлены против третьих стран. А теперь Ван И сказал, что у этих отношений нет "красных линий", они могут развиваться независимо от того, как на это смотрят другие. Затем было заключено соглашение с Ираном. "То есть для Китая возрастает значение тех стран, пусть даже не союзных, но с которыми можно координировать действия против США. Но в Пекине еще не пришли к выводу, что нужны настоящие союзники", – заключил Лукин.