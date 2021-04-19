Петров, Боширов и бравый солдат Швейк, - Михаил Хазин

08:00 20.04.2021

Враждебный шаг



Михаил Хазин



19 апр. 21



Чукча, как известно, не читатель, поскольку он – писатель. Я, разумеется, писателем могу себя назвать с большой натяжкой (публицистика и наука – не совсем беллетристика), хотя в части тиражей многим "настоящим" писателям (которые "про заек") могу дать много очков вперед. Тем не менее у меня тоже есть любимые книжки и некоторые из них мне существенно помогают в моей деятельности. Об одной из них я хочу сказать несколько слов



Но для начала – о наших конфликтах с Чехией. Они, как известно, обвинили нас в том, что мы у них что-то там взорвали и выслали наших дипломатов. А мы, соответственно, симметрично ответили, в результате чего от их посольства в Москве почти ничего не осталось. И вот вопрос, как это комментировать? Выглядит все очень серьезно, даже грозно, но есть несколько обстоятельств.



Первое. Я не так давно был в Праге и могу сказать, что антисоветские и русофобские настроения там существенно снизились. Впрочем, как и везде. Русофобская пропаганда, которую осуществляет элита "Западного" глобального проекта (или, как их назвал Трамп, транснациональные финансисты), как-то блекнет на фоне того "щастья", которое те же США устроили всему миру последнее десятилетие. Разумеется, началось это безобразие еще раньше, но для широкого слоя граждан стало понятно после 2008 года. И, соответственно, маятник качнулся в противоположную сторону, от логики "во всем виноваты русские коммунисты" к логике "во всем виноваты американские банкиры".



Второе. Такая ситуация, разумеется, у банкиров и находящейся у них на содержании "либеральной тусовки" (напомню, если демократия – это власть либералов, то либерализм – это власть банкиров) вызывает раздражение, что заставляет их все время усиливать русофобскую пропаганду, сочиняя уж совсем завиральные истории. И пресловутые "отравления", и истерика в США, связанная с нашим "вмешательством" в выборы, и так далее, и тому подобное. Подчас это выглядит настолько смешно, что даже не очень понятно, как этот бред комментировать.



Третье. Поскольку экономическая ситуация в мире все время ухудшается (это хорошо видно по макроэкономическим данным, которые либеральная пропаганда скромно укрывает от широкого взгляда общественности), то сторонники либеральных взглядов (а среди них довольно много искренних сторонников, хотя большая часть, конечно, отрабатывает за деньги) все чаще впадают в тяжелую истерику. Со всеми вытекающими последствиями.



Собственно, истерикой можно назвать и снос памятника Коневу в Праге и пресловутую высылку дипломатов за, якобы, организованный нами взрыв на военном складе, аж в 2014 году. Напомню, кстати, что в последнем многие годы виновными считались владельцы складов, "русский след" образовался совсем недавно. Но появление "Петрова и Боширова" придала ситуации совсем другой оттенок.



И вот здесь самое время вернуться к началу текста и вспомнить, что Чехия – родина двух классиков мировой литературы, Чапека и Гашека. А Гашек – автор самой гениальной книги, идеального учебника по борьбе с тупой бюрократией, "Похождения бравого солдата Швейка". Каждый раз, когда мне приходилось с этой самой бюрократией воевать, я накануне вечером читал эту книгу, начиная с любого места. И правильный настрой, поясняющийся по прочтении нескольких десятков страниц, неизбежно давал на следующий день эффективный результат.



Так вот, появление "Петрова и Боширова" вызывает такие яркие ассоциации с самыми разными эпизодами этой книги, что вывод напрашивается сам собой. Но вот акценты могут быть двух видов.



Вид первый, пессимистический. Суть его в том, что реальный сигнал, который власти Чехии направили России выглядит так:



"Вы – мировые изгои. И по этой причине мы можем сочинить любой бред, даже про "Петрова и Боширова", а вы будете вынуждены оправдываться и платить за то, что вы точно не делали. О чем знаем и мы, и вы!"



Второй вариант, оптимистический. "Ребята, нам выкручивают руки наши старшие англосаксонские братья, мы (пока) ничего не можем сделать. Поэтому мы придаем их требованиям высылать ваших дипломатов нарочито анекдотический оттенок. И вы так же отвечайте. Пусть сами потом мучаются. Собственно, в этом варианте все проблемы через несколько месяцев будут спокойно урегулированы, главное, чтобы вы в Москве поняли, что мы к этому отношения не имеем".



Различить два этих варианта мне пока сложно, поскольку у меня нет доступа к внутренним процессам в МИДе. Впрочем, главный вывод это не отменяет – само упоминание "Петрова и Боширова" однозначно говорит о том, что Прага не скрывает, что сама мысль об ответственности России за взрыв в Чехии, является абсолютно бредовой. И любой критически мыслящий человек это понимает (впрочем, это не мешает им иногда нести пургу, например, этим страдает достаточно разумный Анатолий Несмиян, известный в интернете как Эль Мюрид).



Впрочем, есть еще люди, которые "Похождений бравого солдата Швейка" не читали. Их, конечно, жаль, особенно молодежь (поскольку где им учиться обхождению с бюрократией?), не исключено, что они могут этой версии и поверить. Но тут я не помощник, если человек хочет, чтобы его дурили, то помешать ему в этом желании сложно, он сам должен принимать решения. Я могу только посоветовать читать правильные книги.