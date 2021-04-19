Революция инфантилов. Навальнизм как вырождение революционной идеи, - А.Воробьев

08:03 20.04.2021 Артем Воробьев

19 апреля 2021



Революция. Революционеры.



Слова романтичные, завораживающие, воодушевляющие, притягивающие, пугающие. Революции были и бывают разные. Красные, белые, черные, пролетарские, буржуазные, прогрессивные, консервативные, левые, правые, национальные, освободительные, либеральные, в конце концов, бывает и не менее притягательная "контрреволюция".



К ХХI веку революций по всему земному шару накопилось немало. Все их можно изучить, сравнить заявленные цели с полученными результатами, прочитать различные точки зрения на "героев" и "подлецов" революционных времен. У многих к сегодняшнему дню, с данного явления спал флер романтичности, обнажив множество непривлекательных черт революции как таковой. Однако мало кто даже сегодня позволяет себе усомниться в том, что революции прошлого были явлением более чем серьезным, тотальной переменой жизни государства и общества, кардинальным переделом власти, ради которой боролись несгибаемые фанатичные люди суровой закалки - революционеры, терпящие лишения и унижения, иногда теряющие в своем походе за установление идеального миропорядка и свою жизнь.



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К ним, самым разным революционерам, можно иметь сколь угодно разное отношение. Любить или ненавидеть, восторгаться или проклинать. Но нельзя отрицать серьезности их веры, мыслей и действий, которым они следовали на протяжении своей жизни.



Сегодня, как кажется на первый взгляд, общество стоит на пороге новой революции. Оппозиционные силы, если и не употребляют это слово открыто, в виду осторожности и боязни законодательства, чают ее скорейшего прихода. В историческое время, можно было бы сказать, живем, будет о чем рассказать потомкам. Свидетель революции, ни много ни мало.



Однако при взгляде на движение сегодняшних революционеров, навальнистов, я испытываю чувство, совершенно не соотносящееся с моим отношением как к самому феномену революции, так и к ее самым разным историческим воплощениям, а именно... брезгливость. Меня просто-напросто тошнит при взгляде на революционеров сегодняшнего дня. Иногда, бывает, я смеюсь, но это смех, вызванный бескрайним удивлением на фоне очередной оппозиционной дурости.



Как не посмотри на Навального и его соратников из ФБК (организация признана иностранным агентом) - везде виднеется лишь поражающий инфантилизм. Причем как в делах "больших", стратегических, так и в самых незаметных на первый взгляд мелочах. А ведь, как известно, "дьявол кроется в деталях". До "Бесов", как называл революционеров XIX века их современнник Ф.М. Достоевский, нашим оппозиционерам далеко. Думается, живи классик в наше время, то название своего романа о князе Мышкине, правда во множественном числе, он посвятил бы именно сегодняшним "борцам за прекрасную Россию будущего".



Я не следил пристально за судебными процессами Навального в начале года, но из доходящих отголосков из СМИ (причем большей частью оппозиционных) меня не покидало ощущение, что у "вождя" русской либерал-демократии просто-напросто "поехала крыша". Быть может, ловил я себя на мысли, я ангажирован, или просто ворчлив сам по себе. Но кого я не опрашивал из взрослых и серьезных людей, далеко власть не жалующих, никто не восхитился едкими шутками "вождя оппозиции", как и в целом его образом. Все сходились во мнении, что это "явно не то". Люди хотят увидеть альтернативу и лидера способного изменить страну, того, кто возьмет на себя груз реформации страны и общества, а видят клоуна в клетке.



Когда-то Фидель Кастро на судебном процессе заявил в конце своей речи, что "история меня оправдает". Пафосная фраза разошлась по миру, хотя на постсоветском пространстве и используется в довольно ироничном контексте. Но уж Фидель, как к нему не относись, имел право на подобные заявления и выступления. Он был настоящий боевик-партизан и революционер.



Навальный же вошел в историю своими истеричными воплями на суде, где рассказывал про рецепты соленых огурцов.



Я читал выступление Андрея Желябова на суде, народовольца, организатора покушения на Александра II. Говорил много, долго, рассказывал о необходимости и неизбежности грядущей революции и проклятом царизме. Но Желябов отлично понимал, что это, вероятно, его последние слова, если не в жизни, то уж точно на публике, не было никаких сомнений, что он будет повешен по приговору суда. Скоро смерть, надо высказать все напоследок.



После же приговора по абсолютно идиотскому (с точки зрения защиты и выпендрежа главной фигурантки) "квартирному делу" "ФБК" предлагает мне прослушать 23 минуты (!!!) последнего слова Соболь с обличающими "систему" речами и еще черт знает сколько ее интервью и возмущений в интернете впридачу, после того как суд по просьбе прокуратуры назначил ей… исправительные работы! Говоря проще, заставил Соболь отчислять 10% с зарплаты государству. Вот уж действительно, шум есть, а драки нет. Кого это может впечатлить? Ради чего все эти ежедневные потоки драмы? Детские игры в революцию.



"Процесс Соболь" с самого начала и напоминал не более чем глупую игру. Запомнилась мне фотография Соболь из зала суда, облетевшая все оппозиционные СМИ, где она пафосно стоит в "аквариуме" и читает "Дивный новый мир" Хаксли. Не сказать, что "высокая литература", но да ладно, мало ли, никогда не поздно восполнить пробелы в образовании. Но к чему эта фотография со столь известной и популярной среди псевдоинтеллектуальной богемы антиутопией? Уж поверьте мне на слово, "аквариум" суда не самое комфортабельное место для чтения литературы, еще и под прицелом множества камер. Просто зал суда для этого не создан, не почитаешь там книгу, разве что документы, имеющие отношение к судебному заседанию. Глупейшие пафос только что начатой книги и позерство "непоколебимой" Соболь поражает. На кого это рассчитано? Впечатлить такая картина может разве что школьника или полуученого человека, полного инфантила. "Ничего себе, смотрите, она книжки читает!" - так это в принципе свойство любого более-менее развитого человека, уж тем более политика, которым она себя считает.



В конце концов, по решению суда, Соболь и остальные отправляются под домашний арест, который на сегодняшний день уже отменен у половины фигурантов, так называемого ими "санитарного дела". Это учитывая еще и то, что Соболь прилюдно его нарушила, о чем заявила через соцсети. Любой другой человек моментально бы сменил ужасы домашнего ареста на комфортабельное содержание под стражей в СИЗО.



Да, "домашка" не самая приятная штука, по самым разным причинам, хотя это с какой стороны посмотреть. После заключения в СИЗО, которое по первой дают практически любому обвиняемому, хоть ты политический, хоть обычный уголовник, это вообще курорт. Но что тут начинается, когда навальнистам или их коллегам по борьбе с диктатурой (ультралевый журнал DOXA, чей контент на 95% состоит из леворадикальной пропаганды, как пример, поддержанный ФБК и всей оппозиционной московской тусовкой) выдают по "домашке" или по "запрету действий"! Визги, фурор, возмущение, сотни статей, подписи в защиту! Нас преследуют! Режиму нас не сломить! Отдельные персонажи тусовки вообще сравнивают своих кумиров чуть ли с мучениками, стоит тем лишь написать в фейсбуке, что их вызвали на допрос. Вот уже на первой полосе "Новой" красуются новые герои и жертвы режима с пафосными заголовками. Тьфу! Имейте совесть!



Вспоминаю, как я сам сидел, и не раз, в подвалах Басманного суда, где меня в течение года отправляли в СИЗО. В подвале каждый день кто-то сидит, каждый день в суде продлевают аресты фигурантам самых нашумевших дел, заведенных под надзором ФСБ и ГСУ СК. Про себя я возмущался, пылал эмоциями, но уж точно не визжал и не бился в истерике. Как и все остальные заключенные, кто соседствовал со мной. Предваряю сразу, во мне не сквозит обида на кого-либо, дескать, мало внимания было к моей персоне (мне оно не нужно со стороны навальнистов). Скорее я искренне недоумеваю, неужели вся эта либеральная толпа на полном серьезе считает подобных им жертвами "кровавой диктатуры"? А они себя канонизированными при жизни мучениками за правое дело под шум толпы?



Но! Хоть кто-нибудь из самих преследуемых лидеров ФБК обмолвился, сколько в результате тех же митингов, что были организованы Навальным и его командой, сейчас сидят в СИЗО и ждут реальные сроки в колонии их же сторонники и братья по революции? Я специально просмотрел все возможные публикации на всех ресурсах навальнистов. Нет. Ни имен, ни слов поддержки, ни где томятся, ни как и чем помочь. Все как у детей! Никакой ответственности, никакой рефлексии. Лишь как дети, которым требуется внимание, они носятся со своими "запретами определенных действий", "домашними арестами" и слезами о том, как они не могут пользоваться интернетом: "посмотрите на меня! Я страдаю! Угнетают! Я! Я! Я мученик!". Такое не позволяли себе даже "бесы" прошлого, которые готовы были пожертвовать всем и всеми ради достижения коллективного "светлого будущего".



Но а как же тогда стоит себя вести, если не визжать? Может автор предлагает молчать? Нет, я не предлагаю молчать, если это не имеет смысла, но лишь хотя бы изредка примерять на себя одежды других людей и как-то сопоставлять свои "страдания" с реальными проблемами многих остальных, зачастую абсолютно неизвестных публике лиц. Один мой знакомый, провел на домашнем аресте по сфальсифицированному обвинению (признательные показания дал после суток избиения в отделе и пыток шокером) 3,5 года. За 3,5 года дело даже не дошло до суда, благо, арест, наконец, отменили и дали подписку о невыезде. Примерьте на себя, те, кто познал месячный карантин, можете ли вы 3,5 года просидеть в квартире, не покидая ее пределов вообще? Естественно, еще и без работы. Среди моих "знакомых по несчастью" есть те, кто за те же 3,5 года нахождения в СИЗО еще даже не успел получить срок, а потратил столько времени лишь на поездки на суды в автозаках (еще та пытка, кто знает). Много ли людей знают о них? Подавляющее большинство из них лишь удостаивалось пары новостей в СМИ по типу "арестовали - приговорили". Никто из них не вел себя так, как ведут себя кричащие "революционеры". Мне известны многие, кто проходил тюремное заключение, как современники, так и те, кто отделен от меня десятками и сотнями лет истории. Но нигде я не встречал таких инфантильных визгов, которые я слышу от навальнистов. Понимаю, что "работа такая", но любому вменяемому взрослому человеку смешно читать о таких "страданиях" на ежедневной основе. На месте "лидеров революции" и ее активных участников мне было бы просто стыдно так себя вести, изображая из себя мученика, зная, как долго и в каких условиях, лишенные любой информационной поддержки, томятся фигуранты многих других уголовных дел. Даже тот же их вождь, решивший голодать, в колонии стал посерьезнее. К слову сказать, тот случай, когда самопожертвование, на мой взгляд, не конвертировалось в какую-либо пользу. Скорее уж, у любого вменяемого человека возникает закономерный вопрос: "что ты делаешь?". Не касаемо акта голодовки, а об абсолютно хаотичной траектории борьбы "политика".



Действия навальнистов напоминают собой какую-то игру в песочнице, хотя по возрасту их деятели уже разменяли не один десяток лет.



Казалось бы, наконец ФБК достигли своего - массы выведены на улицу и заряжены как никогда, Навального сажают, настал решающий момент битвы. Но даже тут они не понимают, что делать. То они бегают по центру Москвы, то идут к Матросской Тишине, затем отдают приказ расходиться по домам. И никто из них не может дать внятного ответа: зачем? Куда идти, какая цель? В чем смысл каждого из этих действий? Спустя пару акций они влегкую отменяют все дальнейшие протесты, которые они так накручивали в медийном пространстве, и предлагают светить фонариками во дворе на День влюбленных. Это не тянет даже на пародию на "сатьяграху" Ганди или стачки рабочих. После фонариков они уже месяц ждут, пока их вождь голодает, когда на карте России в интернете появятся 500 тысяч отметок, завораживая всех словами про "самый большой митинг в истории России". На момент написания этих строк заветная цель "набрать 500 тысяч" вновь отменяется и оглашается призыв собраться через три дня в центре Москвы, под стенами Кремля. Все это больше напоминает мне то ли "казаков-разбойников", то ли лагерную зарницу. "Движуха" здесь и сейчас, без каких-либо намеков на наличие выверенной мысли. Сегодня пробуем это, а завтра это, бежим туда, потом налево! Авось повезет, сработает!



До этого глава навальновского "Альянса врачей" едет в колонию к своему вождю и требует у местного персонала пропустить ее на территорию зоны для оказания помощи своему пациенту. Восторгу соратников Навального в интернете нет предела, вот только у любого мало-мальски здравого человека опять же встает резонный вопрос - что вообще это было? Где видано такое, чтобы человек просто заявлялся под ворота зоны и требовал пропустить его в исправительную колонию на основании того, что он личный врач (то, что она офтальмолог уж ладно, вопрос последний)? Благодушный порыв? Не может остаться в стороне? Может быть. Но а цель-то какая? Как это она себе видит? На основании чего она должна пройти в режимный объект? По такой логике тогда пускай пропустят к Навальному и всех его сторонников, с ними Алексею будет, наверное, еще и не скучно. Детские игры на публику без смысла и цели под прицелом десятков видеокамер.



Многие насмехались над Тихановской. Вот, дескать, лидер оппозиции, домохозяйка, только от плиты отошла, что она может? Но Навальному и его соратникам до Тихановской далеко как до луны пешком. Нередко Навального сравнивают с Ельциным. Но уж на что Ельцин был дурак, но в сравнении с современным "вождем оппозиции" он выглядит как умнейшей и закаленный революционер. Да, ему очень повезло с бесхребетным Горбачевым, но все же, уровень стратегии борьбы за власть между ними двумя несопоставим. Штаб Навального по-видимому абсолютно серьезно сделал ставку на Запад и его давление на власти России. Если даже и посадят, то ничего сделать не смогут! "Заграница нам поможет"! Нет сомнений, что Навальный контактировал с западными разведками, более чем вероятно, что брал у них какие-никакие деньги или советовался по стратегии и тактике протестов. Но при всей идейности демократического Запада там сидят не наивные дураки, а расчетливые прагматики. Кто побеждает, с тем и работаем. Ничего личного, только бизнес. Западные политиканы - прожженные игроки, а не блогеры из ютуба. Правда, честно, если бы я был работником американского Госдепа (или еще какой организации), я бы потребовал от Навального свои деньги обратно. Не оправдывает ни цента.



Человек, всерьез метящий в кресло президента, не может даже понять, что он делает и зачем. Его хватает лишь на какие-то импульсивные выстрелы и шутки. Не раз было сказано о том, что любимый сериал Навального, который он смотрел в последние часы своей свободной жизни в самолете - это мультфильм "Рик и Морти". На самом деле подобная любовь 45-летнего мужика к подростковым мультикам многое объясняет и в характере его политических действий. Ведь что такое этот "Рик и Морти": 20 минут - серия закончилась, начинается новая, никак не связанная с предыдущей, кроме как общностью персонажей. Скорее всего, таким же клиповым мышлением обладает и сам Алексей. Снял видео - прилетел - сел - выходим на митинги - не выходим на митинги, давайте светить фонариками - фонариками посветили, теперь давайте на карте точки ставим - ладно, точки не собираем, выходим так, недолечился в Германии - ну тогда буду голодовать с требованием лечения в колонии. Вы видите в этом смысл? Стратегию? Единую мысль? Все это будто не связанные между собой серии мультфильма, объединенного лишь одинаковыми персонажами.



Всю историю навальновского движения ему сопутствует некий антураж, который меня все время эстетически отталкивал. Теперь мне, наконец-то, понятно, что это внешнее есть выражение внутренних деградации и кризиса современных "революционеров".



Взглянем на исторические примеры. У коммунистов был угрожающий серп и молот - союз крестьянства и пролетариата. У фашистов - римская фасция, национал-социалисты выбрали своим символом индоарийскую свастику, фалангисты - лук со стрелами, антикоммунистические движения использовали национальные флаги. Символами навальновской оппозиции попеременно становились уточки, трусы, ершики (странная зацикленность на ванно-туалетной теме). Что умного и революционного в том, чтобы махать ершиком и трусами на митинге - ума не приложу.



В свое время я, будучи школьником выпускного класса, зимой 2011 года собрался на митинг, куда сагитировал и пару своих одноклассников. Так как рисовать я не умею, а выглядеть позорно с небрежной надписью на ватмане мне не хотелось, то подключил к делу одноклассницу для рисования. Все же, митинг как никак, серьезное дело делаем, нельзя выглядеть несуразно. На ватмане мы написали лозунг: "Вся власть Учредительному собранию!". Что в те годы, что сейчас я и помыслить не мог о том, что на протестный митинг в качестве одного из символов, репрезентующих твою политическую позицию, надо брать трусы с ершиком и махать ими в толпе. Мне сложно даже объяснить почему, это своего рода экзистенциальное непонимание. Спустя 10 лет, когда я пишу эти строки, вспоминая наш с одноклассниками лозунг на ватмане, он на фоне навальновских протестов выглядит как просто невероятно продуманное политическое требование. И это не хвала себе любимому, а настоящий ужас от созерцания требований современных революционеров.



Говорят, что большая часть последователей Навального это "дети с промытыми мозгами". Ох, если бы это были дети! Тогда бы не было так грустно. Социология навальновских протестов, говорит об обратном. И потому в разы печальней, но в то же время и отвратительней наблюдать эту публику. Вполне взрослые люди пишут такую чушь, будто бы вчера родились. Не раз приходилось читать, как эта публика абсолютно серьезно сравнивает Навального с... Иисусом Христом. Невероятные пошлость и глупость. Тогда, на его фоне, видимо, Ходорковского надо признать Господом Богом. И они возмущаются, почему же остальной народ не поддерживает их кумира? Отчего 500 000 так медленно набираются? А что поддерживать? Экзальтированный квазирелигиозный культ харизматичного лидера? Видимо ностальгируют по сектам времен "святых 90-х".



Наблюдая все происходящее вокруг сей "революции" мне на ум приходят многие слова. Вырождение, деградация, психоз, инфантилизм. Но, наверное, если можно описать это все одним словом, то я бы назвал это шоу. Крайне нервозным, сделанным на коленке низкобюджетным шоу. Спектакль - вот основа всей этой "революции". Про идеологическое наполнение, зачастую абсолютно вырожденческое, я даже не считаю нужным лишний раз писать.



Можно предположить, что революция как "бренд" просто настолько капитализировалась, опопсела и опростилась в современном обществе, что давным-давно потеряла свою суть. Также как известный всему миру портрет лидера кубинских коммунистов Эрнесто Че Гевары был поглощен всеядным капитализмом и потерял свою революционную сущность, став не более чем частью мирового поп-искусства. "Бренд" все тот же, а производитель и качество продукции уже абсолютно другие. Может быть, не буду утверждать с полной увереностью.



Одно я знаю точно. Если это и есть революция, то я срываю с себя "лейбл" революционера.



Пускай мертвые хоронят своих мертвых.



"Революционеры" своими же руками окончательно уничтожат свою "революцию". Источник - завтра

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