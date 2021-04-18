Умер автор первой военной доктрины Казахстана полковник Ким Серикбаев

08:16 20.04.2021

В возрасте 87 лет скончался казахстанский военный деятель и ученый Ким Серикбаев



АЛМАТЫ, 19 апр – Sputnik



Информацию о смерти полковника Кима Серикбаева корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в аппарате акима Медеуского района Алматы.

"Умер полковник Ким Серикбаев", - сообщили в ведомстве.

Ким Серикбаев родился в селе Коптогай Актюбинской области 14 января 1934 года, ему было 87 лет. Окончил Казахский государственный университет, Уфимское военное училище и Военную академию в Москве.

Является автором первой казахстанской военной доктрины под названием "Военная безопасность страны. Проблемы и перспективы военной реформы". Серикбаев отдал службе Вооруженным силам 35 лет своей жизни.