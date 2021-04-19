"Прервите их род, сломайте их корни", - очередной синьцзянский доклад HRW

08:23 20.04.2021

"Прервите их род, сломайте их корни". Новый доклад HRW о преследовании мусульман в Синьцзяне

Апрель 19, 2021



Китай совершает в северо-западном районе Синьцзяне "преступления против человечества", говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном 19 апреля.



Правительство КНР ответственно за широко распространенную и систематическую политику массовых заключений, пыток и культурного преследования уйгуров и других мусульман. Правозащитники призывают международное сообщество к скоординированным действиям, чтобы привлечь к ответственности виновных и оказать давление на китайское правительство.



"СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"



Соединенные Штаты уже используют слово "геноцид" для описания процедуры "перевоспитания" китайских мусульман. Китай геноцид отрицает, а то, что происходит в Синьцзяне, характеризует как "внутреннее дело". Пекин утверждает, что лагеря для интернированных в регионе обеспечивают "профессиональную подготовку" и помогают "бороться с исламским экстремизмом".



В отчете под названием "Прервите их род, сломайте их корни": преступления Китая против человечества, направленные против уйгуров и других тюркских мусульман" HRW приводит широкий спектр нарушений прав человека:



массовые произвольные задержания;

пытки;

насильственные исчезновения;

массовая слежка;

культурное и религиозное стирание;

разделение семей;

принудительное возвращение в Китай;

принудительный труд;

сексуальное насилие;

нарушение репродуктивных прав.

"К актам пыток относятся допрос в "стуле тигра" с использованием электрошока и других насильственных методов, избиения, длительное одиночное заключение, сексуальное насилие и лишение пищи или воды, которые произвольно применяются к задержанным", – говорится в отчете.



Отчет правозащитная организация составляла при содействии Клиники прав человека и разрешения конфликтов Стэнфордской школы права. Вышеописанные нарушения прав человека здесь расценивают как "часть широко распространенной и систематической атаки, направленной против мусульманского населения".



"Китайские власти систематически преследуют тюркских мусульман: их образ жизни, религию, их культуру, – сказала Софи Ричардсон, директор по Китаю в штаб-квартире HRW в Нью-Йорке. – Пекин заявил, что обеспечивает "профессиональное обучение" и "дерадикализацию", но эта риторика не может скрыть мрачную реальность преступлений против человечества".



В отчете перечислен ряд действий, которые, как утверждается, представляют собой "культурные преследования". К ним организация относит снос мечетей и других религиозных или культурно важных объектов, принудительную имплантацию противозачаточных устройств мусульманкам и идеологическую "обработку" тюркских мусульман внутри и за пределами лагерей.



В последние годы притеснения тюркских мусульман достигли "беспрецедентного уровня", в Синьцзяне, в дополнение к уже используемым методам, таким как массовые аресты и ограничение на исповедание ислама, также наблюдается усиление принудительного труда, слежки и незаконного разлучения детей с их семьями, отмечается в отчете.



"Становится все более очевидным, что политика и практика китайского правительства в отношении тюркского мусульманского населения в Синьцзяне соответствуют критериям преступлений против человечества в соответствии с международным уголовным правом, – сказала Бет Ван Шаак из Стэнфордского центра по правам человека и международному правосудию. – Неспособность правительства остановить эти преступления, не говоря уже о наказании виновных, свидетельствует о необходимости решительных и скоординированных международных действий".



"НЕОБХОДИМ СКООРДИНИРОВАННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТВЕТ"



Авторы доклада призвали Совет ООН по правам человека создать орган, наделенный полномочиями расследовать утверждения о преступлениях против человечества, выявлять должностных лиц, ответственных за злоупотребления, и предлагать способы привлечения их к ответственности.



В отчете рекомендуется ввести запреты на выдачу виз и поездки, а также адресные санкции в отношении лиц, ответственных за преступления, совершенные против мусульман в Синьцзяне, а также торговые ограничения и другие меры, направленные на прекращение использования принудительного труда в Китае.



"Становится все более очевидным, что необходим скоординированный глобальный ответ, чтобы положить конец преступлениям Китая против человечества, против тюркских мусульман, – сказал Ричардсон. – Привлечь Китай к ответственности особенно важно с учетом того обстоятельства, насколько это могущественная страна".



В феврале 2021 года Human Rights Watch сообщала, что проанализировала 60 уголовных дел жителей Синьцзяна и пришла к выводу, что многие отправленные за решетку люди не совершали никаких преступлений.



"Использование властями Китая "лагерей политического перевоспитания" вызвало международное возмущение, однако задержания и заключение мусульман Синьцзяна официальной судебной системой привлекло гораздо меньше внимания, - говорила исследователь Human Rights Watch по Китаю Майя Ван. - Несмотря на кажущуюся законность, многие из тех, кто находится в тюрьмах Синьцзяна, - простые люди, осужденные за свой образ жизни и религиозную практику".