 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.04.2021
09:27  Кыргызы и таджики опять на кулаках бьются за клочки земли в Исфаре
09:04  "Я выросший среди вас конник...". Главарь КырСовбеза Ташиев отчитался, поклялся и... ускакал
09:01  "Уу коргошун". КырПрез Жапаров удалили свои посты о пользе чудо-лекарства из иссык-кульских корешков
08:59  Узбекистан просит 300 тысяч своих граждан легализовать пребывание в России
08:23  "Прервите их род, сломайте их корни", - очередной синьцзянский доклад HRW
08:16  Умер автор первой военной доктрины Казахстана полковник Ким Серикбаев
08:10  Мамай против Байбека. Экс-аким Алматы обвинен в ландшафтной коррупции

08:03  Революция инфантилов. Навальнизм как вырождение революционной идеи, - А.Воробьев
08:00  Петров, Боширов и бравый солдат Швейк, - Михаил Хазин
07:34  Пекин нашел ответ на вызов, брошенный Байденом, - В.Скосырев
07:31  Сирия готовится к неизбежному. Началась регистрация кандидатов на пост президента, - "Къ"
07:24  Крик о помощи. Произвол и самодурство Актюбинского акима Уразалина
06:07  И.о. премьера Ливана Диаб призвал "арабских братьев" спасти его страну. Дна кризиса не видно
01:35  Жапар-хану больше не наливать! "Ядовитая" политика властей Киргизии, - В.Панфилова
01:20  РосКишлакВласти. Узбеков-нелегалов обязали жениться на русских бабах, - "СП"
00:51  Сердар Бердымухамедов избран президентом "Международной ассоциации ахалтекинского коневодства"
00:42  Беломайдан пришел к террору – провал операции "Тишина", - А,Цуканова
Понедельник, 19.04.2021
20:38  Выборы в Латинской Америке. Избирательный бюллетень - тоже оружие, - С.Кожемякин
20:34  "Нет никакой уступки земли" - погранслужба КазКНБ о событиях в Коптогае
19:42  Даже КырДепутаты догадались, что Минздрав Аконит (Бейшеналиев) - опасный для жизни неадекват
19:09  Эпидемия отменила экзамены в Кыргызских школах
17:51  Деятели КазКультурки опять интригуют и кляузничают в борьбе за кресло профильного министра
17:28  Умерла от КОВИ казахская актриса Газиза Абдинабиева
16:21  "Газпром" решил прокачать больше газа через Украину. Кому война, кому - золотая копеечка
15:30  Как Кыргызстан потерял миллиарды из-за контрабандных сигарет, - Д.Бердаков
15:26  Вышла в свет "Книга жертв политических репрессий Кыргызской Республики (1920-1953 гг.)"
15:25  Должность - "внук президента". Третье поколение мужчин во дворцах Центральной Азии
15:23  Джунгарское ханство и судьба сибирских кыргызов XVIII века
15:18  Заговор Федуты. Вышло полное видео переговоров американо-белорусских гос-переворотчиков
15:17  Погромы турок-месхетинцев в Ферганской области в 1989 году: о чем говорят документы
12:59  Ташиев уговаривает кыргызов-савайцев "обменять" свою землю с узбеками
10:52  На Венесуэльском фронте. Директивные документы намеченной операции вторжения известны, - Нил Никандров
10:50  Киргизия – Узбекистан – Таджикистан: что делать с этими границами? - А.Уваров
10:46  В украинском кризисе Вашингтон возвращается к своей роли "жандарма Европы", - Александра де Хуп Шеффер
10:44  Resalat: Иран и Россия продолжат вместе противостоят амбициям США на Ближнем Востоке
10:37  Назначен новый посол Казахстана в Кыргызстане - "озеленитель" Рапиль Жошыбаев
10:31  КырВрачи требуют лишить главу КырМинздрава ученых степеней. Ввиду очевидного идиотизма
10:28  Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска, - Глеб Простаков
10:25  России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко, - А.Нечаев
10:19  Дворянство Путина: Родину Росдепутатам проще любить из Испании.., - "СП"
09:51  Китай оторвался от развивающихся рынков, - "Къ"
09:47  Зачем Ливану и Ливии нужна поддержка России, - Р.Мустафин
09:43  Гастарбайтеры в РФ приспособились к ковиду, - "НГ"
09:41  Умер отец Аркадага - Мяликгулы Бердымухамедов
09:23  Разбор полетов КазКоррупционщиков. Куда/за что "ушли" Шпекбаева?
08:22  Джо заигрался в отважного индейца, - С.Плотников
08:15  ВВП Китая отыгрался на коронавирусе. Экономика Поднебесной рекордно растет
01:00  РосМВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня
00:54  Аркадаг зачем-то назначил себя еще и главой Парламента - Халк Маслахаты
Воскресенье, 18.04.2021
13:19  Как русский адмирал Сенявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону (уроки истории)
13:14  КазКНБ опровергает. Никакой спецоперации против моджахедов в Атырауской области не проводится, идут плановые....
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Прервите их род, сломайте их корни", - очередной синьцзянский доклад HRW
08:23 20.04.2021

"Прервите их род, сломайте их корни". Новый доклад HRW о преследовании мусульман в Синьцзяне
Апрель 19, 2021

Китай совершает в северо-западном районе Синьцзяне "преступления против человечества", говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном 19 апреля.

Правительство КНР ответственно за широко распространенную и систематическую политику массовых заключений, пыток и культурного преследования уйгуров и других мусульман. Правозащитники призывают международное сообщество к скоординированным действиям, чтобы привлечь к ответственности виновных и оказать давление на китайское правительство.

"СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"

Соединенные Штаты уже используют слово "геноцид" для описания процедуры "перевоспитания" китайских мусульман. Китай геноцид отрицает, а то, что происходит в Синьцзяне, характеризует как "внутреннее дело". Пекин утверждает, что лагеря для интернированных в регионе обеспечивают "профессиональную подготовку" и помогают "бороться с исламским экстремизмом".

В отчете под названием "Прервите их род, сломайте их корни": преступления Китая против человечества, направленные против уйгуров и других тюркских мусульман" HRW приводит широкий спектр нарушений прав человека:

массовые произвольные задержания;
пытки;
насильственные исчезновения;
массовая слежка;
культурное и религиозное стирание;
разделение семей;
принудительное возвращение в Китай;
принудительный труд;
сексуальное насилие;
нарушение репродуктивных прав.
"К актам пыток относятся допрос в "стуле тигра" с использованием электрошока и других насильственных методов, избиения, длительное одиночное заключение, сексуальное насилие и лишение пищи или воды, которые произвольно применяются к задержанным", – говорится в отчете.

Отчет правозащитная организация составляла при содействии Клиники прав человека и разрешения конфликтов Стэнфордской школы права. Вышеописанные нарушения прав человека здесь расценивают как "часть широко распространенной и систематической атаки, направленной против мусульманского населения".

"Китайские власти систематически преследуют тюркских мусульман: их образ жизни, религию, их культуру, – сказала Софи Ричардсон, директор по Китаю в штаб-квартире HRW в Нью-Йорке. – Пекин заявил, что обеспечивает "профессиональное обучение" и "дерадикализацию", но эта риторика не может скрыть мрачную реальность преступлений против человечества".

В отчете перечислен ряд действий, которые, как утверждается, представляют собой "культурные преследования". К ним организация относит снос мечетей и других религиозных или культурно важных объектов, принудительную имплантацию противозачаточных устройств мусульманкам и идеологическую "обработку" тюркских мусульман внутри и за пределами лагерей.

В последние годы притеснения тюркских мусульман достигли "беспрецедентного уровня", в Синьцзяне, в дополнение к уже используемым методам, таким как массовые аресты и ограничение на исповедание ислама, также наблюдается усиление принудительного труда, слежки и незаконного разлучения детей с их семьями, отмечается в отчете.

"Становится все более очевидным, что политика и практика китайского правительства в отношении тюркского мусульманского населения в Синьцзяне соответствуют критериям преступлений против человечества в соответствии с международным уголовным правом, – сказала Бет Ван Шаак из Стэнфордского центра по правам человека и международному правосудию. – Неспособность правительства остановить эти преступления, не говоря уже о наказании виновных, свидетельствует о необходимости решительных и скоординированных международных действий".

"НЕОБХОДИМ СКООРДИНИРОВАННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТВЕТ"

Авторы доклада призвали Совет ООН по правам человека создать орган, наделенный полномочиями расследовать утверждения о преступлениях против человечества, выявлять должностных лиц, ответственных за злоупотребления, и предлагать способы привлечения их к ответственности.

В отчете рекомендуется ввести запреты на выдачу виз и поездки, а также адресные санкции в отношении лиц, ответственных за преступления, совершенные против мусульман в Синьцзяне, а также торговые ограничения и другие меры, направленные на прекращение использования принудительного труда в Китае.

"Становится все более очевидным, что необходим скоординированный глобальный ответ, чтобы положить конец преступлениям Китая против человечества, против тюркских мусульман, – сказал Ричардсон. – Привлечь Китай к ответственности особенно важно с учетом того обстоятельства, насколько это могущественная страна".

В феврале 2021 года Human Rights Watch сообщала, что проанализировала 60 уголовных дел жителей Синьцзяна и пришла к выводу, что многие отправленные за решетку люди не совершали никаких преступлений.

"Использование властями Китая "лагерей политического перевоспитания" вызвало международное возмущение, однако задержания и заключение мусульман Синьцзяна официальной судебной системой привлекло гораздо меньше внимания, - говорила исследователь Human Rights Watch по Китаю Майя Ван. - Несмотря на кажущуюся законность, многие из тех, кто находится в тюрьмах Синьцзяна, - простые люди, осужденные за свой образ жизни и религиозную практику".

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618896180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии по цифровизации
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2021 года №241
- Кадровые перестановки
- Как утратить лидерство в отрасли или хроника отечественного фиаско
- Глава МИИР РК дал старт строительству нового завода по производству золота в Жамбылской области
- Никакой уступки земли нет - разъяснение КНБ по ситуации в селе Коптогай
- Казахстан вернул странам-экспортерам более 8 тысяч тонн продукции
- Умер автор первой военной доктрины Казахстана
- Итоги основной деятельности КВГА за 1 квартал 2021 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  