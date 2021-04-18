 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан просит 300 тысяч своих граждан легализовать пребывание в России
08:59 20.04.2021

В Агентстве трудовой миграции подтвердили, что более 300 тысяч граждан Узбекистана находятся в России нелегально. Сформирован список этих соотечественников, с ними ведется разъяснительная работа по легализации статуса пребывания. Ранее МВД РФ объявило, что все "нелегальные" мигранты должны покинуть страну до 15 июня.

Заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой объявил, что до 15 июня страну должны покинуть все граждане государств СНГ, нелегально находящиеся на территории РФ, сообщило РИА Новости. В декабре президент Владимир Путин продлевал сроки временного проживания мигрантов в связи с коронавирусом до лета.

Согласно озвученной 16 апреля статистике, 332 тысячи граждан Узбекистана находятся в России нелегально. По этому показателю страна занимает первое место среди стран содружества.

Александр Горовой рекомендовал решить этот вопрос с помощью СМИ и блогеров. Как добавил замминистра, "никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет".

Эту информацию прокомментировали в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана и заявили, что сейчас продолжается работа по легализации пребывания узбекистанцев на территории России.

По данным агентства, в 2020 году в сотрудничестве с дипломатическими представительствами узаконен статус 50,7 тысячи соотечественников, временно работающих в России.

Сейчас сформирован список более 300 тысяч граждан, которые работают в РФ нелегально. На основе изучения адресов соотечественников в Узбекистане в разрезе махаллей проводится разъяснительная работа с членами их семей. На сегодня удалось охватить более 200 тысяч человек.

В агентстве призвали самих граждан обратиться до 15 июня в органы внутренних дел России по месту проживания для легализации пребывания. Это позволит избежать административного выдворения, депортации, а также повторно получить регистрацию в отделах миграции.

Для получения практической помощи также можно обратиться в посольство Узбекистана в Москве, генеральные консульства в регионах и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции (контакты, адреса).

В апреле пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что за последний год мигрантов стало "совсем мало" и их "очень не хватает для реализации амбициозных планов постройки". Кроме того, по словам Пескова, "те же самые рабочие руки нам нужны в сельском хозяйстве". Сокращение количества мигрантов в России он связывал с пандемией COVID-19.

В декабре 2020 года в МВД сообщали, что в России находятся 6,3 миллиона мигрантов. В обычное время их численность колебалась от 9 до 11 миллионов человек.

Источник - gazeta.uz
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