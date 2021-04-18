"Уу коргошун". КырПрез Жапаров удалили свои посты о пользе чудо-лекарства из иссык-кульских корешков

09:01 20.04.2021

Пресс-секретарь президента: "Пост Садыра Жапарова об иссык-кульском корне удален по собственной инициативе"



Автор: Бактыгуль Момбекова

SUPER.KG

20 апреля 2021Версия для печати

До этого сообщалось, что компания Facebook удалила пост президента Садыра Жапарова от 15 апреля об "исцеляющем от Covid-19 снадобье".



Согласно информации, компания в качестве причины удаления поста назвала то, что "никому, в том числе и официально избранным руководителям, не разрешено распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике".



Позже пресс-секретарь президента Галина Байтерек заявила, что посты в социальных сетях удалены без "внешнего вмешательства".



"Указанные посты удалены по собственной инициативе, без внешнего вмешательства. Вместе с этим отмечаем, что со стороны Министерства здравоохранения и социального развития КР будут продолжены научно-исследовательские работы по данному направлению", - заяивла Байтерек.



До этого глава государства Садыр Жапаров написал на своей странице в соцсети, что врачи нашли средство, позволяющее вылечиться от коронавируса за 2-3 дня. Пост был сопровожден видео разлива жидкости в бутылки с этикеткой "уу коргошун".



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля провел пресс-конференцию, на которой дал комментарий по лечению иссык-кульским корнем и в прямом эфире выпил отвар этого растения. Это вызвало в общественности различные дискуссии, большинство критикует такой метод лечения.



Источник: super.kg