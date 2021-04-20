"Я выросший среди вас конник...". Главарь КырСовбеза Ташиев отчитался, поклялся и... ускакал

09:04 20.04.2021

Камчыбек Ташиев: Я выросший среди вас конник, мы никому не отдавали землю



ABAL.kg

20 апреля 2021



Сегодня Камчыбек Ташиев встретился с жителями Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района. Прибывшие на встречу жители задали Камчыбеку Ташиеву вопросы по поводу высказанной до этого времени различной информации. Большинство интересовавших людей вопросов касались различной недостоверной информации, распространяющейся в обществе. Отдельные спросили о продаже земель Кыргызстана.



Камчыбек Ташиев от начала до конца разъяснил, что при решении вопроса границы между Узбекистаном и Кыргызстаном никакой земли не продавалось.



"Никто ничего не продавал. Это невозможно. Не слушайте провокаторов. Я вам говорю правду. Я конник, выросший среди вас. Мы никогда не отдавали никому ни сотки земли. Распространяемые сплетни на их совести. К тому же такие вещи высказывают в месяц Орозо. Разъясню, какие решения мы приняли. Если народ, руководство страны, депутаты их не одобрят, то решения останутся неисполненными. Самое главное - это решение вопроса между двумя народами", - сказал Ташиев.



Напомним, до этого поверивший разной недостоверной информации народ просил встречи с Камчыбеком Ташиевым. Сегодня Ташиев специально прибыл на встречу с народом, и хорошо, что он открыто все обсудил, выслушал чаяния народа, дал им точную информацию.



К сожалению, раньше в большинстве случае не было диалога между властью и народом и возникали недовольства.



Народ хорошо принял Камчыбека Ташиева, выслушал из его уст уточненную информацию, удовлетворился и мирно разошелся.



Источник: abal.kg