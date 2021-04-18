Кыргызы и таджики опять на кулаках бьются за клочки земли в Исфаре

09:27 20.04.2021

Очередной инцидент на границе: Кыргызстан комментирует, Таджикистан хранит молчание

Апрель 18, 2021

Ходжа Ало

Ходжа Ало

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Руководство Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана обсудили очередной приграничный спор, произошедший 17 апреля.



В субботу между жителями приграничного села в Исфаре и Баткена произошел конфликт.



Таджикская сторона пока не прокомментировала инцидент, а власти Кыргызстана сообщили СМИ, что "17 апреля около полудня кыргызстанцы начали ремонтные работы на водозаборе "Головной", однако жители таджикской стороны выразили протест. Произошла словесная перепалка, в результате чего работы были приостановлены. На место с обеих сторон прибыли представители местных администраций и пограничники".



Как сообщает пресс-служба администрации Баткенской области Кыргызстана, "около 30 жителей села Ходжа Ало участвовали в протесте и пытались воспрепятствовать строительным работам, что привело к недопониманию между сторонами".



В видеороликах, размещенных в социальных сетях, жители исфаринского села Ходжа Ало говорят, что эта территория не обозначена и до тех пор, пока не будет проведена демаркация границы, строительные работы здесь не должны проводиться.



По данным кыргызских СМИ, на место инцидента прибыло руководство Баткена и Исфары.



Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такая ситуация зачастую приводит к разногласиям по вопросам использования воды и земель между жителями приграничных зон. Иногда такие инциденты заканчиваются трагически, с человеческими жертвами.