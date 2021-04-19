Рождаемость снижается, миграция возрастет... Cможет ли Таджикистан использовать свой демографический потенциал?

14:59 20.04.2021

Хурсанд Хуррамов



Таджикистан продолжает занимать первое место на постсоветском пространстве по рождаемости населения. Однако за последние годы наблюдается снижение прироста населения. Какие демографические преимущества страна имеет сейчас и с какими рисками может столкнуться в будущем?



Фируз Назаров, 32-летний житель города Душанбе, находится в браке уже более пяти лет. Его единственному сыну четыре года. Семья с одним ребенком не совсем типичная для традиционного таджикского общества, но несмотря на это, в ближайшие годы заводить детей Фируз не планирует из-за финансовых ограничений. "Хороший частный детский садик в Душанбе стоит около 2000 сомони в месяц, еще больше стоит хорошая частная школа. Чтобы ребенок развивался и жил хорошо, нужно немало денег и стабильность", - говорит Фируз.



Таджикистан по-прежнему занимает лидирующую роль на постсоветском пространстве по рождаемости населения, но за последние несколько лет прирост населения с 2,5% снизился до 2%.



Эксперты отмечают, что с повышением уровня образования и урбанизации прирост населения будет снижаться, что смягчит нагрузку на экономику в настоящее время, но увеличит ее в будущем, когда поколение 70-80 годов станет не трудоспособным и выйдет на пенсию.



Беспрецедентный рост и демографическая нагрузка



Еще в 50-е годы прошлого века население Таджикистана составляло 1,5 миллиона человек. Демографический бум в стране начался в 60-70 гг. К 1989 году количество населения уже составляло более 5 млн человек.



В настоящее время доля трудоспособного возраста составляет 34,3%, до трудоспособного возраста 34,3% старше трудоспособного возраста 5,7%.



Коэффициент демографической нагрузки для республики составляет 59,5%. То есть, каждый работающий человек в Таджикистане вынужден более чем 1,5 раза обеспечивать количество товаров и услуг.



Экономист Назарали Назаралиев говорит, что власти не могут рационально пользоваться демографическими преимуществами, оставляя процесс на самотек. "В экономике есть такое понятие как "демографическое окно" - период, когда численность рабочей силы превышает вдвое иждивенцев. При грамотном управлении такими трудовыми ресурсами власть могла бы получить огромные экономические дивиденды и инвестировать в будущие поколение, чтобы подготовить интеллектуальное поколение кадров, способных выдержать демографическую нагрузку, помогая государству выполнять социальные функции", - отмечает Назаралиев.



Вместо этого, по его словам, трудоспособное население самоорганизовываясь уезжает в трудовую миграцию, а заработанные ими средства не инвестируются в полезные проекты.



"Следуя логике властей, в будущем, если количество пенсионеров превысится, а нагрузка на бюджет увеличится, то они просто сократят социальные выплаты, переведя нагрузку на детей и родственников пожилых людей, как это бывает на Востоке", - полагает наш собеседник.



В прошлом эксперты в качестве причин многодетности семей указывали что, когда государства не справляется со своими социальными функциями, дети становятся единственной гарантией обеспечения финансового благополучия в старости.



"Сложности будут, но небольшие"



Научный сотрудник Института экономики и демографии Академии наук Таджикистана Акбара Субхонова говорит, что население страны сократиться несущественно, даже если тенденция будет продолжаться. "У нас в среднем трое детей на одну семью. Кроме того, мы наблюдаем увеличение количество семей, которые согласно данным за 2018 год составляют 1 млн 400 тысяч. Наше население до 15 лет составляет 30%, которое подрастет через несколько лет, а количество сельского населения у нас составляет 75%, что говорит о том, что население существенно не сократится", - отмечает Субхонов.



По его словам, власти пытаются использовать свои трудовые ресурсы и создавать рабочие места, но учитывая экономический кризис в мире и ухудшающееся положение России, пока не получается привлечь инвестиции.



В начале марта министр труда, миграции и занятости населения Ширин Амонзода в интервью газете "Джумхурият" сказала, что в течение последних 8 лет в различных отраслях экономики было создано 1,6 миллиона рабочих мест. В независимых экспертных кругах это заявление было воспринято со скепсисом.



По официальной статистике, уровень бедности в республике составляет 26,5%, однако эксперты считают эту цифру во многом заниженной, указывая на миллионы желающих покинуть страну не только в поисках работы, но и постоянного место жительства.



За 2020 год выходцы из Таджикистана заняли второе место среди новоиспеченных граждан получивших российское гражданство. Их количество составило 63,4 тысяч человек и уступили они только бывшим гражданам Украины, на долю которых пришлось 409,5 тысяч новых российских паспортов.



"Менять национальную идею"



Независимый эксперт из Душанбе Михаил Петрушков говорит, что решением демографических и экономических проблем для страны могло бы стать повышение квалификации экспортируемой рабочей силы в сфере строительства.



"Национальной идеей страны должна стать подготовка и экспорт высококвалифицированной рабочей силы. Вряд ли вдруг промышленность резко откатиться назад, и тенденция замены человека машиной изменится. Поэтому, нужно переходить к подготовке высококвалифицированных кадров. Чтобы они работали на высоких позициях, получая высокую заработную плату, а на родине эти средства должны инвестироваться в наукоемкие отрасли"., - предлагает Петрушков.



По итогам 2020 года население Таджикистана составило 9 млн 504 тысяч человек.