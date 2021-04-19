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|Время Жоробаевых. Очередной кыргызский окул-балашка дорос до зампреда ГКНБ
15:43 20.04.2021
17 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
Экс-депутат партии "Кыргызстан" стал заместителем главы ГКНБ
Бывший депутат фракции "Кыргызстан" Жаныбек Жоробаев назначен заместителем председателя ГКНБ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Жаныбек Жоробаев четыре месяца - с мая по сентябрь 2020 года побыл депутатом парламента. В Жогорку Кенеш пришел вместе с Шаршенбеком Абдыкеримовым на освободившиеся места депутатов Алмазбека Эргешова и Жаныбека Исаева, которые добровольно сдали мандаты.
До 2015 года работал в ГНС, был начальником управления по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. До того занимал должность заместителя директора Антикоррупционной службы ГКНБ.
В СМИ сообщается, что он окул бала экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.