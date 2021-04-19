Время Жоробаевых. Очередной кыргызский окул-балашка дорос до зампреда ГКНБ

15:43 20.04.2021

17 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

Экс-депутат партии "Кыргызстан" стал заместителем главы ГКНБ



Бывший депутат фракции "Кыргызстан" Жаныбек Жоробаев назначен заместителем председателя ГКНБ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.



Жаныбек Жоробаев четыре месяца - с мая по сентябрь 2020 года побыл депутатом парламента. В Жогорку Кенеш пришел вместе с Шаршенбеком Абдыкеримовым на освободившиеся места депутатов Алмазбека Эргешова и Жаныбека Исаева, которые добровольно сдали мандаты.



До 2015 года работал в ГНС, был начальником управления по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. До того занимал должность заместителя директора Антикоррупционной службы ГКНБ.



В СМИ сообщается, что он окул бала экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.