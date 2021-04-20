Индия становится новым эпицентром пандемии Covid-19, - Le Figaro

18:36 20.04.2021

20 апреля 2021 г.

Эммануэль Дервиль | Le Figaro



"(...) В Индии он становится врагом номер один. Ученые назвали его B.1.617. Этот вариант коронавируса был обнаружен в стране в прошлом году, но попал в заголовки новостей только сейчас. Многие обвиняют его в том, что он несет ответственность за вспышку эпидемии в Индии, где вторая волна достигает угрожающих масштабов", - пишет Le Figaro Эммануэль Дервиль.



"(...) В.1.617 сочетает в себе две мутации, E484Q и L452R, обнаруженные соответственно в калифорнийском варианте для первого, южноафриканском и бразильском - для второго, - говорится в статье. "E484Q и L452R позволяют коронавирусу лучше прикрепляться к клеткам иилегче распространяться. Кроме того, недавние исследования показывают, что L452R более устойчив к антителам", - поясняет Гаутам Менон, профессор физики и биологии в Университете Ашока, расположенном недалеко от Нью-Дели. Однако он добавляет, что "стадии болезни такие же, как и раньше".



Такое мнение разделяет профессор Навит Виг, руководитель отдела Всеиндийского института медицинских наук в Дели: "Наибольшую озабоченность вызывает скорость распространения вируса. В остальном симптомы не изменились".



Анураг Агарвал, директор Института геномики и интегративной биологии в Дели, отмечает, что пациенты, как и другие до них, жалуются "на головные боли, заложенность носа, боль в горле, мышечные боли. Мы наблюдаем у них диарею, как это было в прошлом году в Нью-Йорке. В связи с жарким и сухим климатом в этом сезоне у некоторых людей присутствует кровотечение из носа или горла, потому что они чаще кашляют или чихают". Мало что изменилось в способе передачи через частицы воздуха или капли, испускаемые, когда кто-то чихает или брызжет слюной. "Мы констатируем, что из-за нового варианта возникает меньше заражений через поверхности", - добавляет Анураг Агарвал.



"Еще одна общая черта со старыми штаммами: вариант B.1.617 остается обнаруживаемым с помощью ПЦР-тестов, хотя врачи из Института рака и исследовательского центра Раджива Ганди в Дели признались, что заметили, как он быстро мигрировал в дыхательные пути. Так, после того, как вирус инфицировал легкие, он может больше не присутствовать в носу или горле и может остаться незамеченным. Поэтому необходимо сделать рентген легких, - указывает издание. "Возможность обнаружения вируса с помощью ПЦР-теста более важна до появления симптомов. После этого эта вероятность уменьшается через семь дней", - отмечает Анураг Агарвал.



"Индийские ученые сохраняют оптимизм в отношении эффективности вакцин. Страна начала свою кампанию 16 января с вакцины AstraZenecca-Oxford, произведенной в индийском городе Пуна, и с вакцины индийской компании Bharat Biotech. 107 млн человек получили хотя бы одну инъекцию", - пишет Le Figaro.



"По словам профессора Арора, директора Индийского совета по медицинским исследованиям, у тех, кто получил вакцину, серьезная форма болезни не развилась: "В настоящее время мы проводим исследование на пациентах старше 44 лет во Всеиндийском институте медицинских наук в Патне. Наши первоначальные наблюдения показывают, что 95% людей, поступивших в отделение неотложной помощи, не были вакцинированы". В своей больнице в Дели профессор Навит Виг делает такое же наблюдение: "У пожилых людей, которые уже были вакцинированы, развиваются легкие симптомы, в то время как у молодых людей симптомы более тяжелые".



"(...) Хотя вариант B.1.617 не снижает полезности вакцин и масок, он распространяется так быстро, что увеличивается нехватка коек и кислорода", - указывает автор статьи.



"(...) Перед лицом второй волны Индия приняла противоречивые меры. В штате Махараштра власти объявили карантин в нескольких округах, также, как и в Дели, где население сидит на карантине в течение недели с вечера понедельника, - комментирует журналист. - Однако премьер-министр Нарендра Моди продолжает предвыборную кампанию в Западной Бенгалии, в субботу он пришел в восторг от того, что на его собрания стекаются толпы: "Я никогда не видел столько людей", - сказал он со счастливым лицом.



Источник: Le Figaro